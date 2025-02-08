Онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam перешагнул отметку в 200 тыс игроков

Долгое семилетнее ожидание исторического сиквела RPG от Warhorse Studios наконец-то закончилось, так как Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то вышла в прошедший вторник, 4 февраля. И никого не удивит, что она сейчас просто взрывает чарты Steam.
На момент написания этой статьи недавно выпущенная эпическая игра с открытым миром преодолела отметку в 200 тысяч одновременных игроков на игровой платформе Valve, согласно данным SteamDB. Это делает ее седьмой по популярности игрой Steam за сутки, которая превосходит такие популярные игры, как NARAKA: BLADEPOINT и Grand Theft Auto 5. По сравнению с пиком оригинальной Kingdom Come: Deliverance в 96 069, у продолжения этот показатель выше более чем на 100 000.
Заслужено... погонял овец... набил морду в таверне мужикам и потрахал бабу в купальне :D
А сцены секса там есть? Или просто происходит затемнение экрана?
И так и так
норм.
Лям продали на всех платформах.
Чувак.... это одно временно играющие, ты что думаешь что ты вечером играешь одно временно с американцами и японцами?, у всех своё время и разный часовой пояс, по VG Insights уже только активных игроков в течение дня 800к-1 лям в стиме.
.... Это пик одновременно играющий в течении последних 24ч часов, а не активных игроков которые зашли в течении последних суток, чувак..... ты.....
Ахахах, чувак понял что навали и подчистил за собой)))
Хорошо хоть, что появились магические ключи и игру можно "нормально" купить, но правда когда цена пониже будет.Ценник пока конский...
Система репутации, преступление и т.д. Как была не адекватная так и осталась // Андрей Арбатский
Молодцы!.
Если игра шедевр как говорят. Только я еще не играл))))) Прохожу первую часть перед 2-й , а потом кайфану по полной
Также делаю
аналогично жду, только гайд на ачивки)
Тоха Логвинов ,понятно что давно не авторитет но задвинул дельную мысль в обзоре.Мол если в первую не играли можно смело пропускать и играть во вторую, так как это тоже самое, только лучше. Игры довольно большие.Врядли осилив первую часть ,тебя хватит ещё на вторую.
Я после первой год отдыхал, чтоб собраться к второй части
Скажу прямо!!!! Какой мудак ставит минусы!!!!!!
Первая игра на памяти, которая постепенно набирает онлайн, а не теряет.
не, на выходных всегда онлайн растет
Самая странная игра. Когда сюжет, диалоги и прочее интересно как и в целом атмосфера, но как только геймплей выходит за пределы ходьбы (хотя боёвка лучше первой) так сразу скукой навевает и местами даже раздражением, хотя так же у меня и с первой частью было. Но там вообще всё что касалось геймплея даже передвижение, хотелось засыпать и скипнуть игру. В это прям полностью надо погружаться, хотя те-же кости в начале (какой же это рандом, то побеждаешь с первого раза, а то и с 5-й попытки не выиграть, да ещё залипать пока противник бросает) можно спокойно скипнуть и заполучить колбасу. Может быть со временем ещё раз попробую.
это игра в которой не нужно бегать за сюжетом и стараться "пробежать" её. KCD2 это отличный симулятор, в которой можно окунуться с головой. К примеру я уже 5-6 часов алхимией занимаюсь, и ваще не надоедает.. уж не знаю как залипну когда до кузни доберусь. Лучшая игра 21 века на мой взгляд.
Что мешало найти счастливую кость в самом начале игры и легко побеждать?
Так сразу начинается самое интересное. И вообщеё всё, что касается передвижения, в этой игре сделано супер пупер круто. Жаль, что тебе не нравится.
Естественно надо, как и в любую другую нормальную игру. Если ты погружаться с головой не планируешь, тогда какой смысл играть во что-то сложнее тетриса? Я в первой части, к примеру, за 100 часов даже половины сюжета не прошёл, ибо просто бродить по округе и общаться с NPC интересно, не говоря уже о других делах... Вторая часть предлагает гораздо больше возможностей. Так что думаю застряну ещё дольше. Kingdom Come не та игра, в которой по сюжетке бежать надо. Эта игра почти симулятор жизни. В это не бежать по сюжетке надо. Этот проект воспринимать надо как твою вторую жизнь, погружаясь с головой. В противном случае в KCD2 тебе делать нечего. Точка.
шедевр индустрии
что за береника???