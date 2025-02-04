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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 602 оценки

PC-версия Kingdom Come: Deliverance 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз высокооцененной RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse:

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступна на ПК и консолях

Игра вышла без защиты Denuvo, и в рекордные сроки появилась в сети - её уже выложила группа FLT. Размер дистрибутива составил 77,8 ГБ. Таким образом, уже в скором времени игра появится на торрент-трекерах.

Kingdom Come: Deliverance 2 перенесёт игрока в самое сердце бурных событий XV века королевства Богемии, в эпоху кровопролитной Богемской войны. Генри из Скалицы должен быть стать простым кузнецом, однако его жизнь круто меняется под влиянием невероятных обстоятельств.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

64
152
Комментарии: 152
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

Рыцари, этот день настал.

29
Maksimus161rus

Пофиг я взял и не жалею об этом

16
Xideo Коджима

Русский есть? А чешский?

0
goodneighbor

40 минут спустя релиза аудитория уже в два раза больше чем у второго паука:

Что с лицом, свидетели денювы?

13
My life is a game

а что у паука 2 была денуво что ли?

4
Vladisalv355 My life is a game

нет,просто неоптимизированный кал

5
LynxChrono

Я в паука пока наиграл пару часов и не вижу причин для жалоб о которых писали, а ведь игра без патчей

1
goodneighbor My life is a game

Один тут утверждал, что без денювы все обязательно проваливается и приводил паука как пример.

9
PeakyUrias

найс приплел.
сравнивать онлайн обычного порта далеко не самой удачной игры с онлайном только вышедшей хайповой рпг.
причем тут вообще защита?

4
пекабир

уже на торрентах. через полгода-год можно будет заценить со всеми патчами

12
SoRaS3

+

0
Faaker11

смысл? без рус.озвучки.
читать сотни страниц субтитров, убогим шрифтом, кося одним глазом

-1
Mistik.by

Я первую так оценивал, по итогу вышла вторая пока добрался

0
Roman Niko
10
KoRnEr

навернуть надо, попробовать, заценить

9
AlexZver

Наверни... с лопаты... как любишь

-1
Simondemon AlexZver

Тебя бы по хребту лопатой навернуть, 🤡))

1
ilya6969

боже торрент моя жизнь, если бы я покупал игры на 4070тисуп мне бы не хватило

7
Андрей Ккккк

уже на рутрекере есть

5
EnthusiasticDixon

Такое только покупать

4
Vechnik .

Я бы рад, но издатель решил, что он недостоин денег из моего региона)

17
zapolkk

Покупатйте, а до тех пор пока "Ой, извинте!" мы качаем :)

13
QuadrupedalDon Vechnik .

Не лицемерь. Издатель не= разрабам. А вот отсутствия продаж страдает разраб, а не издатель.

-6
simiola Vechnik .

не надо п..здеть, вы и раньше не покупали, а это просто повод

2
EnthusiasticDixon Vechnik .

Интересно как ты в МК1 играешь в сети.

-2
BigusDickus

на 3600 и 1660S идет на средних плавно и без проблем.

2
AlexZver

Куда идёт? Лесом?

0
BigusDickus AlexZver

ну, поплакай.

0
Fiesta02

уже поднял флаг! Хоть я и не фанат пиратства, особенно если игра хорошая (тут предполагаю, что она хорошая). Но из-за русофобской позиции вавры.. Кхм, крч, ойо хо хо и бутылка рома!!!

2
Кей Овальд

Хорошо, но не покупать же у лицемеров-блокировщиков.
Другой вопрос, это это всего лишь релиз, а не полная версия, там ещё ДЛС будут.

1
lp_4ever

Чтобы понять, как там скачивать, нужно несколько высших образований.. Или никак?

0
Комментарий удален
Комментарий удален
Vlad-90 My life is a game

а ты играешь и тут пишешь одновременно? тебе заняться не чем, желчный школьник, прям кайф получаешь?

0
My life is a game Vlad-90

хз о чем ты
там удалено все

поиграл 20 минут и закрыл стим
спать ложусь

и пруфани что я школьник)

0
Vlad-90 My life is a game

все ты знаешь школьник, иди спи, завтра в школу
что за слово такое, пруфани? точно школьник, нормально говорить не умеешь 🤣

1
My life is a game Vlad-90

пугаешь ты меня конечно, ну ладно)

0
Серёжа Громов

Разбирающиеся в играх подскажи, стоит скачивать?

0
My life is a game

да

-3
Денис Кашин

Посоветуйте где можно купить её

0
My life is a game

меняешь регион вроде только
гифтом нельзя

0
PeakyUrias

на плати есть ключи для рф

1
wianewa

Рутрекер

0
dxskk wianewa

покупать на рутрекере это сильно конечно

0
wianewa dxskk

Сумма продажи 0р, 0коп. Отличная сделка для тех, кто не желает получать мои деньги.

-1
Алан Битаров

Здорово конечно, но я лучше куплю игру попозже.

0
Darkside1488

согласен

0
Дизлайкус

Современные игры выходят через год после их выхода.

В начале нет смысла играть, баги, лаги ..

