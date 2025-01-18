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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 456 оценок

Проработка деталей в Kingdom Come: Deliverance 2 впечатляет: один из игроков показал сколько сил Warhorse вложили в игру

AceTheKing
Новости

Youtube-канал Boomstick Gaming, которому уже удалось опробовать Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, показал то, как сильно разработчики проработали детали в предстоящей игре - некоторые из них действительно впечатляют.

Основные моменты из видео:

  • Игрок сможет делать со своей лошадью различные трюки - например можно заставить лошадь встать на дыбы, что в ряде случаев может испугать врагов и заставить их убегать в страхе;
  • Занимаясь кузнечным делом, при придании формы нагретому металлу, если игрок будет попадать в такт, то Генри начнет напевать различные музыкальные мотивы из оригинальной игры;
  • Перезарядка арбалета довольно медленная, но у игрока будет возможность разбить её на два этапе - после натяжения тетивы игрок может прервать анимацию перезарядки, сменить позицию и быстро зарядить болт, что частично компенсируют недостаток оружия;
  • Болты арбалета могут рикошетить и ломаться об твердые поверхности - например о стену зданий или металлическую броню;
  • Система преступлений в игре предполагает три степени наказаний: за незначительный проступок Генри получает временный дебаф "опозоренный", за средний - "избит как собака", а за самые серьезные нарушения Генри получает клеймо на шее, которое будет символизировать другим персонажам, что он является преступником, и временный дебаф. В случае, если Генри совершит проступок во время действия клейма - его повесят, что означает конец игры;
  • Любопытно, что даже после того, как дебаф спадает, у Генри можно заметить просвечивающий шрам на шее;
  • В игре будут и другие преступники, которые отбывают наказание, их даже можно будет обокрасть, пока они не могут ничем ответить, но в таком случае есть вероятность оказаться рядом с ними;
  • Иногда в катсценах можно увидеть забавную странную пасхалку с пробегающими рапторами;
  • Тяжелое оружие, которое приходит в негодность, превращается в "огрызок" - рукоять, которую, тем не менее, тоже можно использовать в бою или попытаться восстановить её и снова сделать из нее оружие;
  • Кража снаряжения у охранника, которого Генри может вырубить, не пройдет безнаказанной - разгуливая в его броне другие стражи поймут, что перед ними вор;
  • Если Генри украдет у кого-то одежду из дома и появится в ней перед её владельцем - его опознают в ней;
  • Недавно украденные вещи отмечены знаком красной руки - это означает, что их отберут, если Генри поймают с ними. Однако со временем метка пропадает и такие вещи перестают искать;
  • Если игрок использует некачественные травы или неправильные травы при приготовлении зелья, то Генри недовольно пробормочет, что можно было бы добиться лучшего результата при готовке;
  • В игре можно будет поднимать с пола и бросать камни чтобы отвлекать врагов. Однако в качестве примера альтернативного использования камней - их можно бросать в гнезда, чтобы сбить их с дерева, но при этом не тратить на это стрелы;
  • Если начать бросаться в NPC камнями каждый из них начнет по-разному реагировать на это действие.
  • В игре есть уникальные диалоги с NPC на тот случай, если игрок решит устроить куриную "резню";
  • Если на глазах владельца проникнуть в его дом, то он начнет недовольно ругаться и пойдет проверять не пропало ли у него что-то;
  • Если игрок любит поднимать всё подряд, то с одной стороны это вызывает неудобство постоянным перегрузом, но с другой - это прокачивает мышечную массу персонажа, благодаря чему его грузоподъемность вырастет;
  • Можно смыть грязь и кровь с лица Генри умывшись в ведре или около причала. Если у игрока в инвентаре есть мыло, то он сможет помыть одежду без необходимости посещения бани;
  • После драки оппонент Генри, получив удары по лицу, может проследовать к лавке чтобы отдохнуть и залечить свои раны;
  • У NPC проработаны уникальные диалоги на случай, если Генри стоит перед ними без одежды;
  • В игре реализована система Grand Theft Horse - обнаружив дорогую лошадь её можно украсть и отвезти на черный рынок для продажи;
  • Можно оставлять травы и еду на сушке, после чего приготовить их на коптильне - это позволит на больший срок сохранять их полезные свойства. Однако можно приготовить еду и на сковороде, но так она быстрее испортится.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S 4 февраля.

7
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
TILL0910
Игрок сможет делать со своей лошадью различные трюки
9
сКард

В самом начале видео волки. Хорошо, а то диких зверей в первой ККД не хватало.

3
Gazen Wagen

это бездомные блоховозы.

уверен диких хищников опять не будет.

1
Леший3

🤢🤢🤢💩💩💩

1
Firеfuck

В описании видео - оставляйте ссылку на Ютуб видео - к сожалению Плеер ПГ вызывает гнев и гнев в отношении тех кто его не меняет.

Не знаю, что с вашим плеером - но он чрезвычайно тормознутый - крайне низкая отзывчивость и чаще это так чем нормальное рабочее состояние.

www.youtube.com/watch?v=653jFq20OBs&t

0
blink182182

ой ой! тебе счас придет один богач мамкин и напихает то шо ты нищий и инет у тебя слабый а у него у богача все работает)

0
Firеfuck blink182182

У меня у меня пропускная способность интернета в 30-35 мб/с.

ЦП 5800Х3D; 32 ОЗУ.

Не в ПК моём проблема.

На остальных ресурсах: Ютуб, ВК, Платформа, Рутуб и так далее - нет тех проблем что есть тут - везде всё отзывчивое и быстрое по сравнению с плеером ПГ.

-1
Igor Korobkin

На мобилке норм работает, на ПК не пробовал.

0
OPen man Firеfuck

Мегабайт или мегабит. разница большая.

0
ДЕНИСКА_омск

Раптор такой "чё тут ваапще происходит"

0
Темный-Властелин

всё больше навивает вайба Готики, особенно ковка

0
besnovaty1986

какое ж убожество

0
Andrew Shimansky

кароче сразу кто в курсе..основной удар по производительности будет из за растительности в игре.вангую что снижение этих настроек графики резко поднимет фпс в разы (кто в этом шарит тот заметит сразу)

-1
Альбиберчери

игра выглядит приятно графически. Я думаю это претендент на игру года заслуженный причём в отличии от жэтэа тупой где ни сюжета ни геймплея

-5
X_O_MAX_O_X

Дед, ты таблетки выпить забыл! 😁

0
Леший3

игра года треш кринж. и дерьмо . если только так💩😀🤢

0