Компания Warhorse сообщила в социальной сети X, что продажи Kingdom Come: Deliverance II превысили 3 миллиона копий. На это игре потребовалось 3 месяца. При этом продажи оригинальной Kingdom Come: Deliverance превысили 10 миллионов копий. Согласно статистике, вторая часть подается значительно быстрее первой, так как 3 миллиона копий Kingdom Come: Deliverance достигла только спустя 2.5 года после релиза.

Помимо данных о продажах, компания Warhorse поделилась занятной внутреигровой статистикой. Например, за все время игроки в роли Генри убили более 489 миллионов людей. Разработчики в шутку написали, что Генри оказался более смертоносен, чем чума. Больше всего убийств игроки совершили длинным мечом - более 207 миллионов.

Между пивом и вином игроки больше предпочитали вино. С дальнего расстояния было убито более 55 миллионов NPC, больше всего - арбалетом. Всего игроки вскрыли более 194 миллионов замков.