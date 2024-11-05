Один из спутников в Kingdom Come: Deliverance 2 будет говорить только на польском - его не понимает даже Генри

Warhorse Studios, создатели предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, поделились новыми подробностями игры.
В интервью изданию GRY-Online.pl разработчики рассказали о том, что в игре будут довольно необычные спутники. К примеру Комар, один из спутников главного героя в игре, будет разговаривать исключительно на польском. Его фразы не будут переведены ни в одной локализации, кроме того, даже сам Генри не понимает о чем он говорит. При этом Комар понимает остальных персонажей. Вероятно в ходе прохождения игры нам расскажут почему он предпочитает говорить исключительно на польском.
При этом будут и другие, не менее колоритные спутники. Один из них всегда будет настолько пьян, что его будет сложно заставить рационально мыслить. Тобиас Штольц-Цвиллинг, PR-менеджер Warhorse Studios, так охарактеризовал спутников в игре:
Все вместе они стараются сражаться за то, во что верят. Несмотря на то, что персонажи очень смешные, они борются за очень серьезные вещи.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
И что ты от нас хочешь?
Учи польский, Bobr kurwa 🤣
ja pierdolę!!!
чего эти поляки такие боброebы
та они до всех докалупываются.
Вспомнилась Северная Америка в Assassin's Creed Valhalla. Там Эйвор не понимает, что говорят индейцы, и никаких субтитров нет.
Очень странная хрень, ведь в прошлых частях анимус всё переводил
Но при этом никакого дискомфорта не было. Этот момент столкновения разных культур в Вальгалле реализован классно, я считаю. Если бы мы понимали, что говорят индейцы, тогда не ощутили чувства открытия... ведь по сути, мы там в Вальгалле открыли Америку. Логично, что открытие свершилось недавно и народы не успели выучить языки друг друга, чтоб понимать.
Всё логично. Предок человека в анимусе знал язык той эпохи, которую анимус считывает, вот потому был перевод, чтоб не было рассинхронизации и вылета из анимуса. А в случае с Эйвор знания языка индейцев просто не существовали в памяти днк - предок не знал этого языка. Всё-таки вся инфа идёт через днк. Перевод не нужен был для синхронизации. Короче, там долго объяснять, но по логике вещей анимус не должен переводить язык индейцев для Эйвор.
Ya perdole! Bobr Kurwa!
Опередил. Напишу полный текст
Ja pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydlę! Bober! Ej, kurwa, bober! Bober, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu, kurwo, do mnie, bober! Ale jesteś, kurwa, duży, ty! Bobeeer! JA PIERDOLĘ, PIERWSZY RAZ W ŻYCIU WIDZĘ BOBRA! JAKIE BYDLĘ JEBANE, SPIERDOLIŁ DO WODY I SIĘ UTOPIŁ!
И в чем смысл? // Кейт Фостер
В первой части подобное было сделано с Венграми. Всё было сделано обосновано и реалистично, местами угарно, тк не зная этого языка были варианты ответов - пукнуть что-то там, пытаясь симулировать знание оного xD
Польский и чешский похожи минимум на половину, тут уже не спихнёшь на неизвестный язык.
Типичный поляк. Другой язык знает, но говорит на своём.
wow, to prawdjziwy epicki teatr) realizm!!
Поляку на галяку??
ну чисто технически нам как носителям русского языка вполне можно будет понять его
Да пишите уже Индржих. Он же богемец. генри - это транскрипция на англ. манер.
Курва ежик
Индржих!😂
Если будет такая возможность, я его сразу убью