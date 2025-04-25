Первое дополнение Brushes with Death к Kingdom Come Deliverance 2 выйдет во второй половине мая

Студия Warhorse в рамках недавней трансляции представила первое сюжетное дополнение Brushes with Death к Kingdom Come Deliverance 2 и раскрыла ключевые детали грядущего контента. DLC станет доступно во второй половине мая — в начале месяца релиз ожидать не стоит.

Сюжет дополнения разворачивается вскоре после начала основной кампании, однако игроки смогут сразу погрузиться в новый контент. Индржиху предстоит помочь загадочному художнику создать выдающееся произведение, а заодно — узнать немало интересного о жизни и мотивах мастера.

В DLC добавят возможность кастомизации щита Индржиха: игроки смогут находить или получать уникальные узоры и рисунки для украшения. Помимо дополнения, разработчики показали контент из обновления 1.3. Оно выйдет позже и добавит скачки, мини-игру по стрельбе из лука и проведёт дополнительную балансировку. Точная дата патча 1.3 пока не объявлена.