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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 613 оценок

Одному игроку так понравилась KCD 2, что он начал раздавать бесплатные копии игры всем желающим

Gruz_
Новости

Kingdom Come: Deliverance 2 - главный хит года на данный момент. Игра настолько увлекла одного геймера, что он начал раздавать к ней коды. Речь идет о пользователе под ником verdantsf, который на Reddit раздал 10 кодов для активации KCD 2 в Steam тем, кто не может позволить себе покупку игры. Сам он объяснил это следующим образом:

Некоторое время назад я переживал сложный период в своей жизни. Я жил в новом городе, без особой поддержки, к тому же с финансами было туго. У меня просто не было денег на развлечения, не говоря уже о компьютерных играх. К счастью, у меня был приятель-игрок, который меня поддерживал. Возможность погрузиться в другие миры очень помогла мне снять стресс и улучшить психическое здоровье. Сейчас я нахожусь в намного лучшем положении и хотел бы помочь.

Warhorse соткала невероятно богатый гобелен ролевых игр. Мне нравится изучать историю региона и его жителей - от коренных чехов до венгров, поляков, цыган, евреев, немцев и многих других. Меня впечатлили возможности выбора стиля игры, снаряжения и романтики. Kingdom Come: Deliverance 2 - это больше, чем игра, это опыт. И я хочу поделиться этим с теми, кто, возможно, сам сейчас переживает трудные времена.

Популярность темы на Reddit оказалась настолько высокой, что коды, которыми владел verdantsf, быстро закончились. Но тут к веселью подключились еще пятнадцать человек и начали раздавать коды тем, кому их не хватило. Как видно, людям игра принесла много радости, и некоторые из них решили поделиться ею с другими.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях. Всего за первые две недели после релиза ее продажи составили более 2 миллионов копий.

132
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
Janekste

Жалко только, что такими раздачами обычно пользуются люди, которые вполне могут позволить себе игру купить. А те, кто реально не может позволить себе покупку, скорее всего остаются ни с чем в большинстве случаев.

53
Rograx

Ну да они же не догадаются взять там где бесплатно и без защиты.

27
simiola

Кто не может купить - скачают бесплатно с торрента

14
Dr Acula simiola

И попадут на несколько тысяч долларов штрафа и судебное разбирательство?
Это в странах СНГ пиратство практически никак не преследуется, в других странах с этим намного строже.

4
Wlados3d

Ладно еще, если сами могут себе позволить. Найдутся и такие, кто просто перепродадут их потом

4
simiola Dr Acula

Чушь не неси, любое ограничение можно обойти, в РФ так то Инстаграма, Ютубы тоже не работают, но на практике это не так

-8
vfa19

Одному игроку так понравилась KCD 2, что он начал стоять на раздаче торрента игры всем желающим

42
ziccoilll

Этим игроком был Альберт Эйнштейн, плакала вся маршрутка

-8
Shigofumi

Есть же место где всем раздают бесплатно только кнопку спасибо нажать не забудьте .

8
Raf9111

люди хотят лицензию в коллекцию себе

3
digitalkid

Это был Вавра? 🙂

3
BewitchingBaron

"Этим юношей был Альберт Энштейн" :)))

9
KookieFlorian

Мир не без добрых людей. Молодчинка!!! Желаю удачи этому доброму человеку.

2
Jarvis666

Этот парень раздаёт бесплатно игры всё своё существование

2
MadPyramus

Не будь там людей на раздаче, небыло б раздачи. Сам от себя торрент не раздаёт.

0
PartisanTravis

Начал проходить 2-ю часть, с первых же минут игра захватывает, играешь с таким интересом , давно таких игр не выходило за последнее время , все на высоте!!!!!!

2
Bigozerki

Бывает такое хочется поддержать разработчиков, если чел имеет возможность, то почему бы и нет.

