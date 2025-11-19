"Они переборщили с Expedition 33": фанаты KCD 2 возмущены отсутствием номинации на "Лучшего актера" на TGA

Скоро состоится церемония награждения The Game Awards – одно из крупнейших событий года в индустрии. Но реакция на список номинантов, обнародованный два дня назад, не утихает. Геймерам, очевидно, не дает покоя триумфальный марш Clair Obscur: Expedition 33 по миру геймдева, а фаворитизм этой игры со стороны индустрии виден как на ладони – особенно по сравнению с такими проектами, как Kingdom Come: Deliverance 2.

В действительности игра Warhorse Studios оказалась за пределами списка номинантов в категории «Лучшая актерская игра», и это несмотря на отличную по восприятию и мастерству главную роль в исполнении Тома Маккея. При этом в этой категории нашлось место сразу для трех актеров из Clair Obscur: Expedition 33, а три остальных места были распределены между Ghost of Yotei, Silent Hill f и Indiana Jones and the Great Circle.

Естественно, подобная ситуация вызвала резкую критику со стороны поклонников KCD, для которых роль Индржиха из Скалицы стала поворотной точкой. Герой развлекал, трогал и даже... мог вызвать чувство голода у фанатов. Для многих он был идеальным претендентом на игровой «Оскар».

(...) Обычно я не особо интересуюсь The Game Awards, но выступление Тома в роли Генри в этой игре — одно из моих самых любимых, и его страсть и любовь к персонажу видны невооруженным глазом. Я знаю, что все номинированные актеры великолепны, но действительно ли нам нужно было три актера из E33? Или Трой Бейкер, имитирующий Харрисона Форда? (...)

Кроме того, были возражения по поводу номинации Чарли Кокса, сыгравшего главную роль в Clair Obscur. В качестве причины указывалось недостаточное вовлечение актера в роль, чтобы действительно можно было говорить о незабываемом исполнении, которое заслуживает столь высокого признания:

Не хочу, чтобы это показалось придиркой, но Чарли Кокс озвучил Гюстава, по-моему, только за одну четырехчасовую сессию, а над захватом движения и мимикой работал кто-то другой. Звучит немного странно.

Церемония The Game Awards 2025 пройдет 11 декабря в 4:00 по московскому времени.