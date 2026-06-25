Общие продажи Kingdom Come: Deliverance II превысили шесть миллионов копий, объявили издатель Deep Silver и разработчик Warhorse Studios.

Kingdom Come: Deliverance II вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store 4 февраля.

Начиная с сегодняшнего дня, франшиза Kingdom Come присоединится к летней распродаже Steam со скидками до 80 процентов на отдельные продукты.

С момента запуска Kingdom Come: Deliverance II получила широкое признание как от игроков, так и от критиков. Игра получила множество номинаций на «Игру года», включая номинацию на The Game Awards, и выиграла премию BAFTA Games Award за лучший сюжет, закрепив за собой место среди самых известных RPG последних лет.



Ничего из этого не было бы возможно без энтузиазма и поддержки постоянно растущего сообщества Kingdom Come: Deliverance. С самого первого дня игроки путешествовали вместе с Генри, и Warhorse Studios с нетерпением ждёт возможности отпраздновать это событие вместе с фанатами в течение всего лета на мероприятиях, концертах и ​​встречах сообщества.



Пока Warhorse Studios смотрит в будущее с двумя недавно анонсированными ролевыми играми с открытым миром — включая новое приключение в Kingdom Come и путешествие в Средиземье — студия продолжает развивать впечатляющий успех Kingdom Come: Deliverance II.

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