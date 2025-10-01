ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 144 оценки

По мотивам Kingdom Come: Deliverance 2 начнут выпускать мягкие игрушки

Gruz_ Gruz_

Маркетинговая команда чешской Warhorse Studios серьезно взялась за дело. После секонд-хенда, пивного набора, цифровых дебетовых карт České spořitelny и неофициальной модели крепости Малешов из LEGO настала очередь плюшевых игрушек.

На данный момент есть только изображение, опубликованное в социальных сетях Warhorse Studios. На ней изображены Индржих с Яном Птачеком и собакой Ворехом. Пока неизвестно, как будут выглядеть лица плюшевых игрушек, а также их цена и доступность.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

8
3
Комментарии:  3
kedmaker

тю, а как же по Stellar Blade?

1
Избранный Белиара

Там силиконовые куклы нужны, а не плюшевые игрушки)))

kedmaker Избранный Белиара

все зависит от ваших потребностей)