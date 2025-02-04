PC-версия Kingdom Come: Deliverance 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты

Сегодня состоялся релиз высокооцененной RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse:
Игра вышла без защиты Denuvo, и в рекордные сроки появилась в сети - её уже выложила группа FLT. Размер дистрибутива составил 77,8 ГБ. Таким образом, уже в скором времени игра появится на торрент-трекерах.
Kingdom Come: Deliverance 2 перенесёт игрока в самое сердце бурных событий XV века королевства Богемии, в эпоху кровопролитной Богемской войны. Генри из Скалицы должен быть стать простым кузнецом, однако его жизнь круто меняется под влиянием невероятных обстоятельств.
Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Рыцари, этот день настал.
Пофиг я взял и не жалею об этом
Русский есть? А чешский?
40 минут спустя релиза аудитория уже в два раза больше чем у второго паука:
Что с лицом, свидетели денювы?
а что у паука 2 была денуво что ли?
нет,просто неоптимизированный кал
Я в паука пока наиграл пару часов и не вижу причин для жалоб о которых писали, а ведь игра без патчей
Один тут утверждал, что без денювы все обязательно проваливается и приводил паука как пример.
найс приплел.
сравнивать онлайн обычного порта далеко не самой удачной игры с онлайном только вышедшей хайповой рпг.
причем тут вообще защита?
уже на торрентах. через полгода-год можно будет заценить со всеми патчами
+
смысл? без рус.озвучки.
читать сотни страниц субтитров, убогим шрифтом, кося одним глазом
Я первую так оценивал, по итогу вышла вторая пока добрался
навернуть надо, попробовать, заценить
Наверни... с лопаты... как любишь
Тебя бы по хребту лопатой навернуть, 🤡))
боже торрент моя жизнь, если бы я покупал игры на 4070тисуп мне бы не хватило
уже на рутрекере есть
Такое только покупать
Я бы рад, но издатель решил, что он недостоин денег из моего региона)
Покупатйте, а до тех пор пока "Ой, извинте!" мы качаем :)
Не лицемерь. Издатель не= разрабам. А вот отсутствия продаж страдает разраб, а не издатель.
не надо п..здеть, вы и раньше не покупали, а это просто повод
Интересно как ты в МК1 играешь в сети.
на 3600 и 1660S идет на средних плавно и без проблем.
Куда идёт? Лесом?
ну, поплакай.
уже поднял флаг! Хоть я и не фанат пиратства, особенно если игра хорошая (тут предполагаю, что она хорошая). Но из-за русофобской позиции вавры.. Кхм, крч, ойо хо хо и бутылка рома!!!
Хорошо, но не покупать же у лицемеров-блокировщиков.
Другой вопрос, это это всего лишь релиз, а не полная версия, там ещё ДЛС будут.
Чтобы понять, как там скачивать, нужно несколько высших образований.. Или никак?
а ты играешь и тут пишешь одновременно? тебе заняться не чем, желчный школьник, прям кайф получаешь?
хз о чем ты
там удалено все
поиграл 20 минут и закрыл стим
спать ложусь
и пруфани что я школьник)
все ты знаешь школьник, иди спи, завтра в школу
что за слово такое, пруфани? точно школьник, нормально говорить не умеешь 🤣
пугаешь ты меня конечно, ну ладно)
Разбирающиеся в играх подскажи, стоит скачивать?
да
Посоветуйте где можно купить её
меняешь регион вроде только
гифтом нельзя
на плати есть ключи для рф
Рутрекер
покупать на рутрекере это сильно конечно
Сумма продажи 0р, 0коп. Отличная сделка для тех, кто не желает получать мои деньги.
Здорово конечно, но я лучше куплю игру попозже.
согласен
Современные игры выходят через год после их выхода.
В начале нет смысла играть, баги, лаги ..
Кто нибудь на GTX 1060 пробовал? Играется?
