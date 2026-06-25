Общие продажи Kingdom Come: Deliverance II превысили шесть миллионов копий, объявили издатель Deep Silver и разработчик Warhorse Studios.
Kingdom Come: Deliverance II вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store 4 февраля.
Начиная с сегодняшнего дня, франшиза Kingdom Come присоединится к летней распродаже Steam со скидками до 80 процентов на отдельные продукты.
С момента запуска Kingdom Come: Deliverance II получила широкое признание как от игроков, так и от критиков. Игра получила множество номинаций на «Игру года», включая номинацию на The Game Awards, и выиграла премию BAFTA Games Award за лучший сюжет, закрепив за собой место среди самых известных RPG последних лет.
Ничего из этого не было бы возможно без энтузиазма и поддержки постоянно растущего сообщества Kingdom Come: Deliverance. С самого первого дня игроки путешествовали вместе с Генри, и Warhorse Studios с нетерпением ждёт возможности отпраздновать это событие вместе с фанатами в течение всего лета на мероприятиях, концертах и встречах сообщества.
Пока Warhorse Studios смотрит в будущее с двумя недавно анонсированными ролевыми играми с открытым миром — включая новое приключение в Kingdom Come и путешествие в Средиземье — студия продолжает развивать впечатляющий успех Kingdom Come: Deliverance II.
К слову, прямо сейчас на Kingdom Come: Deliverance II в Steam действует скидка, включая все издания. Так что, если задумались над покупкой напоминаем, теперь наше пополнение Steam стало еще выгоднее. Мы всегда возвращаем вам 100% комиссии кэшбеком.
Красавцы, что не прогнулись под тренды и продолжили гнуть свою линию! Цифры просто топовые для такой хардкорной игры. Это отличный пример того, что серьёзные качественные одиночные RPG без всякого доната и онлайн-шелухи по-прежнему нужны людям. Геймеры просто проголосовали кошельком за нормальный продукт, а не за очередной бездушный конвейер. Радует, что нормальные геймеры с отличным вкусом никуда не делись! Тем более поговаривают, что ремейк первой Готики сейчас тоже нехило так двигается и разрывает чарты. Наша берет!
Хорошей игре - хорошие продажи.
Шикарная игра с худшими длс.
fortuna audaces juvat
Вот за кого действительно рад.