Похоже, Kingdom Come: Deliverance 2 скоро появится в Xbox Game Pass

Похоже, подписчики Xbox Game Pass скоро получат ещё одну крупную игру. В официальных аккаунтах сервиса в социальных сетях появилось сообщение, призывающее игроков ждать мартовского анонса, связанного с одной из крупнейших игр прошлого года. Хотя официального подтверждения пока нет, игроки убеждены, что это Kingdom Come: Deliverance 2.

В официальном профиле Xbox Game Pass опубликовано изображение, стилизованное под внутреннее электронное письмо от вымышленного PR-специалиста Мелиссы МакГеймпасс. Это шутка команды сервиса, но на этот раз контекст вызвал особенно сильный интерес.

У нас уже запланировано множество релизов для Xbox Game Pass, этот год будет грандиозным. А, кстати, о предстоящих релизах… ну, я не буду много говорить, но если вы жаждете увлекательного приключения, могу сказать только одно: что-то грандиозное вот-вот появится в Xbox Game Pass…

Сообщение заканчивалось шутливой просьбой сохранить информацию в секрете, но настоящая волна предположений была вызвана сообщением, опубликованным официальным аккаунтом сервиса:

Хм, странный способ написать слово «delivered».

Именно акцент на слове «delivered» заставил многих игроков связать этот пост с Kingdom Come: Deliverance 2. Первая часть серии уже доступна в Xbox Game Pass, а последняя получила нативную версию для консолей Xbox Series X/S с множеством графических улучшений, поэтому потенциальное появление сиквела кажется логичным шагом. Особенно учитывая, что пост предвещал дальнейшие анонсы в марте, что ещё больше подогревает слухи.