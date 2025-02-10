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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 546 оценок

Первый мод 4К-текстур для Kingdom Come: Deliverance 2 улучшает лица всех персонажей

monk70
Новости

Моддер CRT выпустил первый 4K текстурный пак для Kingdom Come: Deliverance 2, который улучшает лица всех игровых персонажей. Это касается всех NPC, а также главных персонажей сюжета.

Kingdom Come: Deliverance 2 — одна из самых оптимизированных игр для ПК 2025 года. Однако в игре много текстур с низким разрешением. И вот тут-то пригодится этот пакет 4К текстур. Используя его, вы сможете улучшить все лица в игре.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Размер пакета составляет 3,4 ГБ. После загрузки вы можете извлечь zip-архив и поместить содержимое в папку «Mods» игры.

3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dxskk

было бы круто если бы его залили сюда, чтобы не качать с нексуса по 2 часа

4
ЮрецОдесса

А почему ты качаешь там по 2 часа? Вон 40 минут и это у меня скорость бомж еще

1
dxskk ЮрецОдесса

загрузка с нексуса обычно достаточно медленная и качать оттуда моды на ретекстуры в 2к-4к довольно долго

2
ЮрецОдесса dxskk

Не знаю, сейчас качаю и 35 минут, а это я еще ютуб смотрю.

2
d3roy ЮрецОдесса

)) мда, как ты компьютер то включил с такими познаниями

-1
ЮрецОдесса d3roy

К чему это? обьясни

0