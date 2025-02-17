Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 2 миллионов копий

Студия Warhorse сообщила о том, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли отметки в 2 миллиона проданных копий.

Это произошло меньше чем через 2 недели с момента релиза, что для студии и издателя стало великолепным результатом. Студия поблагодарила поклонников игры и опубликовала тематический арт с Индро.

Два миллиона копий менее чем за две недели! Тост за вас всех за то, что вы сделали KCD2 триумфом!

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.