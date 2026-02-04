PR-менеджер Warhorse в новом интервью раскрыл продажи Kingdom Come: Deliverance 2 и обсудил "длинный язык" Дэниела Вавры

Чешская RPG Kingdom Come: Deliverance 2 вышла в феврале прошлого года и сразу покорила сердца критиков и игроков. По этому случаю PR-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, дал интервью изданию CzechCruch, в котором затронул множество тем.
В ходе беседы не обошлось без вопроса о продажах KCD 2. Сэр Тоби признал, что успех игры "превзошел все внутренние цели, согласованные с издателем Plaion". К концу прошлого года игра разошлась тиражом в четыре миллиона копий, а сейчас эта цифра уже приближается к пяти миллионам. Он также назвал страны, где игра показывает наилучшие результаты.
Мы сами немного удивлены, как долго игра сохраняет такую популярность. И речь идет не только о продажах самой игры, но и о мерче, мероприятиях и общем интересе фанатов. Я имею в виду не только чехов - просто безумие, насколько успешна Kingdom Come в Китае. Это наш рынок номер два. Номер один - США, затем Китай, Германия… Чехия находится где-то в топ-5 или топ-10.
Говоря о Чехии, Тоби отметил, что одним из самых неожиданных эффектов успеха игры стал рост туризма. Например, после выхода KCD 2 замок Троски зафиксировал рекордную посещаемость за последние 30 лет. Возросла также популярность Кутной Горы, мэр которой даже вручил коллекционное издание игры премьер-министру страны.
В интервью не обошлось без упоминания Даниэля Вавры, президента Warhorse Studios, который редко когда прикусывает язык и часто говорит вслух то, что думает. Журналист CzechCruch назвал его "неуправляемой ракетой" и спросил, не доставляет ли он проблем команде. На что Тоби ответил:
Скажу так: таких "неуправляемых ракет" у нас в компании аж 290 человек! У каждого есть свое мнение, но все мы в каком-то смысле одинаковы - по крайней мере, в желании сделать самую лучшую игру. Никто из нас не хуже и не лучше другого как человек. Меня не волнует, чем кто-то занимается в личной жизни. Если это влияет на Warhorse или KCD, вот тогда я этим займусь. Но в этом отношении мы поддерживаем наших людей - так было, так есть и так будет всегда. Никаких внутренних войн у нас нет.
Тоби также похвастался, что Warhorse пользуется большим доверием своего издателя, который предоставляет им значительную свободу. Кроме того, в студии очень низкая текучесть кадров, и многие сотрудники работают там более 10 лет. Сильной стороной Warhorse он также считает уровень коммуникации с фанатами.
В конце разговора зашла речь о планах на будущее. Сэр Тоби заявил, что они не хотят быть студией, которая делает "пятнадцатую часть Kingdom Come". Поэтому они должны двигаться дальше, но не могут представить себе создание чего-то, кроме RPG-игр. Они хотят выработать собственный стиль, благодаря которому игроки, увидев заголовок игры, сразу поймут, что ее создала Warhorse.
