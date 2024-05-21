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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 185 оценок

Новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 показывает, как создавались кат-сцены для игры

Gutsz
Новости

Чешская студия Warhorse поделилась первым закулисным взглядом на разработку ожидаемого продолжения Kingdom Come: Deliverance. Сиквел реалистичной RPG с элементами выживания должен выйти уже в этом году, и в нём будут улучшены не только геймплейные механики, но и постановка. В игре ожидается гораздо больше сюжетных кат-сцен, которые создавались с помощью новой технологии. Как выглядел этот процесс, можно узнать из опубликованного трейлера.

В представленном ролике режиссер Петр Пекарж показал, как студия работала с новыми возможностями захвата движения с актерами. История в Kingdom Come: Deliverance 2 эпическая, сложная и реалистичная, поэтому цель — создать кат-сцены, отражающие это. Боевые сцены были поставлены каскадерами, знатоками средневековой войны. Каждый фрагмент поля боя записывался и управлялся отдельно, чтобы сохранить настроение, темп и ритм. Команда сосредоточилась на достоверности, реализме и точности изображения средневековых сражений. Кинематографическое освещение, погодные эффекты и композиция были улучшены, чтобы создать атмосферу погружения.

Оценить постановку в Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет уже в этом году на ПК и консолях.

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