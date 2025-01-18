Проработка деталей в Kingdom Come: Deliverance 2 впечатляет: один из игроков показал сколько сил Warhorse вложили в игру

Youtube-канал Boomstick Gaming, которому уже удалось опробовать Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, показал то, как сильно разработчики проработали детали в предстоящей игре - некоторые из них действительно впечатляют.
Основные моменты из видео:
- Игрок сможет делать со своей лошадью различные трюки - например можно заставить лошадь встать на дыбы, что в ряде случаев может испугать врагов и заставить их убегать в страхе;
- Занимаясь кузнечным делом, при придании формы нагретому металлу, если игрок будет попадать в такт, то Генри начнет напевать различные музыкальные мотивы из оригинальной игры;
- Перезарядка арбалета довольно медленная, но у игрока будет возможность разбить её на два этапе - после натяжения тетивы игрок может прервать анимацию перезарядки, сменить позицию и быстро зарядить болт, что частично компенсируют недостаток оружия;
- Болты арбалета могут рикошетить и ломаться об твердые поверхности - например о стену зданий или металлическую броню;
- Система преступлений в игре предполагает три степени наказаний: за незначительный проступок Генри получает временный дебаф "опозоренный", за средний - "избит как собака", а за самые серьезные нарушения Генри получает клеймо на шее, которое будет символизировать другим персонажам, что он является преступником, и временный дебаф. В случае, если Генри совершит проступок во время действия клейма - его повесят, что означает конец игры;
- Любопытно, что даже после того, как дебаф спадает, у Генри можно заметить просвечивающий шрам на шее;
- В игре будут и другие преступники, которые отбывают наказание, их даже можно будет обокрасть, пока они не могут ничем ответить, но в таком случае есть вероятность оказаться рядом с ними;
- Иногда в катсценах можно увидеть забавную странную пасхалку с пробегающими рапторами;
- Тяжелое оружие, которое приходит в негодность, превращается в "огрызок" - рукоять, которую, тем не менее, тоже можно использовать в бою или попытаться восстановить её и снова сделать из нее оружие;
- Кража снаряжения у охранника, которого Генри может вырубить, не пройдет безнаказанной - разгуливая в его броне другие стражи поймут, что перед ними вор;
- Если Генри украдет у кого-то одежду из дома и появится в ней перед её владельцем - его опознают в ней;
- Недавно украденные вещи отмечены знаком красной руки - это означает, что их отберут, если Генри поймают с ними. Однако со временем метка пропадает и такие вещи перестают искать;
- Если игрок использует некачественные травы или неправильные травы при приготовлении зелья, то Генри недовольно пробормочет, что можно было бы добиться лучшего результата при готовке;
- В игре можно будет поднимать с пола и бросать камни чтобы отвлекать врагов. Однако в качестве примера альтернативного использования камней - их можно бросать в гнезда, чтобы сбить их с дерева, но при этом не тратить на это стрелы;
- Если начать бросаться в NPC камнями каждый из них начнет по-разному реагировать на это действие.
- В игре есть уникальные диалоги с NPC на тот случай, если игрок решит устроить куриную "резню";
- Если на глазах владельца проникнуть в его дом, то он начнет недовольно ругаться и пойдет проверять не пропало ли у него что-то;
- Если игрок любит поднимать всё подряд, то с одной стороны это вызывает неудобство постоянным перегрузом, но с другой - это прокачивает мышечную массу персонажа, благодаря чему его грузоподъемность вырастет;
- Можно смыть грязь и кровь с лица Генри умывшись в ведре или около причала. Если у игрока в инвентаре есть мыло, то он сможет помыть одежду без необходимости посещения бани;
- После драки оппонент Генри, получив удары по лицу, может проследовать к лавке чтобы отдохнуть и залечить свои раны;
- У NPC проработаны уникальные диалоги на случай, если Генри стоит перед ними без одежды;
- В игре реализована система Grand Theft Horse - обнаружив дорогую лошадь её можно украсть и отвезти на черный рынок для продажи;
- Можно оставлять травы и еду на сушке, после чего приготовить их на коптильне - это позволит на больший срок сохранять их полезные свойства. Однако можно приготовить еду и на сковороде, но так она быстрее испортится.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S 4 февраля.
В самом начале видео волки. Хорошо, а то диких зверей в первой ККД не хватало.
это бездомные блоховозы.
уверен диких хищников опять не будет.
🤢🤢🤢💩💩💩
В описании видео - оставляйте ссылку на Ютуб видео - к сожалению Плеер ПГ вызывает гнев и гнев в отношении тех кто его не меняет.
Не знаю, что с вашим плеером - но он чрезвычайно тормознутый - крайне низкая отзывчивость и чаще это так чем нормальное рабочее состояние.
www.youtube.com/watch?v=653jFq20OBs&t
ой ой! тебе счас придет один богач мамкин и напихает то шо ты нищий и инет у тебя слабый а у него у богача все работает)
У меня у меня пропускная способность интернета в 30-35 мб/с.
ЦП 5800Х3D; 32 ОЗУ.
Не в ПК моём проблема.
На остальных ресурсах: Ютуб, ВК, Платформа, Рутуб и так далее - нет тех проблем что есть тут - везде всё отзывчивое и быстрое по сравнению с плеером ПГ.
На мобилке норм работает, на ПК не пробовал.
Мегабайт или мегабит. разница большая.
Раптор такой "чё тут ваапще происходит"
всё больше навивает вайба Готики, особенно ковка
какое ж убожество
кароче сразу кто в курсе..основной удар по производительности будет из за растительности в игре.вангую что снижение этих настроек графики резко поднимет фпс в разы (кто в этом шарит тот заметит сразу)
игра выглядит приятно графически. Я думаю это претендент на игру года заслуженный причём в отличии от жэтэа тупой где ни сюжета ни геймплея
Дед, ты таблетки выпить забыл! 😁
игра года треш кринж. и дерьмо . если только так💩😀🤢