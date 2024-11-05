Один из спутников в Kingdom Come: Deliverance 2 будет говорить только на польском - его не понимает даже Генри

Warhorse Studios, создатели предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, поделились новыми подробностями игры.

В интервью изданию GRY-Online.pl разработчики рассказали о том, что в игре будут довольно необычные спутники. К примеру Комар, один из спутников главного героя в игре, будет разговаривать исключительно на польском. Его фразы не будут переведены ни в одной локализации, кроме того, даже сам Генри не понимает о чем он говорит. При этом Комар понимает остальных персонажей. Вероятно в ходе прохождения игры нам расскажут почему он предпочитает говорить исключительно на польском.

При этом будут и другие, не менее колоритные спутники. Один из них всегда будет настолько пьян, что его будет сложно заставить рационально мыслить. Тобиас Штольц-Цвиллинг, PR-менеджер Warhorse Studios, так охарактеризовал спутников в игре:

Все вместе они стараются сражаться за то, во что верят. Несмотря на то, что персонажи очень смешные, они борются за очень серьезные вещи.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.