От катсцен к кинозалу: Kingdom Come: Deliverance II покажут на кинофестивале в Карловых Варах

Kingdom Come: Deliverance II неожиданно выходит за рамки привычного игрового формата — мировая премьера «киноверсии» RPG от Warhorse Studios состоится 9 июля на международном кинофестивале в Карловых Варах, Чехия. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм перескажет историю Индржиха из Скалицы — главного героя серии. Подробности о формате и продолжительности пока держатся в секрете, но, по предварительной информации, зрителей ждёт смонтированная нарезка катсцен из игры, возможно, дополненная новыми эпизодами для цельного повествования.

Работают над «экранизацией» ключевые фигуры проекта: гейм-директор Даниэль Вавра и режиссёр катсцен Петр Пекар. В Warhorse Studios уверены, что даже вне игрового процесса сюжет KCD II сможет заинтересовать киноманов.

Пока неизвестно, покажут ли эту версию за пределами фестиваля, но сам факт участия Kingdom Come в таком событии — это смелый шаг в сторону сближения видеоигр и киноискусства.