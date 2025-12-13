PR-менеджер Kingdom Come: Deliverance 2 назвал результаты TGA ограблением и нарвался на критику фанатов

Представитель студии Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг, известный в сообществе как Sir Tobi, эмоционально отреагировал на распределение наград на прошедшей церемонии The Game Awards. На своей странице в социальных сетях он опубликовал пост с текстом Нас официально ограбили, подразумевая, что проект заслуживал признания со стороны жюри.
Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Секцию комментариев под постом наводнили разгневанные геймеры, которые припомнили создателям изменения в творческом видении сиквела. Пользователи обвинили студию в отказе от исторической достоверности в угоду современной повестке.
Основные претензии недовольных коснулись сюжетных ходов и проработки персонажей. Комментаторы выразили недовольство развитием отношений между Генри и Птачеком, которые некоторые игроки интерпретировали как навязанную романтику, а также появлением в средневековом сеттинге персонажей, представляющих различные этнические группы, включая ученого из Мали. Один из популярных комментариев от пользователя, представившегося жителем Чехии, гласит, что разработчики пожертвовали богемской точностью и отвернулись от своих фанатов, за что и получили соответствующую реакцию.
На данный момент разработчики не вступали в диалог с недовольной частью комьюнити, оставив критику без официального ответа.
Ну победу в номинации "лучшая РПГ" KCD2 заслуживала больше Экспедиции
Совершенно верно
"Лучшая" РПГ
"НЕлучшая" РПГ
Сейчас на калпедицию распродажа, плюс хайп от получения игры года. При равных условиях онлайн у игр плюс-минус одинаковый.
А пройдет пару лет и средний онлайн калпедиции будет ниже KCD. Или другой пример RDR2 против God of War, как в целом и происходит с играм которые не заслужено получили игру года. На долгой дистациии про эти игры просто забывают.
Верно он сказал, ограбили. Ролевую игру года могли бы дать, KCD 2 ее заслужила
Пытаются хайпить, но теперь вызывают только раздражение. Надо было им заканчивать на меме с горящей собакой.
Два поста и уже вызывают раздражение, 2000 постов Экспедиции - ура, да давай давай база. Так что ли у тебя?
Согласен. Разработчики экспедиции слишком много хайпят.
а теперь представь что людям даже после game awards продолжают тыкать постами с экспедицией, жду когда плейграунд им выделит отдельный сайт, чтобы они там все друг другу жопу разорвали
мне тяжело представить лица игроков из прошлого, если бы они узнали что экспедиция 33 забрала наград больше, чем god of war, witcher, batman arkham и прочие хорошие игры
А я о чём писал ааа? что очевидно но факт что Французы купили The Game Awards 2025 и Макарон лично передал 40 чемоданов наличных купюр евра Джеффу Кили, чекайте завтра во всех Новостях Интернета будет новость что "Джефф Кили стал первым Миллиардером Планеты и обогнав при этом Илона Маска" да да да так и будет чекайте новость, ну реально давайте посмотрим на то что ну не может быть такого что 5 миллиардам человек которые населяют нашу Планету понравилась только одна Clair Obscur: Expedition 33, а все остальные игры не понравились, я ещё раз повторяю что Французы не справедливо и не законно получили все награды на купленном ими же The Game Awards 2025, а вся эти церемония просто создана для отвода зрительских глаз чтобы зрители не заметили коррупцию на The Game Awards 2025, вот так вот.
конспирология в ход пошла.это какой нибудь многобюджетный юбисофт мог там что то купить,а не индюшатня,а макрону с этого какой интерес? он просто по пиарился на игре,которая неожиданно сорвала мировой хайп
Хахахахааа, вы посмотрите на них. Все народ. Все. Прошло время таких игр как ККД. Они никому не нужны. Выйди Ведьмак3 сейчас, он так же бы провалился и не получил бы ни одну статуэтку. Динозавры вымерли, а вы вслед за ними. Пришло время таких геймеров как мы. Нам сюжет не важен, нам вникать в повествование вообще не сдалась. Приноравливаться к управлению из 3х и более кнопок? Вы сума сошли? Нам хватит одной кнопки чтобы пройти игру. Экспедиция и Диспатч вот наш выбор. Красочный мультик.
Какой бред)
Как раз таки в экспедиции 33 сюжет на 2 головы выше ккд 2(которая мне тоже очень зашла).
Народ частично прав. Но то что игра не получила заслуженную награду ка лучшая РПГ это свитство высшей пробы.
Тупые казуалы ликуют, по факту ограбление. Вообще похоже что игровое сообщество это сборище инвалидов и даунов, судя по тому какие игры побеждают, казуальные каллпедиторы да жукоебы всяческие
как с языка снял, все еще недоумеваю как это смогло забрать столько наград. музыка? так послушайте Recordare из KCD2. дизайн окей, красиво выглядит, но остальное будто из пальца высосано все
В ккд музыка хорошая, но епт до экспедиции 33 очень далеко.
Ну я бы не сказал что прям повестка . С птачеком этим опционально , да и вообще то в европах и тогда такое было . Про мусу , как бы есть достойно много исторических источников описывающих купцом с Аравийского полуострова и Магриба в средневековой Европе
нормальные длц надо было пилить, а не мусор