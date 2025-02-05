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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 740 оценок

Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили один миллион копий менее чем за сутки

butcher69
Новости

Разработчики из Warhorse Studios объявили, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 уже превысили 1 миллион копий. Такой результат особенно впечатляет, учитывая, что ролевая игра вышла совсем недавно — 4 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Более миллиона из вас вошли в наш мир. Мы безмерно благодарны за вашу поддержку — спасибо, что сделали Kingdom Come: Deliverance 2 триумфом!

Высокие продажи сопровождаются восторженным приёмом: критики поставили высокие оценки, а отзывы в Steam оказались очень положительными. Пиковый онлайн уже превысил 159 тысяч человек, а с учётом Epic Games Store и консолей цифра ещё выше.

В релизный день Kingdom Come: Deliverance 2 собрала почти 160 тыс игроков онлайн и 93% положительных отзывов в Steam
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Комментарии: 22
Ваш комментарий
maximus388

Как умиляют всегда эти слова "триумф, всего за сутки", при том что в них учитываются предзаказы, которые открылись полгода назад.
Результаты для такого масштабного, рекламируемого и ожидаемого проекта в принципе ожидаемые, а вот онлайн не такой и внушительный.
Игра получилась неплохой, но с рядом противоречий и все также на любителя, благо что из-за удачного окна релиза практически избежала конкуренции, но и думать, что возьмет игру года тоже не приходится. Собственно, в год выхода ГТА6 это касается не только ее.

6
Partenavia

Потому что 1 в 1 первая часть

-5
goodneighbor

Многие считают, что Warhorse это все еще небольшая инди-студия, которая наперекор всему делает свою уникальную игрулечку. А на самом деле они являются частью монструозного конгламерата Embacer Group, контролирующего огромное количество европейских игростудий, и в этот раз в маркетинг и раскрутку было вложено немалое количество денег.

P.S. Я тоже думал, что онлайн в стиме будет больше, м.б. дотянут еще до 200к.

0
Janekste Partenavia

Здесь даже близко НЕТ прям чтоб 1 в 1 как первая часть. Ты походу просто не играл во вторую и поэтому делаешь ошибочные выводы. Между обеими играми огромная пропасть. Вторая часть по качеству практически как RDR2. Вот на что вторая похожа. Слишком много в игре детальной проработки стало всего и вся, чего в первой части не было. Ты поиграй сначала во 2-ю...

-1
Partenavia Janekste

поиграл уже часов 5 во вторую часть, все тоже самое, если добавили пару механик новых и толку, 90 процентам людей оно не нужно как и в рдр2

0
BewitchingBaron

ну то есть он не обиделся что я на халяву скачал.

1
Котян Сутоевич

Плевал он на тебя с высокой колокольни).

0
Unicorling Котян Сутоевич

Вот и отлично, как придёт время тоже скачаю, одной в стиме хватает )

0
Unicorling

Это как в пое2 на хайпе купили а потом - а как это играаат ааа, что так душна!

1
Пользователь ВКонтакте

// Денис Лежепеков

0
211186

Ребята это бомба и шедевр!!! Играю второй день, нарадоваться не могу!!!

0
PartisanTravis

и всего за 1 день !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
Nimlis
вышла совсем недавно — 4 февраля на PC…

Забавно, так-то вчера, а если брать точнее, то даже ровно суток не прошло 😉

0
Пользователь ВКонтакте

👍 // Валентин Бутырин

0
Lexxzq

Игра ощущается как достойное продолжение: она красивее, доработаннее, кинематографичнее и удобнее первой части. Но это всё та же Kingdom Come: Deliverance. Если вам понравилась первая часть, несмотря на её огрехи, сложную боевку и душноватые квесты, то вторая заставит вас пищать от восторга — хотя бы первые часы, когда вы будете трогать "старые" механики в "новом" исполнении. Огорчила лишь плашка о том, что этот товар не доступен в вашем регионе и цена в 5к у перекупов, но хорошо хоть есть сайты с активашками, такие как стимрент. Кстати если вы не играли в первую часть, вряд ли воспримете вторую так же положительно. Вам придётся открыть для себя KCD и страдать, как страдали "первопроходцы", ведь это всё та же Kingdom Come: Deliverance)

0
My life is a game

радостно что я внес свою лепту в этот лям

покупать надо только те игры, предыдущие части которых тебе понравилось и у которых ты хочешь продолжение( при прочих равных условиях)

-1
Темный-Властелин

всё окупилось, теперь Вавра раскрутится и станет новым рокстар со средневековым гта, ура!

-3
Wolfenstein

игра года 💯

-3
Partenavia

100% нет, да и 90% игра как и первая часть, на большого любителя.

3
MrGamerDad
-5
Sevasibor

винду активируй горе обзорщик

7
GraF68ru

ой, а что такое? Ноющие бунтари ничего не добились, народ пошел и купил игру.

-5