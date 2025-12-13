PR-менеджер Kingdom Come: Deliverance 2 назвал результаты TGA ограблением и нарвался на критику фанатов

Представитель студии Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг, известный в сообществе как Sir Tobi, эмоционально отреагировал на распределение наград на прошедшей церемонии The Game Awards. На своей странице в социальных сетях он опубликовал пост с текстом Нас официально ограбили, подразумевая, что проект заслуживал признания со стороны жюри.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Секцию комментариев под постом наводнили разгневанные геймеры, которые припомнили создателям изменения в творческом видении сиквела. Пользователи обвинили студию в отказе от исторической достоверности в угоду современной повестке.

Основные претензии недовольных коснулись сюжетных ходов и проработки персонажей. Комментаторы выразили недовольство развитием отношений между Генри и Птачеком, которые некоторые игроки интерпретировали как навязанную романтику, а также появлением в средневековом сеттинге персонажей, представляющих различные этнические группы, включая ученого из Мали. Один из популярных комментариев от пользователя, представившегося жителем Чехии, гласит, что разработчики пожертвовали богемской точностью и отвернулись от своих фанатов, за что и получили соответствующую реакцию.

На данный момент разработчики не вступали в диалог с недовольной частью комьюнити, оставив критику без официального ответа.