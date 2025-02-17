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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 544 оценки

Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 2 миллионов копий

AceTheKing
Новости

Студия Warhorse сообщила о том, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли отметки в 2 миллиона проданных копий.

Это произошло меньше чем через 2 недели с момента релиза, что для студии и издателя стало великолепным результатом. Студия поблагодарила поклонников игры и опубликовала тематический арт с Индро.

Два миллиона копий менее чем за две недели! Тост за вас всех за то, что вы сделали KCD2 триумфом!

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

74
106
Комментарии: 106
Ваш комментарий
My life is a game

Не благодарите, деньги того стоили, наверное лучшая игра 2025 года для меня пока что
Надеюсь только 3 часть не через 7 лет снова :(

И жду длс :)
Не зря голд взял

20
Fimmti

Жду скидку на первую часть, чтобы прикоснуться к великому)

4
My life is a game Fimmti

на весенней точно будет
Там давно скидка

-1
Fimmti My life is a game

Да. Жаль только, что максимальную скидку проморгал. Скорее всего сейчас уже не будут -90% делать. Максимум -80%

3
EgridzeHah Fimmti

в эпике раздавали 1 января. не успел?

1
DishonestSherman

Кстати, а продолжение в виде 3-тей части будет ? Я так понял, что история закончена, месть свершилась и тд...

-1
ДЕНИСКА_омск

Чё там с лицами борцунов с пиратством, хорошей игре отличные продажи

5
Igor Udilov

Играю в первую часть и очень нравится чувство прогрессии, которое испытываешь когда развиваешь главного героя. Напрягает только лицевая анимация и одежда на людях. Уж сильно больше зазоры между телом и одеждой и так баги по мелочи.

5
Azimut zvuk

В траве тогда не советую приседать а то от спрайтов времен первой пски может кровь из глаз пойти.Много чего можно было доделать но разработчики на фоне успеха второй части превратились в каких-то пафосных ублюдков,уже раздражать начинают .

-4
AGS37

хорошо что ты начал с первой части играть т.к. когда (не если) почувствуешь что 2ая часть клон первой без особых улучшений, более скучная и душная - удаляй)

1ую часть пиратил на релизе, но за ~2 часа игра до такой степени понравилась что сразу купил и с удовольствием прошёл. Через какое-то время ещё раз перепрошёл когда все DLC выпустили. Несколько дней назад пытался играть во 2ую - где-то по часу в день играл и через несколько дней просто удалил по причинам выше.

0
SkyraX

жаль, что в 1й нет ни фср,ни длсс, хотя ведьмак вышел раньше и там добавили

4
Keanu-dar

Удивительно, что вторая часть работает лучше, чем первая)

0
fcn_maks

жаль что у тебя пк не тянет игру 2018 года, когда я помню на RX580 играл без особых проблем

-1
Василий Донсков

А это разве там нужно?
По моему она и без этого прекрасно работает

0
PartisanTravis

Сейчас уже заканчиваю проходить 1-ю часть , и сегодня начну 2-ю , эх кайфану по полной на экстримальных настройках в 2к, игруха крутая!!!!!

4
grobor root

Так там графика пастген, что ты там собрался кайфовать в 2к ?

-17
PermissiveIvo grobor root

Тем у кого и этого нет, не понять... Бомжики и нищеброды как же вы

0
Темный-Властелин

сюжетные повороты местами меня прямо заставляли подскакивать с места, годная трата, давно не наслаждался так игрой

3
Janekste

Прекрасной игре прекрасные продажи! Разработчики заслужили свои гроши... надеюсь, что третья часть тоже будет.

1
WerGC

мало,надо больше и я свои гроши не пожалел взял голд

1
brutaliskus

Да игра супер. Только приехал во вторую локу ещё.

1
SmilingQuillonard

Да миллионы мух не могут ошибаться )

1
Александр Гоголев

Поднимаем черные флаги ребята, почитал высказывания вавры про русских, там клиника. 2 млн это же мало. Резики за такое время 8-10 млн делали.

