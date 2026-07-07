Один из главных актеров Kingdom Come: Deliverance 2 пожаловался на отсутствие работы, несмотря на успех RPG

Историческая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 стала одним из главных событий индустрии прошлого года. Многие геймеры и критики ставили этот проект в один ряд с главными претендентами на звание «Игры года 2025», однако ошеломительный коммерческий успех не обеспечил карьерный взлет всем его создателям. Люк Дэйл, подаривший голос и внешность харизматичному пану Яну Птачеку, признался, что не может найти новую работу в игровой сфере.

В недавнем подкасте Firezide Chat актер откровенно рассказал о суровых реалиях современной игровой индустрии. Дэйл искренне надеялся, что исполнение роли одного из центральных персонажей в проекте с многомиллионной аудиторией откроет перед ним новые профессиональные двери, но его ожидания не оправдались.

Хотелось бы мне сказать, что Kingdom Come 2, проделанная мной работа и тот факт, что в игру сыграли миллионы людей, привели к новым предложениям, но этого не произошло. Ребята из Warhorse Studios — настоящее сокровище. Они поддерживали меня и верили в меня на протяжении всего пути. Но игровой индустрии в целом, по большому счету, всегда было наплевать.

— с сожалением рассказал Дэйл.

Обозреватели отмечают, что текущая ситуация на рынке труда актеров озвучивания и захвата движений действительно находится в кризисе. Непрекращающиеся волны массовых увольнений в крупных студиях делают конкуренцию за рабочие места жесточайшей, а внедрение генеративного искусственного интеллекта постепенно вытесняет людей из процесса озвучивания второстепенных персонажей.

Тем не менее, для самого Люка Дэйла жизнь после релиза KCD 2 не обернулась полным застоем. Не получая предложений от разработчиков, актер начал активно заниматься стримингом. Образ любимца публики Яна Птачека помог ему быстро сформировать преданную аудиторию: на сегодняшний день Дэйл собрал более 72 тысяч фолловеров на Twitch и 177 тысяч подписчиков на своем YouTube-канале.