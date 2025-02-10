По словам разработчика Kingdom Come: Deliverance 2, Xbox Series S помогла оптимизировать игру для других платформ

Версия ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios и Deep Silver для Xbox Series S помогли оптимизировать игру для других платформ. Об этом сообщил сэр Тоби, PR-менеджер Warhorse Studios.

Во время интервью в подкасте Iron Lord сэру Тоби задали вопрос о том, активно ли студия работает над режимом производительности 60 кадров в секунду для Kingdom Come: Deliverance 2 на консолях или команда разработчиков просто нашла способ заставить игру работать с более высокой частотой кадров. В ответ он сказал, что это немного того и другого.

По словам Тоби, приоритетом Warhorse Studios было обеспечение стабильной работы Kingdom Come: Deliverance 2 со скоростью 30 кадров в секунду без падений частоты кадров. Затем команда разработчиков обнаружила, что может добиться большего с производительностью на консолях, особенно с появлением PS5 Pro, и поэтому начала тестировать несколько вещей. Кроме того, он показал, что оптимизации, сделанные для версии Kingdom Come: Deliverance 2 для Xbox Series S, также значительно помогли в оптимизации для других платформ.

Тоби подчеркнул, что Xbox Series S — самая слабая из консолей текущего поколения. Таким образом, команде разработчиков приходится снижать графические настройки, умно программировать и иметь возможность экономить память. Он сказал, что как разработчик, можно либо пойти ва-банк, продвигая более мощные консоли, либо использовать эту экономию памяти, как в Xbox Series S, чтобы заставить игру работать более плавно. Он добавил, что это не обязательно означает, что игра в результате будет выглядеть хуже, но она будет работать лучше с помощью этих оптимизаций.