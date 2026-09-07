Портал GameStar подсчитал, сколько достижений из Kingdom Come: Deliverance 2 можно повторить в реальной жизни

Журналистка немецкого игрового портала GameStar Штефани Шлоттаг провела необычный эксперимент: она решила выяснить, сколько внутриигровых трофеев из средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance 2 теоретически достижимы в реальном мире. Поскольку в игре нет никаких фэнтезийных элементов, значит, все достижения должны быть выполнимы и без монитора.

Всего в игре с учетом трех дополнений насчитывается 83 достижения. Платиновый трофей автор сразу отбросила. Затем она исключила все награды, которые привязаны к конкретным сюжетным точкам или персонажам - их невозможно получить без машины времени. В итоге остался 41 трофей, который Шлоттаг разделила на три категории: легкие, требующие усилий и чисто теоретические.

В первую группу попали задания вроде "Новые горизонты" - для него достаточно просто съездить в чешский город Кутна-Гора, который в игре называется Куттенберг. Или "Пушистая измена" - для этого нужно несколько раз погладить кота, что, по мнению автора, должен был сделать уже каждый. Есть и "Конец" - это достижение, по словам журналистки, невозможно пропустить, ведь все мы когда-нибудь умираем. Также сюда вошли "Поэзия в крови" - прочитать собственное стихотворение пожилой даме, например на День матери, и "Под брауншвейгским флагом" - повесить сильно ношеное белье в таверне, что хоть и противно, но технически несложно.

Вторая категория требует усилий, но остается в рамках разумного. Например, "Перекованный" - выковать меч за несколько лет обучения кузнечному делу. Или "Пост" - прожить остаток жизни без мяса, как вегетарианец. А "Быстрые пальцы" - вскрыть сложный замок отмычкой, чему, как уверяет журналистка, можно научиться по видео на YouTube.

Третья группа - чисто теоретическая, и ее автор категорически не рекомендует повторять. Сюда вошли достижения, связанные с убийствами: выстрел из арбалета в голову с 30 метров, размозжение врага валуном или добивание противника комбо-ударом. Особо выделен трофей "Остраконофобия" - чтобы его получить, нужно дать речному раку себя защемить до смерти, что, во-первых, почти невозможно (клешни не пробивают кожу), а во-вторых, сами речные раки в дикой природе почти исчезли.

В итоге журналистка подсчитала, что из 83 достижений Kingdom Come: Deliverance 2 в реальной жизни можно выполнить 32, не нарушая при этом законов и не попадая в тюрьму. При этом она подчеркивает, что это вовсе не призыв к действию, а просто интеллектуальное упражнение. Сама журналистка призналась, что в реальности уже заработала семь таких трофеев - например, потратила десять тысяч грошей (условно евро) или погладила кота. В общем, теоретически - можно, практически - лучше не надо, но как интеллектуальная игра - подсчет получился занятный.