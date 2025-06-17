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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 543 оценки

От катсцен к кинозалу: Kingdom Come: Deliverance II покажут на кинофестивале в Карловых Варах

butcher69 butcher69

Kingdom Come: Deliverance II неожиданно выходит за рамки привычного игрового формата — мировая премьера «киноверсии» RPG от Warhorse Studios состоится 9 июля на международном кинофестивале в Карловых Варах, Чехия. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм перескажет историю Индржиха из Скалицы — главного героя серии. Подробности о формате и продолжительности пока держатся в секрете, но, по предварительной информации, зрителей ждёт смонтированная нарезка катсцен из игры, возможно, дополненная новыми эпизодами для цельного повествования.

Работают над «экранизацией» ключевые фигуры проекта: гейм-директор Даниэль Вавра и режиссёр катсцен Петр Пекар. В Warhorse Studios уверены, что даже вне игрового процесса сюжет KCD II сможет заинтересовать киноманов.

Пока неизвестно, покажут ли эту версию за пределами фестиваля, но сам факт участия Kingdom Come в таком событии — это смелый шаг в сторону сближения видеоигр и киноискусства.

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