Компания Warhorse сообщила в социальной сети X, что продажи Kingdom Come: Deliverance II превысили 3 миллиона копий. На это игре потребовалось 3 месяца. При этом продажи оригинальной Kingdom Come: Deliverance превысили 10 миллионов копий. Согласно статистике, вторая часть подается значительно быстрее первой, так как 3 миллиона копий Kingdom Come: Deliverance достигла только спустя 2.5 года после релиза.
Помимо данных о продажах, компания Warhorse поделилась занятной внутреигровой статистикой. Например, за все время игроки в роли Генри убили более 489 миллионов людей. Разработчики в шутку написали, что Генри оказался более смертоносен, чем чума. Больше всего убийств игроки совершили длинным мечом - более 207 миллионов.
Между пивом и вином игроки больше предпочитали вино. С дальнего расстояния было убито более 55 миллионов NPC, больше всего - арбалетом. Всего игроки вскрыли более 194 миллионов замков.
Это вам не отсосин. Отличной игре - отличные продажи!
сколько там купило? триллион игроков вошедших в игру или десятkи зеталионов игравших в нее))))
Повесточные нытики приходят ныть через 3...2...1...
Топ игра, теперь длс ждать.
У них на волне хайпа через пару недель после релиза было больше 2млн продаж, это с предзаказами за полгода.
То есть за следующие 10 недель втюхали всего лям. Хорошо, если к концу года 5-6млн реализуют. И то с условием, что чешский "базовичок" скидки прикрутит, потому как иначе это поделие вообще забудут на фоне новых проектов.
Помнится, первую часть брал через год по цене бургера. Здесь также можно сделать, если играть не в чего станет.
А пока есть великолепная Клэйр Обскюр -- главный кандидат на Готи, да, и Ясукэ явно популярнее, лучше продается и держит планку, нежели симулятора средневекового холопа 2.
Потрясающая игра. Арбалет огонь. ВСегда стреляю с арбалета из далека используя яд) 175 часов наиграл, почти очистил все доп квесты кутны горы. потом в Троцк дочищу остальное. Лучшая игра этого года. Чехи от души сделали. И миссии от души, как в реальности. Жду дополнение про жуткого художника! иихууу
Главное что лохвинову понравилось.