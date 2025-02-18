Одному игроку так понравилась KCD 2, что он начал раздавать бесплатные копии игры всем желающим

Kingdom Come: Deliverance 2 - главный хит года на данный момент. Игра настолько увлекла одного геймера, что он начал раздавать к ней коды. Речь идет о пользователе под ником verdantsf, который на Reddit раздал 10 кодов для активации KCD 2 в Steam тем, кто не может позволить себе покупку игры. Сам он объяснил это следующим образом:
Некоторое время назад я переживал сложный период в своей жизни. Я жил в новом городе, без особой поддержки, к тому же с финансами было туго. У меня просто не было денег на развлечения, не говоря уже о компьютерных играх. К счастью, у меня был приятель-игрок, который меня поддерживал. Возможность погрузиться в другие миры очень помогла мне снять стресс и улучшить психическое здоровье. Сейчас я нахожусь в намного лучшем положении и хотел бы помочь.
Warhorse соткала невероятно богатый гобелен ролевых игр. Мне нравится изучать историю региона и его жителей - от коренных чехов до венгров, поляков, цыган, евреев, немцев и многих других. Меня впечатлили возможности выбора стиля игры, снаряжения и романтики. Kingdom Come: Deliverance 2 - это больше, чем игра, это опыт. И я хочу поделиться этим с теми, кто, возможно, сам сейчас переживает трудные времена.
Популярность темы на Reddit оказалась настолько высокой, что коды, которыми владел verdantsf, быстро закончились. Но тут к веселью подключились еще пятнадцать человек и начали раздавать коды тем, кому их не хватило. Как видно, людям игра принесла много радости, и некоторые из них решили поделиться ею с другими.
Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях. Всего за первые две недели после релиза ее продажи составили более 2 миллионов копий.
Жалко только, что такими раздачами обычно пользуются люди, которые вполне могут позволить себе игру купить. А те, кто реально не может позволить себе покупку, скорее всего остаются ни с чем в большинстве случаев.
Ну да они же не догадаются взять там где бесплатно и без защиты.
Кто не может купить - скачают бесплатно с торрента
И попадут на несколько тысяч долларов штрафа и судебное разбирательство?
Это в странах СНГ пиратство практически никак не преследуется, в других странах с этим намного строже.
Ладно еще, если сами могут себе позволить. Найдутся и такие, кто просто перепродадут их потом
Чушь не неси, любое ограничение можно обойти, в РФ так то Инстаграма, Ютубы тоже не работают, но на практике это не так
Одному игроку так понравилась KCD 2, что он начал стоять на раздаче торрента игры всем желающим
Этим игроком был Альберт Эйнштейн, плакала вся маршрутка
Есть же место где всем раздают бесплатно только кнопку спасибо нажать не забудьте .
люди хотят лицензию в коллекцию себе
Это был Вавра? 🙂
"Этим юношей был Альберт Энштейн" :)))
Мир не без добрых людей. Молодчинка!!! Желаю удачи этому доброму человеку.
Этот парень раздаёт бесплатно игры всё своё существование
Не будь там людей на раздаче, небыло б раздачи. Сам от себя торрент не раздаёт.
Начал проходить 2-ю часть, с первых же минут игра захватывает, играешь с таким интересом , давно таких игр не выходило за последнее время , все на высоте!!!!!!
Бывает такое хочется поддержать разработчиков, если чел имеет возможность, то почему бы и нет.
Как видно, игроки любят
счастья и здоровья таким людям, и чтоб хер отвалился у тех кто потом перепродаст вот такой халявный ключик
Я просто оставил там комментарий, что я бы хотел сыграть в игру, и мне подарили код игры, а потом я увидел что человек написал длинный коммент, что у него все сложно, и я ему его передарил) Аж на душе теплее стало, надеюсь он будет рад)
скинь ссылку на коммент тот
я тоже раздаю копии .На торенте )))
Красавчик! вот это видно, что от души человек сделал
Возвращает веру в добрых людей.
Хорошо что в мире еще немало людей, которые творят добро и проявляют щедрость.
Надо понимать что для нас обычное дело войти в зеленый сайт скачать любую игру почти , а в других странах в принципе не пиратят также всегда покупают оригиналы
Поддержал раздачу)
А , одному, что он даже начал дрочить. А до этого не знал, что это такое!!!!
Особенно надо упомянуть , что девочки не дрочат, только мальчики))))
молодцы!!!!!
Молодцы!!!.
@verdantsf респект! Человек настоящий молодец, который и словом и делом!
Очень надеюсь, что это реальная история бескорыстной помощи и поддержки других, а не пиар. :)
Одно другому не мешает.
Хз, как по мне, что 1-я часть, что 2-я трэшак полный
так и есть, трэшак уровня Б c красивыми полями и лесами, больше в этих играх ничего хорошего нет
Нужно дописывать "для меня". Добрый совет. Пассивная агрессия штука такая, не сложно заметить. Как и атмосферу, которую некоторые игроки не могут прочувствовать в таких играх, что не делает их людьми уровня Б с красивыми глазами, бровями и с полным отсутствием чего бы то ни было хорошего в остальном.
ну значит не твой жанр просто
не не мой жанр, а игра реально трэшак
полностью согласен
Через торрент трекер? Я просто выпал от такой новости
дальше заголовка не читаем? чел 10 кодов для стима раздал
получается не только ДедПи47
Вот это богоугодная х*йня!
Нафига ключи, если есть стабильно работающая версия в "зелёном"
почему бы не поддержать за хорошую игру?
А она и правда хорошая? Без сарказма спрашиваю, сам не играл. Просто ее вовсе не все подряд хвалят, скорее 50/50
Не особо много прошел, но пока по кайфу. Если РПГ нравятся, то зайдет, тк это один из немногих представителей за последние лет 5. Ну а если душа к жанру не лежит, то тогда уже будет 50/50
мне первая зашла, во 2й я где то часов 10 провёл тоже нравится. если играешь на пк скачай да по пробуй, но всё же лучше по порядку играть. отличная рпг про средневековье с необычной боевкой
В принципе убедили, добью серию соусов и попробую сначала первую, потом вторую
не дружище в .... играй сам)
Я 2 кода урвал у них. Один продал потом.
Земля тебе стекловатой, друг
Не называй его другом. Это конченный маргинал
Видимо ты на столько беден, что пришлось продать подарок...грустно это...быть тобой...