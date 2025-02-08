Онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam перешагнул отметку в 200 тыс игроков

Долгое семилетнее ожидание исторического сиквела RPG от Warhorse Studios наконец-то закончилось, так как Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то вышла в прошедший вторник, 4 февраля. И никого не удивит, что она сейчас просто взрывает чарты Steam.

На момент написания этой статьи недавно выпущенная эпическая игра с открытым миром преодолела отметку в 200 тысяч одновременных игроков на игровой платформе Valve, согласно данным SteamDB. Это делает ее седьмой по популярности игрой Steam за сутки, которая превосходит такие популярные игры, как NARAKA: BLADEPOINT и Grand Theft Auto 5. По сравнению с пиком оригинальной Kingdom Come: Deliverance в 96 069, у продолжения этот показатель выше более чем на 100 000.