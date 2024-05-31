Официально подтверждено: Kingdom Come: Deliverance 2 будет иметь русские субтитры

Студия Warhorse, разработчик грядущей ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2, поделилась информацией о языковой поддержке своего нового проекта. Согласно опубликованному списку, игроки смогут насладиться субтитрами на множестве языков, включая русский.
Локализация субтитров на русский станет приятным сюрпризом для игроков из соответствующих регионов, учитывая, что ранее в апреле из страницы игры в Steam было удалено упоминание о переводе. Однако теперь Warhorse официально подтвердила, что Kingdom Come: Deliverance 2 предложит текстовый перевод на русский язык.
Помимо субтитров, разработчики также раскрыли информацию об озвучке игры. Полноценная озвучка будет доступна на чешском, английском, французском, немецком, испанском и японском языках.
Kingdom Come: Deliverance 2 является прямым продолжением высоко оценённой RPG 2018 года, действие которой разворачивается в Богемии XV века. Игра обещает предложить улучшенную графику, расширенный игровой мир и ещё более увлекательный сюжет, продолжающий историю Индржиха — главного героя оригинальной игры.
Выход игры запланирован на 2024 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ура! Надеюсь Индро, Инджрих и Генри будут на месте // Григорий Шпак
Смешно)
Пасиба, пожалуйста.
А озвучка на старочешском? Было бы забавно
Нормас.
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Ну и хорошо, можно будет смело пиратить.
А так бы ссыкливо пиратил?