2
Simulyant

Как видно, игроки любят

1
Niko71790

счастья и здоровья таким людям, и чтоб хер отвалился у тех кто потом перепродаст вот такой халявный ключик

1
Голубая Лагуна

Я просто оставил там комментарий, что я бы хотел сыграть в игру, и мне подарили код игры, а потом я увидел что человек написал длинный коммент, что у него все сложно, и я ему его передарил) Аж на душе теплее стало, надеюсь он будет рад)

1
Raf9111

скинь ссылку на коммент тот

0
Yushimitsy

я тоже раздаю копии .На торенте )))

1
211186

Красавчик! вот это видно, что от души человек сделал

1
Zee Cap

Возвращает веру в добрых людей.

0
AndralStormborn

Хорошо что в мире еще немало людей, которые творят добро и проявляют щедрость.

0
narichi

Надо понимать что для нас обычное дело войти в зеленый сайт скачать любую игру почти , а в других странах в принципе не пиратят также всегда покупают оригиналы

0
SERgik 777

Поддержал раздачу)

0
canismajorisvy

А , одному, что он даже начал дрочить. А до этого не знал, что это такое!!!!

Особенно надо упомянуть , что девочки не дрочат, только мальчики))))

0
WerGC

молодцы!!!!!

0
SOLUS5678

Молодцы!!!.

0
Concelhaut

@verdantsf респект! Человек настоящий молодец, который и словом и делом!

Очень надеюсь, что это реальная история бескорыстной помощи и поддержки других, а не пиар. :)

-1
Pravda_RUB

Одно другому не мешает.

0
Палыч Роков

Хз, как по мне, что 1-я часть, что 2-я трэшак полный

-1
Anatoliy Dobrov

так и есть, трэшак уровня Б c красивыми полями и лесами, больше в этих играх ничего хорошего нет

-1
Medu3a Anatoliy Dobrov

Нужно дописывать "для меня". Добрый совет. Пассивная агрессия штука такая, не сложно заметить. Как и атмосферу, которую некоторые игроки не могут прочувствовать в таких играх, что не делает их людьми уровня Б с красивыми глазами, бровями и с полным отсутствием чего бы то ни было хорошего в остальном.

0
Raf9111

ну значит не твой жанр просто

0
Палыч Роков Raf9111

не не мой жанр, а игра реально трэшак

-1
Life37

полностью согласен

-1
1barac9U7ada7

Через торрент трекер? Я просто выпал от такой новости

-2
V_Dreamvoice

дальше заголовка не читаем? чел 10 кодов для стима раздал

-2
Arbazan

получается не только ДедПи47

-3
PanKotovsky

Вот это богоугодная х*йня!

-3
pckot01

Нафига ключи, если есть стабильно работающая версия в "зелёном"

-10
-zotik-

почему бы не поддержать за хорошую игру?

9
Ashley33 -zotik-

А она и правда хорошая? Без сарказма спрашиваю, сам не играл. Просто ее вовсе не все подряд хвалят, скорее 50/50

0
Wlados3d Ashley33

Не особо много прошел, но пока по кайфу. Если РПГ нравятся, то зайдет, тк это один из немногих представителей за последние лет 5. Ну а если душа к жанру не лежит, то тогда уже будет 50/50

-1
-zotik- Ashley33

мне первая зашла, во 2й я где то часов 10 провёл тоже нравится. если играешь на пк скачай да по пробуй, но всё же лучше по порядку играть. отличная рпг про средневековье с необычной боевкой

0
Ashley33 -zotik-

В принципе убедили, добью серию соусов и попробую сначала первую, потом вторую

0
ThoughtfulGerardo

не дружище в .... играй сам)

-15
GG4

Я 2 кода урвал у них. Один продал потом.

-32
Dr Acula

Земля тебе стекловатой, друг

8
Wlados3d Dr Acula

Не называй его другом. Это конченный маргинал

7
Pravda_RUB

Видимо ты на столько беден, что пришлось продать подарок...грустно это...быть тобой...

1