Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 2 миллионов копий

Студия Warhorse сообщила о том, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли отметки в 2 миллиона проданных копий.
Это произошло меньше чем через 2 недели с момента релиза, что для студии и издателя стало великолепным результатом. Студия поблагодарила поклонников игры и опубликовала тематический арт с Индро.
Два миллиона копий менее чем за две недели! Тост за вас всех за то, что вы сделали KCD2 триумфом!
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не благодарите, деньги того стоили, наверное лучшая игра 2025 года для меня пока что
Надеюсь только 3 часть не через 7 лет снова :(
И жду длс :)
Не зря голд взял
Жду скидку на первую часть, чтобы прикоснуться к великому)
на весенней точно будет
Там давно скидка
Да. Жаль только, что максимальную скидку проморгал. Скорее всего сейчас уже не будут -90% делать. Максимум -80%
в эпике раздавали 1 января. не успел?
Кстати, а продолжение в виде 3-тей части будет ? Я так понял, что история закончена, месть свершилась и тд...
Чё там с лицами борцунов с пиратством, хорошей игре отличные продажи
Играю в первую часть и очень нравится чувство прогрессии, которое испытываешь когда развиваешь главного героя. Напрягает только лицевая анимация и одежда на людях. Уж сильно больше зазоры между телом и одеждой и так баги по мелочи.
В траве тогда не советую приседать а то от спрайтов времен первой пски может кровь из глаз пойти.Много чего можно было доделать но разработчики на фоне успеха второй части превратились в каких-то пафосных ублюдков,уже раздражать начинают .
хорошо что ты начал с первой части играть т.к. когда (не если) почувствуешь что 2ая часть клон первой без особых улучшений, более скучная и душная - удаляй)
1ую часть пиратил на релизе, но за ~2 часа игра до такой степени понравилась что сразу купил и с удовольствием прошёл. Через какое-то время ещё раз перепрошёл когда все DLC выпустили. Несколько дней назад пытался играть во 2ую - где-то по часу в день играл и через несколько дней просто удалил по причинам выше.
жаль, что в 1й нет ни фср,ни длсс, хотя ведьмак вышел раньше и там добавили
Удивительно, что вторая часть работает лучше, чем первая)
жаль что у тебя пк не тянет игру 2018 года, когда я помню на RX580 играл без особых проблем
А это разве там нужно?
По моему она и без этого прекрасно работает
Сейчас уже заканчиваю проходить 1-ю часть , и сегодня начну 2-ю , эх кайфану по полной на экстримальных настройках в 2к, игруха крутая!!!!!
Так там графика пастген, что ты там собрался кайфовать в 2к ?
Тем у кого и этого нет, не понять... Бомжики и нищеброды как же вы
сюжетные повороты местами меня прямо заставляли подскакивать с места, годная трата, давно не наслаждался так игрой
Прекрасной игре прекрасные продажи! Разработчики заслужили свои гроши... надеюсь, что третья часть тоже будет.
мало,надо больше и я свои гроши не пожалел взял голд
Да игра супер. Только приехал во вторую локу ещё.
Да миллионы мух не могут ошибаться )
Поднимаем черные флаги ребята, почитал высказывания вавры про русских, там клиника. 2 млн это же мало. Резики за такое время 8-10 млн делали.
Резикам, сколько игр и времени понадобилось, чтобы выйти на такой уровень продаж ?
Какие высказывания?
Ну так всё заслужено, «Что посеешь, то и пожнешь»
Норм. Если память мне не изменяет, у первой части за 2 недели было что-то около 500 тыс. и то это считалось успехом для них.
У первой части бюджет был меньше. И рекламная компания.
Игра на любителя, мне не очень нравится, но игра отличная по многим аспектам, возможно пока что лучшая игра 25 года
Скажи дитя. как это
Сочетается с этим ?
Ты потерялся в пространстве ?
Ну это как например мне не нравится бмв, но сделана она качествонно по всем аспектам, просто не в моём вкусе, и что за дитя, я тебе в отцы гожусь, холоп ты однако
Не льсти себе дитя, у же по окончанию становиться сразу понятно, кто ты и какой твой возраст, ты сам облажался, если я холоп, то ты статистика не имеющая прав не на что., как вещь которой можно попользоваться и выкинуть за ненадобностью
Я видел фанатиков, которые подстраивались под хейтеров,, сперва унижали игру, а потом такие, "но она всё-таки прекрасна по своему, с великолепным, глубоким сюжетом и графически не уступает многим играм", вот это с той же оперы, кому-то пора определится или можно в таком случае попасть в просак
👆эх ясно, ты из тех кому лишь бы дое_батся
Уже по постам понятно что ты не от большого ума родился и упал на скользкий
чертовски рад за студию и за саму игру и её сюжетки.
