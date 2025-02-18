Одному игроку так понравилась KCD 2, что он начал раздавать бесплатные копии игры всем желающим

Kingdom Come: Deliverance 2 - главный хит года на данный момент. Игра настолько увлекла одного геймера, что он начал раздавать к ней коды. Речь идет о пользователе под ником verdantsf, который на Reddit раздал 10 кодов для активации KCD 2 в Steam тем, кто не может позволить себе покупку игры. Сам он объяснил это следующим образом:

Некоторое время назад я переживал сложный период в своей жизни. Я жил в новом городе, без особой поддержки, к тому же с финансами было туго. У меня просто не было денег на развлечения, не говоря уже о компьютерных играх. К счастью, у меня был приятель-игрок, который меня поддерживал. Возможность погрузиться в другие миры очень помогла мне снять стресс и улучшить психическое здоровье. Сейчас я нахожусь в намного лучшем положении и хотел бы помочь.



Warhorse соткала невероятно богатый гобелен ролевых игр. Мне нравится изучать историю региона и его жителей - от коренных чехов до венгров, поляков, цыган, евреев, немцев и многих других. Меня впечатлили возможности выбора стиля игры, снаряжения и романтики. Kingdom Come: Deliverance 2 - это больше, чем игра, это опыт. И я хочу поделиться этим с теми, кто, возможно, сам сейчас переживает трудные времена.

Популярность темы на Reddit оказалась настолько высокой, что коды, которыми владел verdantsf, быстро закончились. Но тут к веселью подключились еще пятнадцать человек и начали раздавать коды тем, кому их не хватило. Как видно, людям игра принесла много радости, и некоторые из них решили поделиться ею с другими.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях. Всего за первые две недели после релиза ее продажи составили более 2 миллионов копий.