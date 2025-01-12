Оборона замка в новом геймплейном трейлере Kingdom Come Deliverance 2

Чешская Warhorse Studios опубликовала небольшой геймплейный ролик историко-аутентичной ролевой игры Kingdom Come Deliverance 2, где показана оборона замка. Игроку предстоит отбить вражеский штурм, метко стреляя из луков, арбалетов и самых ранних образцов огнестрельного оружия, при этом успевая сталкивать солдат с осадных лестниц, забрасывать их камнями и поливать кипящим маслом.
В описании к ролику отмечается, чтобы успешно справиться с осадой, нужны и навыки выживания, и стратегическое мышление. Да и сама осада здесь смотрится гораздо масштабнее и реалистичнее, по сравнению с первой частью Kingdom Come.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Опять 2.5 калеки на осаде)
Снова великие битвы 20/20 с озвучкой в сотни голосов...
Ох уж этот плеер на ПГ🤦🏻♂️
Когда я в первую часть играл, я всё ждал какой-нибудь эпичной осады с финальным эпичным сражением. Игра так круто началась с демонстрации огромной армии вторжения. До последнего ждал чего-нибудь такого. Так и не дождался... игра закончилась. На самом деле я удивлён, что до сих пор никто не реализовал в таком масштабе и детализации сражения за замки. Походу Kingdom Come Deliverance 2 станет первой в мире игрой с толково реализованными осадами и последующими сражениями. То что показывают в трейлерах на этот счёт, впечатляет.
Я в курсе о других играх с осадами и сражениями, но во всех других играх всё это не имеет такой высокой детальной проработки, как оно здесь. Походу эти осады для меня станут ключевой причиной сыграть в Kingdom Come Deliverance 2.
Тут мне почему-то вспомнились убогие сражения за города в Скайриме. Там можно было Братьев Бури поддержать, либо Имперцев. Огромные массивные неприступные стены, закрытые ворота. И тут подходишь ты к воротам, экран загрузки, ты уже на улицах города. Неприступная крепость пала. Я уже в те времена мечтал, чтоб штурмы крепостей сделали детализировано. Думал не дождусь уже такого...
И вдруг на горизонте Kingdom Come Deliverance 2 появляется, которая демонстрирует все эти осады крепостей такими, какими я всегда хотел их видеть в средневековых RPG. Честное слово, Даниэль Вавра гений! Он точно знает, чего хотят игроки. И делает всё для игроков без оглядок на радужные повестки и прочую ересь. Реально гений... Почти как Кодзима.
Я что-то уверен что эта осада будет либо по сюжету и скорей всего одна за всю игру. Так что не жди эпичности типа тоталвара. Будем все так же бегать и убивать глупой боевкой(по моему мнению) против толпы людей.
Banerlord поиграй.
Я раскрою тебе тайну, в ККД первой всё планировалось, масштабные срашения и т.п. консоли не вывезли такое и всё сделали очень скромнее.
Консоли не виноваты в том, что повырезали масштабные сражения, виноват сам движок, т.к для этих целей он не был оптимизирован и если на экране было большое количество НПС то ФПС даже на мощном железе уходил в ноль. В момент выхода игра все системы нагибала, даже сейчас с ультра в 4к в нативе только 40-я серия еле тянет первую игру, если бы еще были масштабные сражения, то она бы и вовсе была бы до сих пор не проходимая
Надо делать ККД 3 на движке Banerlord !