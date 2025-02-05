Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили один миллион копий менее чем за сутки

Разработчики из Warhorse Studios объявили, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 уже превысили 1 миллион копий. Такой результат особенно впечатляет, учитывая, что ролевая игра вышла совсем недавно — 4 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Более миллиона из вас вошли в наш мир. Мы безмерно благодарны за вашу поддержку — спасибо, что сделали Kingdom Come: Deliverance 2 триумфом!

Высокие продажи сопровождаются восторженным приёмом: критики поставили высокие оценки, а отзывы в Steam оказались очень положительными. Пиковый онлайн уже превысил 159 тысяч человек, а с учётом Epic Games Store и консолей цифра ещё выше.