0
Nodas

Резикам, сколько игр и времени понадобилось, чтобы выйти на такой уровень продаж ?

3
Tiger Goose

Какие высказывания?

3
DishonestSherman

Ну так всё заслужено, «Что посеешь, то и пожнешь»

-3
xSaimanx

Норм. Если память мне не изменяет, у первой части за 2 недели было что-то около 500 тыс. и то это считалось успехом для них.

0
2dspace

У первой части бюджет был меньше. И рекламная компания.

0
StingerV

Игра на любителя, мне не очень нравится, но игра отличная по многим аспектам, возможно пока что лучшая игра 25 года

0
grobor root

Скажи дитя. как это

мне не очень нравится

Сочетается с этим ?

но игра отличная по многим аспектам, возможно пока что лучшая игра 25 года

Ты потерялся в пространстве ?

-10
StingerV grobor root

Ну это как например мне не нравится бмв, но сделана она качествонно по всем аспектам, просто не в моём вкусе, и что за дитя, я тебе в отцы гожусь, холоп ты однако

2
grobor root StingerV
тебе в отцы гожусь, холоп ты однак

Не льсти себе дитя, у же по окончанию становиться сразу понятно, кто ты и какой твой возраст, ты сам облажался, если я холоп, то ты статистика не имеющая прав не на что., как вещь которой можно попользоваться и выкинуть за ненадобностью

Ну это как например мне не нравится бмв, но сделана она качествонно по всем аспектам, просто не в моём вкусе

Я видел фанатиков, которые подстраивались под хейтеров,, сперва унижали игру, а потом такие, "но она всё-таки прекрасна по своему, с великолепным, глубоким сюжетом и графически не уступает многим играм", вот это с той же оперы, кому-то пора определится или можно в таком случае попасть в просак

-11
StingerV grobor root

👆эх ясно, ты из тех кому лишь бы дое_батся

2
PermissiveIvo grobor root

Уже по постам понятно что ты не от большого ума родился и упал на скользкий

0
deinsl

чертовски рад за студию и за саму игру и её сюжетки.

0
SOLUS5678

Мои поздравления разработчикам!.

-1
Milin_Sviher

тоже хочу сыграть но денег нет

-1
Сергей Понащенко

На компьютер нет денег или на интернет, чтобы скачать торрент версию?))

2
Леший3 Сергей Понащенко

😀

0
Шрек и осел vs CD Project

Кайфы

-2
Рикочико

Пан Птачек?

11
BiDi
-1
2dspace

2млн. скорее всего только окупили разработку и часть маркетинга, который у них в этот раз был не дешевый. Дальше будет прибыль. На что очень надеюсь. Таких разрабов чуть ли не в обязательном порядке нужно поддерживать. Если дальше будет хайп, а также награды к концу года, то может и все 4-5 лямов продадут. А это будет означать, что 3-й части быть. Сам уже больше 100 часов наиграл и желания торопиться нет. Только свадьбу прошел. А это даже не первый акт еще, насколько понял.

-2
Mirabell Ivsi

Так асеты старые.

0
Ralf_Swinger

Сам только-только приблизился к свадьбе, но как обычно в этой игре - шел-шел, квест нашел. Короче, свадьба подождет, пойду с половцами общаться.

3
Spectr-7

окупились вроде за первый день продаж, была новость

5
2dspace Mirabell Ivsi

Да, это помогает. Но все равно разработка 6 лет длилась. А это значит людям столько лет нужно было платить ЗП.

-1
2dspace Ralf_Swinger

Да, там торопиться нет смысла) Как минимум экономику свою подправить, чтобы в нереальный плюс выйти - интересно. Костки поискать имбовые, тайники, клады) Кстати с половцами спойлерить не буду, но если идешь через билд алкаша, который очень сильный и забавный, то если алкозависимость получил и теперь прокручиваешь, чтобы отвязаться от него, то будь готов, что с половцами возможно, подчеркиваю возможно придется пить. Мне они всю "завязку" обломали. Неделю выходил от выпивки и запороли всё)))

1
211186

Браво! Низкий поклон!

