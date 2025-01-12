Оборона замка в новом геймплейном трейлере Kingdom Come Deliverance 2

Чешская Warhorse Studios опубликовала небольшой геймплейный ролик историко-аутентичной ролевой игры Kingdom Come Deliverance 2, где показана оборона замка. Игроку предстоит отбить вражеский штурм, метко стреляя из луков, арбалетов и самых ранних образцов огнестрельного оружия, при этом успевая сталкивать солдат с осадных лестниц, забрасывать их камнями и поливать кипящим маслом.

В описании к ролику отмечается, чтобы успешно справиться с осадой, нужны и навыки выживания, и стратегическое мышление. Да и сама осада здесь смотрится гораздо масштабнее и реалистичнее, по сравнению с первой частью Kingdom Come.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.