в минималках вроде, так что думаю да еле еле 60 фпс вытянешь
а если на 720 пи играть?
Как игра по багам?
Когда на рутрекере выложат?
Уже есть
Где??? Ссылку, Билли!!!
Гойда братья!
Ну раз без защиты значит покупаем😄
В этом есть логика, без защиты, разрабы уверенны в своей игре.
Цивилизация кстати с защитой, и глючит даже на самом топовом железе😁
Уже играем )))
боёвка прямиком из первой части или нет?
Упростили ее или мне так просто кажется, но у меня появилось желание поставить более высокую сложность, но сложности тут нету)))
Это игра такая контрастная, или у меня монитор глючит ?
Я лично нечего такого не вижу, но может это проблема с моей стороны
нет. но меня укол с низу просто вводит в ступор, я его на автомате делаю на правую и получаю удары) ее изменили, а не упростили, так скажу.
Это хорошо конечно но хотя лично мне она и за даром не нужна. Первая часть максимально душная. наиграл 10 часов и снес к чертям. Поэтому ко второй я даже притрагиваться не буду.
Люди, покупающие игры через смену региона, гифты и прочие танцы с бубном у челов, которые заблокировали покупку игры в вашем регионе и ясно дали понять, что не хотят ваших денег, вы норм?) Особенно сингловую игру без мульта и прочих онлайн "прелестей") Особенно которая на торенте в день релиза лежит)
1)почему ты лезешь в их карман?
у них есть лишние 5к просто возможно
2)кто то сменил регион еще до 22 как я
3)ты же в курсе как работает бизнес?
любой компании нужны деньги
никто на рф игроков не плевал
чисто бизнес ничего личного
им пока временно не нужны деньги
ты им пока временно не плати
когда есть выбор уйти из рф и остаться на западных рынках
или же остаться в рф и потерять западные рынки - вывод очевиден
4)лицуха патчится самостоятельно и без танцев с бубнами
5)поддержать разрабов, а не издателя
крч аргументов много
ты случайно не
просто с другого акка?регистрация 25 января
чуть ниже по комментариям
как он пишешь - дичь, только противоположную)
что за государственная повестка? я только woke повестку знаю
Тебя забыли спросить чё им делать со своими бабками.
Игра неплохая. Концовка порадовала. Второй раз прохожу.
Ловите скорострела.
))))
Ну пока скачают, скорость низкая, через несколько часов не минут (Я погорячился забыл про скорость скачивания) начнётся вытьё опять авх2, на вёдрах с 500 не катит))) МЕНЯ лично на фоне прекрасного порта Паука 2 это чехарда с чуваками с вёдрами на головах ну никак не привлекает. Ну что может в этой чепухе интересного быть не понимаю
для тебя ничего для других много чего
да ты её запусти сначала)))) она так же игнорирует предыдущие поколения консолей)))
не обьясняй ничего таким людям))))))если ему нравиться до усыкания такое посредственное гуано как человек паук 2 его уже не исправить никогда))только женщина с косой прекратит его мучения в будущем и он так ничего и не поймет до этого момента в своей жизни
играл я на пс5 в этот высер не для меня он
вот и Я говорю что это про чуваков с вёдрами на головах нормального человека интересовать не может)
В кой-то веки вышла базированная игра которую нужно поддержать рублем, так или иначе, но нет, у нас как обычно радуются тому, что можно поиграть на халяву.
Сборище нищюков в одной теме становись!
да может у людей микрозаймы или голодают или школьники
ну пусть играют как хотят
Скинь ссылку на стим для РФ, где купить можно, ага ? Или трепло..
Плати ру в помощь, кто хочет тот найдет
Если тебе надо кормить бедных школьников, то иди работай, а не сиди на игровом сайте.
так я купил за фулл прайс
почему кормить то?у них своя жизнь
у тебя своя
у меня своя
зачем лезешь в их карманы