-2
fcn_maks

Хорошей игре - зелёных продаж!
Спасибо издателю или Вархорсам, игры вне политики)

-2
Behemot B.

Жалкие 2 млн. (а до 3 млн. еще не очень скоро доберется) уже теперь выдается, как достижение? Да с таким дичайшим маркетингом и навязыванием игры со всех игровых сайтов - это мягко говоря пшик какой-то.

-2
0rdnung

если такой, во многом посредственный продукт вызывает такой интерес, значит мы еще долго не увидим игр, где будут анимации без дерганных переходов, групповой и индивидуальный АИ и живой незаскриптованный мир.
восторг, я смотрю, вызывает даже то, что НПС умеют вещи подбирать (facepalm). Они это умели еще в 2002, в Морровинде.

-3
PermissiveIvo

А ты иди в разработку... Может что-то лучшее и увидим, а если не способен на это то зачем вообще что-то тяфкать .

0
Power_lifter

Ужас просто🤦‍♂️ сам факт присутствия содомии в игре, мужик мужика долбит, как можно вообще играть в эту мерзость🤮

-3
PermissiveIvo

Ну так, а зачем ты в игре садомией занимаешься, тебе дали выбор и ты видимо захотел это увидеть... Личьно я это все стороной обошёл и развлекался с девушками.

-1
Power_lifter PermissiveIvo

Как раз это и рассчитано на таких как ты, которые говорят "ну там же выбор". Какой выбор?? Сам факт что там эта мерзость есть противоестественная, чтобы насадить потихой недалеким в бошки их, типо "ну есть же и такие и такие"🤦‍♂️ И мерзоту эту я даже не прикасался и не первую и вторую части как узнал что там заднеприводные и делал её такойже🤢

-1
Лидер 666 Racist

чет вяленькие нынче геймеры.

-4
MakeshiftEcho

Я играю уже хрен знает сколько, ещё до свадьбы не дошел)

19
barabear

Скорее не все такие ноулайферы...

4
worys

Я еще до свадьбы не дошел наиграл уже часов в 20 :)

1
Dark1994

60 часов наиграл с релиза и ещё не прошел)

0
BigusDickus

скорострел. мы тут каждый квест обсасываем.

2
BloomingVysor

Купил чисто из за отсутствия защиты, но как оказалось игра шедевр. Всем рекомендую попробовать

-5
My life is a game

Что за прикол покупать или не покупать из за защиты?)
начхать на нее должно быть обычным геймерам

нравится игра покупаешь
не нравится даже не качаешь с торрента

-7
TheNikolay00 My life is a game

Про магазин GOG наверное не слышал?

4
My life is a game TheNikolay00

ну там все игры без защиты
политика такая
но тип почему защита или её отсутствие стало причиной покупки/ не покупки

не геймплей, не сюжет, а защита

-3
TheNikolay00 My life is a game

Ну и ты не понимаешь почему такая политика? Защита это фигня, которая несёт в себе лишь проблемы, вспомнить один только старфорс...

3
My life is a game TheNikolay00

для кого проблемы? для тех кто хочет пиратить(100р и любая игра твоя)
или ты про лаги от денуво? ни разу не чувствовал разницу лично
возможно тут есть

-5
SoRaS3

Не уровень Старфилда, но, тоже норм. ))

-5
JackBV

И геймеры такие сидят пальцы загинаю с каждой проданной копией . Не , ну серьёзно , зачем каждые 100к продаж обозревать?

-7
Spectr-7

и где эти каждые 100к? Была новость про 1 млн только и все. Или ошибаюсь?

5
1barac9U7ada7

И возвратов 3000 000 копий))) Только убогие будут тратить своё время на игру про странных чудаков с вёдрами на головах) Хотя какие компы такие и головы))))))

-14