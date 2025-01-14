По словам Даниэля Вавры, у Kingdom Come: Deliverance 2 самый большой сценарий в истории видеоигр

Сценарий Kingdom Come: Deliverance 2, по общему мнению, очень большой даже по меркам ролевых игр. Недавно YouTuber ESO_Danny опубликовал фотографию, на которой он позирует на фоне листов со сценарием оригинальной Kingdom Come: Deliverance, состоящей, как утверждается, из 800 тыс. слов. В сообщении он упоминает, что сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 в два раза больше – 1 700 000 слов.
Однако в комментарии пришёл сценарист Warhorse Studio Даниэль Вавра, который сообщил, что сценарий грядущего сиквела состоит аж из 2 200 000 слов, добавив: «Насколько мне известно, это самый длинный сценарий для игры. Включая Baldur's Gate 3».
Смута, ты ли это?😁
Ранее кто-то сделал "открытый мир" и понеслась мода на открытые миры.
Только вот миры может и становились больше, но толку от этого было мало.
Сейчас Вышла BG3 с хорошим проработанными сюжетом + огромной вариативностью отыгрыша.
И естественно нашлись те "кто сделает ещё лучше".
Порыв конечно благородный, главное что бы осилили, но я ставлю на то что "обосрутся".
Будем делать посмотреть
Ты явно не играл в первую часть, раз считаешься, что они обосрутся.
Их серия войдёт в золотую классику видеоигр.
Первая часть прям на любителя была, еще и в ужасном техническом состоянии. Я забросил быстро. 2я по превью не сильно то далеко шагнула
У нее тяжелый порог вхождения. Все привыкли что игра сама ведет тебя, боевка 1-2 кнопки и ты в соло можешь раскататься X кол-во врагов
Мне самому 1 часть зашла только с модами на упрощения
2 часть по боевке будет чуть проще
Купил по предзаказу 2
Не бросай, хотя бы попробуй 2 часть, пиратка же будет
И унылая херня твоя бг3. Открытого мира нет. Только кишки. Смена дня и ночи нет, симуляции жизни нет . Позор
Да попробую конечно. Может и зайдет
Jrpg и metal gear solid - 🙈 // Миша Силовичков
Помня какой была первая часть - охотно верю, без сарказма.
как зае..... уже по этой игре новости! каждую секунду!🤬🤢🤢🤢
так, не смотри, н@х ты сюда заходишь?
Релиз близко, маркетинговая компания в самом разгаре.