PC-версия Kingdom Come: Deliverance 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты

Сегодня состоялся релиз высокооцененной RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse:

Игра вышла без защиты Denuvo, и в рекордные сроки появилась в сети - её уже выложила группа FLT. Размер дистрибутива составил 77,8 ГБ. Таким образом, уже в скором времени игра появится на торрент-трекерах.

Kingdom Come: Deliverance 2 перенесёт игрока в самое сердце бурных событий XV века королевства Богемии, в эпоху кровопролитной Богемской войны. Генри из Скалицы должен быть стать простым кузнецом, однако его жизнь круто меняется под влиянием невероятных обстоятельств.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.