-1
Real Slim Shady

Кто нибудь на GTX 1060 пробовал? Играется?

-1
doverAthletic

в минималках вроде, так что думаю да еле еле 60 фпс вытянешь

1
Real Slim Shady doverAthletic

а если на 720 пи играть?

0
-zotik-

Как игра по багам?

-1
BossyKayden

Когда на рутрекере выложат?

-2
RulVPlane

Уже есть

-1
Николай Матюхин RulVPlane

Где??? Ссылку, Билли!!!

-4
zapolkk

Гойда братья!

-2
Vitali Ford

Ну раз без защиты значит покупаем😄

-4
Niphestotel

В этом есть логика, без защиты, разрабы уверенны в своей игре.

4
Vitali Ford Niphestotel

Цивилизация кстати с защитой, и глючит даже на самом топовом железе😁

4
Max Rolens

Уже играем )))

-4
A E

боёвка прямиком из первой части или нет?

0
Max Rolens A E

Упростили ее или мне так просто кажется, но у меня появилось желание поставить более высокую сложность, но сложности тут нету)))

0
RASTA PAHAN

Это игра такая контрастная, или у меня монитор глючит ?

1
Max Rolens RASTA PAHAN

Я лично нечего такого не вижу, но может это проблема с моей стороны

-1
BigusDickus A E

нет. но меня укол с низу просто вводит в ступор, я его на автомате делаю на правую и получаю удары) ее изменили, а не упростили, так скажу.

0
Никита Дроздоvv

Это хорошо конечно но хотя лично мне она и за даром не нужна. Первая часть максимально душная. наиграл 10 часов и снес к чертям. Поэтому ко второй я даже притрагиваться не буду.

-4
TheRoyalAegis

Люди, покупающие игры через смену региона, гифты и прочие танцы с бубном у челов, которые заблокировали покупку игры в вашем регионе и ясно дали понять, что не хотят ваших денег, вы норм?) Особенно сингловую игру без мульта и прочих онлайн "прелестей") Особенно которая на торенте в день релиза лежит)

-4
My life is a game

1)почему ты лезешь в их карман?
у них есть лишние 5к просто возможно

2)кто то сменил регион еще до 22 как я

3)ты же в курсе как работает бизнес?
любой компании нужны деньги

никто на рф игроков не плевал
чисто бизнес ничего личного
им пока временно не нужны деньги
ты им пока временно не плати

когда есть выбор уйти из рф и остаться на западных рынках
или же остаться в рф и потерять западные рынки - вывод очевиден

4)лицуха патчится самостоятельно и без танцев с бубнами

5)поддержать разрабов, а не издателя

крч аргументов много

0
My life is a game

ты случайно не

просто с другого акка?регистрация 25 января

чуть ниже по комментариям

как он пишешь - дичь, только противоположную)

-2
Комментарий удален
My life is a game Рикочико

что за государственная повестка? я только woke повестку знаю

-2
Антон Патриарх Логвинов

Тебя забыли спросить чё им делать со своими бабками.

1
Чебурешник

Игра неплохая. Концовка порадовала. Второй раз прохожу.

-7
JackSirris

Ловите скорострела.

4
Roman Niko JackSirris

))))

1
1barac9U7ada7

Ну пока скачают, скорость низкая, через несколько часов не минут (Я погорячился забыл про скорость скачивания) начнётся вытьё опять авх2, на вёдрах с 500 не катит))) МЕНЯ лично на фоне прекрасного порта Паука 2 это чехарда с чуваками с вёдрами на головах ну никак не привлекает. Ну что может в этой чепухе интересного быть не понимаю

-8
Nodas
Ну что может в этой чепухе интересного быть не понимаю

для тебя ничего для других много чего

0
1barac9U7ada7 Nodas

да ты её запусти сначала)))) она так же игнорирует предыдущие поколения консолей)))

0
Grognac Nodas

не обьясняй ничего таким людям))))))если ему нравиться до усыкания такое посредственное гуано как человек паук 2 его уже не исправить никогда))только женщина с косой прекратит его мучения в будущем и он так ничего и не поймет до этого момента в своей жизни

0
Nodas 1barac9U7ada7

играл я на пс5 в этот высер не для меня он

0
1barac9U7ada7 Nodas

вот и Я говорю что это про чуваков с вёдрами на головах нормального человека интересовать не может)

0
Just-a-your-King

В кой-то веки вышла базированная игра которую нужно поддержать рублем, так или иначе, но нет, у нас как обычно радуются тому, что можно поиграть на халяву.
Сборище нищюков в одной теме становись!

-10
My life is a game

да может у людей микрозаймы или голодают или школьники
ну пусть играют как хотят

-2
zapolkk

Скинь ссылку на стим для РФ, где купить можно, ага ? Или трепло..

3
Just-a-your-King zapolkk

Плати ру в помощь, кто хочет тот найдет

-7
Just-a-your-King My life is a game

Если тебе надо кормить бедных школьников, то иди работай, а не сиди на игровом сайте.

-9
My life is a game Just-a-your-King

так я купил за фулл прайс
почему кормить то?у них своя жизнь
у тебя своя
у меня своя

зачем лезешь в их карманы

0