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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 444 оценки

По словам Даниэля Вавры, у Kingdom Come: Deliverance 2 самый большой сценарий в истории видеоигр

monk70
Новости

Сценарий Kingdom Come: Deliverance 2, по общему мнению, очень большой даже по меркам ролевых игр. Недавно YouTuber ESO_Danny опубликовал фотографию, на которой он позирует на фоне листов со сценарием оригинальной Kingdom Come: Deliverance, состоящей, как утверждается, из 800 тыс. слов. В сообщении он упоминает, что сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 в два раза больше – 1 700 000 слов.

Однако в комментарии пришёл сценарист Warhorse Studio Даниэль Вавра, который сообщил, что сценарий грядущего сиквела состоит аж из 2 200 000 слов, добавив: «Насколько мне известно, это самый длинный сценарий для игры. Включая Baldur's Gate 3».

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Смута, ты ли это?😁

7
Dubious Idea

Ранее кто-то сделал "открытый мир" и понеслась мода на открытые миры.
Только вот миры может и становились больше, но толку от этого было мало.

Сейчас Вышла BG3 с хорошим проработанными сюжетом + огромной вариативностью отыгрыша.
И естественно нашлись те "кто сделает ещё лучше".

Порыв конечно благородный, главное что бы осилили, но я ставлю на то что "обосрутся".
Будем делать посмотреть

0
вупсич пупсич

Ты явно не играл в первую часть, раз считаешься, что они обосрутся.

Их серия войдёт в золотую классику видеоигр.

11
caliskan вупсич пупсич

Первая часть прям на любителя была, еще и в ужасном техническом состоянии. Я забросил быстро. 2я по превью не сильно то далеко шагнула

0
My life is a game caliskan

У нее тяжелый порог вхождения. Все привыкли что игра сама ведет тебя, боевка 1-2 кнопки и ты в соло можешь раскататься X кол-во врагов

Мне самому 1 часть зашла только с модами на упрощения
2 часть по боевке будет чуть проще
Купил по предзаказу 2

Не бросай, хотя бы попробуй 2 часть, пиратка же будет

-2
Darko Lay

И унылая херня твоя бг3. Открытого мира нет. Только кишки. Смена дня и ночи нет, симуляции жизни нет . Позор

-2
caliskan My life is a game

Да попробую конечно. Может и зайдет

0
Пользователь ВКонтакте

Jrpg и metal gear solid - 🙈 // Миша Силовичков

0
North235

Помня какой была первая часть - охотно верю, без сарказма.

0
Леший3

как зае..... уже по этой игре новости! каждую секунду!🤬🤢🤢🤢

-1
Dmitry229

так, не смотри, н@х ты сюда заходишь?

3
Mundoggu

Релиз близко, маркетинговая компания в самом разгаре.

0