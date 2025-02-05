Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили один миллион копий менее чем за сутки

Разработчики из Warhorse Studios объявили, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 уже превысили 1 миллион копий. Такой результат особенно впечатляет, учитывая, что ролевая игра вышла совсем недавно — 4 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Более миллиона из вас вошли в наш мир. Мы безмерно благодарны за вашу поддержку — спасибо, что сделали Kingdom Come: Deliverance 2 триумфом!
Высокие продажи сопровождаются восторженным приёмом: критики поставили высокие оценки, а отзывы в Steam оказались очень положительными. Пиковый онлайн уже превысил 159 тысяч человек, а с учётом Epic Games Store и консолей цифра ещё выше.
Как умиляют всегда эти слова "триумф, всего за сутки", при том что в них учитываются предзаказы, которые открылись полгода назад.
Результаты для такого масштабного, рекламируемого и ожидаемого проекта в принципе ожидаемые, а вот онлайн не такой и внушительный.
Игра получилась неплохой, но с рядом противоречий и все также на любителя, благо что из-за удачного окна релиза практически избежала конкуренции, но и думать, что возьмет игру года тоже не приходится. Собственно, в год выхода ГТА6 это касается не только ее.
Потому что 1 в 1 первая часть
Многие считают, что Warhorse это все еще небольшая инди-студия, которая наперекор всему делает свою уникальную игрулечку. А на самом деле они являются частью монструозного конгламерата Embacer Group, контролирующего огромное количество европейских игростудий, и в этот раз в маркетинг и раскрутку было вложено немалое количество денег.
P.S. Я тоже думал, что онлайн в стиме будет больше, м.б. дотянут еще до 200к.
Здесь даже близко НЕТ прям чтоб 1 в 1 как первая часть. Ты походу просто не играл во вторую и поэтому делаешь ошибочные выводы. Между обеими играми огромная пропасть. Вторая часть по качеству практически как RDR2. Вот на что вторая похожа. Слишком много в игре детальной проработки стало всего и вся, чего в первой части не было. Ты поиграй сначала во 2-ю...
поиграл уже часов 5 во вторую часть, все тоже самое, если добавили пару механик новых и толку, 90 процентам людей оно не нужно как и в рдр2
ну то есть он не обиделся что я на халяву скачал.
Плевал он на тебя с высокой колокольни).
Вот и отлично, как придёт время тоже скачаю, одной в стиме хватает )
Это как в пое2 на хайпе купили а потом - а как это играаат ааа, что так душна!
// Денис Лежепеков
Ребята это бомба и шедевр!!! Играю второй день, нарадоваться не могу!!!
и всего за 1 день !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Забавно, так-то вчера, а если брать точнее, то даже ровно суток не прошло 😉
👍 // Валентин Бутырин
Игра ощущается как достойное продолжение: она красивее, доработаннее, кинематографичнее и удобнее первой части. Но это всё та же Kingdom Come: Deliverance. Если вам понравилась первая часть, несмотря на её огрехи, сложную боевку и душноватые квесты, то вторая заставит вас пищать от восторга — хотя бы первые часы, когда вы будете трогать "старые" механики в "новом" исполнении. Огорчила лишь плашка о том, что этот товар не доступен в вашем регионе и цена в 5к у перекупов, но хорошо хоть есть сайты с активашками, такие как стимрент. Кстати если вы не играли в первую часть, вряд ли воспримете вторую так же положительно. Вам придётся открыть для себя KCD и страдать, как страдали "первопроходцы", ведь это всё та же Kingdom Come: Deliverance)
радостно что я внес свою лепту в этот лям
покупать надо только те игры, предыдущие части которых тебе понравилось и у которых ты хочешь продолжение( при прочих равных условиях)
всё окупилось, теперь Вавра раскрутится и станет новым рокстар со средневековым гта, ура!
игра года 💯
100% нет, да и 90% игра как и первая часть, на большого любителя.
винду активируй горе обзорщик
ой, а что такое? Ноющие бунтари ничего не добились, народ пошел и купил игру.