По словам разработчика Kingdom Come: Deliverance 2, Xbox Series S помогла оптимизировать игру для других платформ

Версия ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios и Deep Silver для Xbox Series S помогли оптимизировать игру для других платформ. Об этом сообщил сэр Тоби, PR-менеджер Warhorse Studios.
Во время интервью в подкасте Iron Lord сэру Тоби задали вопрос о том, активно ли студия работает над режимом производительности 60 кадров в секунду для Kingdom Come: Deliverance 2 на консолях или команда разработчиков просто нашла способ заставить игру работать с более высокой частотой кадров. В ответ он сказал, что это немного того и другого.
По словам Тоби, приоритетом Warhorse Studios было обеспечение стабильной работы Kingdom Come: Deliverance 2 со скоростью 30 кадров в секунду без падений частоты кадров. Затем команда разработчиков обнаружила, что может добиться большего с производительностью на консолях, особенно с появлением PS5 Pro, и поэтому начала тестировать несколько вещей. Кроме того, он показал, что оптимизации, сделанные для версии Kingdom Come: Deliverance 2 для Xbox Series S, также значительно помогли в оптимизации для других платформ.
Тоби подчеркнул, что Xbox Series S — самая слабая из консолей текущего поколения. Таким образом, команде разработчиков приходится снижать графические настройки, умно программировать и иметь возможность экономить память. Он сказал, что как разработчик, можно либо пойти ва-банк, продвигая более мощные консоли, либо использовать эту экономию памяти, как в Xbox Series S, чтобы заставить игру работать более плавно. Он добавил, что это не обязательно означает, что игра в результате будет выглядеть хуже, но она будет работать лучше с помощью этих оптимизаций.
Мне интересно как гта 6 будет идти на сериес с
Сталкер 2 пошел, и ГТА пойдет, так что смысл гадать, просто будут минималки да и все, я думаю что нет ничего тяжелее чем ue5 в данный момент, и если его вытягивает консоль по цене пачки сигарет, то никаких проблем ни с какой игрой не будет.
Как хорошо что я не курю, если щас пачка сигарет стоит 30 000, две пачки купил и нет зарплаты )
галопом))
Ну как пойдет. Дай бог в 720р30 фпс.
О какой оптимизации они продолжают рассказывать? Игра по уровню графона осталась где-то в 2018 году, состоит на 90% из голых полей и не имеет вообще никаких актуальных технологий, но при всём этом едва идёт в 60фпс на 4090)
вот и хорошо, что там нет РТ.
Очень плохо, что его там, так как вышла пастгенная помойка с посредственной производительностью, как и 1 часть в своё время)
Угу конечно верим )
До до до... она заставила их отказаться от графических наворотов в пользу черной медиа коробки. ( хорошо, что графика и так хороша )
Чаще всего она белая.
Xbox Series S помогла замылить игру до тошнотворного уровня графики ущербных консолек.
Это не оптимизация а самый настоящий даунгрейд в угоду соснолькам
Игру оптимизировали - фу мыло, под консоли сделали, игра гувно
Игру сделали под топовые карты - фу лентяи, не оптимизировали, фпс никакущий, игра гувно
Да такие будут ныть по поводу и без. «вся жизнь - нытье».
ахахахаахаха