По словам Даниэля Вавры, у Kingdom Come: Deliverance 2 самый большой сценарий в истории видеоигр

Сценарий Kingdom Come: Deliverance 2, по общему мнению, очень большой даже по меркам ролевых игр. Недавно YouTuber ESO_Danny опубликовал фотографию, на которой он позирует на фоне листов со сценарием оригинальной Kingdom Come: Deliverance, состоящей, как утверждается, из 800 тыс. слов. В сообщении он упоминает, что сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 в два раза больше – 1 700 000 слов.

Однако в комментарии пришёл сценарист Warhorse Studio Даниэль Вавра, который сообщил, что сценарий грядущего сиквела состоит аж из 2 200 000 слов, добавив: «Насколько мне известно, это самый длинный сценарий для игры. Включая Baldur's Gate 3».