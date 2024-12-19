Подробности Kingdom Come: Deliverance 2 от IGN: выпивка дает Генри улучшенные характеристики, но важно не переборщить

Издание IGN продолжает делиться новыми подробностями предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse. У издания состоялось интервью с ведущим дизайнером студии Прокопом Йирсой, в котором он поделился интересными особенностями игры.
Основные моменты из видео:
- В игре появится лошадь из первой части - теперь её можно будет прокачивать и улучшать ее характеристики;
- Копчение и сушка помогают продлить срок хранения продуктов.
- Зелья из свежесобранных трав будет более мощными;
- Пьянство даже полезно, но в меру: легкий алкогольный эффект дает некоторые приятные бонусы и может открыть даже новые диалоги, а сильное пьянство привносит понижение характеристик. Кроме того, если переборщить с алкоголем, то очнувшись можно обнаружить, что Генри обокрали;
- Прокачка чтения даст новые варианты ответов в диалогах, а так же позволит получать больше опыта;
- Одежда будет влиять на отношение персонажей к Генри - дорогая одежда позволит облегчить общение с богатыми людьми, а кровь на одежде может отпугнуть бандитов. При этом если украсть у оппонента его одежду, то это ослабит его возможности в диалогах;
- Одежду можно объединять в комплекты для быстрого переключения - будет возможность объединения до 3 таких комплектов;
- Генри обладает боевыми кличами и насмешками: при их успешном применении это может обратить врагов в бегство. Их можно будет прокачать и усилить;
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Вот что значит - развитие игровой серии. Не стагнация, не деградация. Сердцу мило, мой почёт братьям-чехам.
попробую освоиться в 3 раз в 1 части, надеюсь зайдет
тогда может и вторую с торрента качнем
Прикольно