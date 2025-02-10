Первый мод 4К-текстур для Kingdom Come: Deliverance 2 улучшает лица всех персонажей

Моддер CRT выпустил первый 4K текстурный пак для Kingdom Come: Deliverance 2, который улучшает лица всех игровых персонажей. Это касается всех NPC, а также главных персонажей сюжета.

Kingdom Come: Deliverance 2 — одна из самых оптимизированных игр для ПК 2025 года. Однако в игре много текстур с низким разрешением. И вот тут-то пригодится этот пакет 4К текстур. Используя его, вы сможете улучшить все лица в игре.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Размер пакета составляет 3,4 ГБ. После загрузки вы можете извлечь zip-архив и поместить содержимое в папку «Mods» игры.