Первый мод 4К-текстур для Kingdom Come: Deliverance 2 улучшает лица всех персонажей

Моддер CRT выпустил первый 4K текстурный пак для Kingdom Come: Deliverance 2, который улучшает лица всех игровых персонажей. Это касается всех NPC, а также главных персонажей сюжета.
Kingdom Come: Deliverance 2 — одна из самых оптимизированных игр для ПК 2025 года. Однако в игре много текстур с низким разрешением. И вот тут-то пригодится этот пакет 4К текстур. Используя его, вы сможете улучшить все лица в игре.
Вы можете скачать мод по этой ссылке. Размер пакета составляет 3,4 ГБ. После загрузки вы можете извлечь zip-архив и поместить содержимое в папку «Mods» игры.
было бы круто если бы его залили сюда, чтобы не качать с нексуса по 2 часа
А почему ты качаешь там по 2 часа? Вон 40 минут и это у меня скорость бомж еще
загрузка с нексуса обычно достаточно медленная и качать оттуда моды на ретекстуры в 2к-4к довольно долго
Не знаю, сейчас качаю и 35 минут, а это я еще ютуб смотрю.
)) мда, как ты компьютер то включил с такими познаниями
К чему это? обьясни