Мои поздравления разработчикам!.
тоже хочу сыграть но денег нет
На компьютер нет денег или на интернет, чтобы скачать торрент версию?))
😀
Кайфы
Пан Птачек?
2млн. скорее всего только окупили разработку и часть маркетинга, который у них в этот раз был не дешевый. Дальше будет прибыль. На что очень надеюсь. Таких разрабов чуть ли не в обязательном порядке нужно поддерживать. Если дальше будет хайп, а также награды к концу года, то может и все 4-5 лямов продадут. А это будет означать, что 3-й части быть. Сам уже больше 100 часов наиграл и желания торопиться нет. Только свадьбу прошел. А это даже не первый акт еще, насколько понял.
Так асеты старые.
Сам только-только приблизился к свадьбе, но как обычно в этой игре - шел-шел, квест нашел. Короче, свадьба подождет, пойду с половцами общаться.
окупились вроде за первый день продаж, была новость
Да, это помогает. Но все равно разработка 6 лет длилась. А это значит людям столько лет нужно было платить ЗП.
Да, там торопиться нет смысла) Как минимум экономику свою подправить, чтобы в нереальный плюс выйти - интересно. Костки поискать имбовые, тайники, клады) Кстати с половцами спойлерить не буду, но если идешь через билд алкаша, который очень сильный и забавный, то если алкозависимость получил и теперь прокручиваешь, чтобы отвязаться от него, то будь готов, что с половцами возможно, подчеркиваю возможно придется пить. Мне они всю "завязку" обломали. Неделю выходил от выпивки и запороли всё)))
Браво! Низкий поклон!
Хорошей игре - зелёных продаж!
Спасибо издателю или Вархорсам, игры вне политики)
Жалкие 2 млн. (а до 3 млн. еще не очень скоро доберется) уже теперь выдается, как достижение? Да с таким дичайшим маркетингом и навязыванием игры со всех игровых сайтов - это мягко говоря пшик какой-то.
если такой, во многом посредственный продукт вызывает такой интерес, значит мы еще долго не увидим игр, где будут анимации без дерганных переходов, групповой и индивидуальный АИ и живой незаскриптованный мир.
восторг, я смотрю, вызывает даже то, что НПС умеют вещи подбирать (facepalm). Они это умели еще в 2002, в Морровинде.
А ты иди в разработку... Может что-то лучшее и увидим, а если не способен на это то зачем вообще что-то тяфкать .
Ужас просто🤦♂️ сам факт присутствия содомии в игре, мужик мужика долбит, как можно вообще играть в эту мерзость🤮
Ну так, а зачем ты в игре садомией занимаешься, тебе дали выбор и ты видимо захотел это увидеть... Личьно я это все стороной обошёл и развлекался с девушками.
Как раз это и рассчитано на таких как ты, которые говорят "ну там же выбор". Какой выбор?? Сам факт что там эта мерзость есть противоестественная, чтобы насадить потихой недалеким в бошки их, типо "ну есть же и такие и такие"🤦♂️ И мерзоту эту я даже не прикасался и не первую и вторую части как узнал что там заднеприводные и делал её такойже🤢
чет вяленькие нынче геймеры.
Я играю уже хрен знает сколько, ещё до свадьбы не дошел)
Скорее не все такие ноулайферы...
Я еще до свадьбы не дошел наиграл уже часов в 20 :)
60 часов наиграл с релиза и ещё не прошел)
скорострел. мы тут каждый квест обсасываем.
Купил чисто из за отсутствия защиты, но как оказалось игра шедевр. Всем рекомендую попробовать
Что за прикол покупать или не покупать из за защиты?)
начхать на нее должно быть обычным геймерам
нравится игра покупаешь
не нравится даже не качаешь с торрента
Про магазин GOG наверное не слышал?
ну там все игры без защиты
политика такая
но тип почему защита или её отсутствие стало причиной покупки/ не покупки
не геймплей, не сюжет, а защита
Ну и ты не понимаешь почему такая политика? Защита это фигня, которая несёт в себе лишь проблемы, вспомнить один только старфорс...
для кого проблемы? для тех кто хочет пиратить(100р и любая игра твоя)
или ты про лаги от денуво? ни разу не чувствовал разницу лично
возможно тут есть
Не уровень Старфилда, но, тоже норм. ))
И геймеры такие сидят пальцы загинаю с каждой проданной копией . Не , ну серьёзно , зачем каждые 100к продаж обозревать?
и где эти каждые 100к? Была новость про 1 млн только и все. Или ошибаюсь?
И возвратов 3000 000 копий))) Только убогие будут тратить своё время на игру про странных чудаков с вёдрами на головах) Хотя какие компы такие и головы))))))