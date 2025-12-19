Расширенный саундтрек и цифровой артбук Kingdom Come: Deliverance 2 стали доступны в Steam и GOG

Warhorse Studios выпустила расширенный официальный саундтрек и цифровой артбук Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam и GOG.

Официальный расширенный саундтрек включает 394 трека и содержит всю музыку, не вошедшую в релиз Soundtrack Essentials, который теперь доступен на стриминговых сервисах. Он доступен за 9,99 долларов США в Steam и GOG. Артбук, согласно описанию в Steam, содержит сотни страниц. Он также доступен за 9,99 долларов США в Steam и GOG.

Ощутите всю полноту музыкального шедевра от композиторов Яна Валты и Адама Спорки с расширенным официальным саундтреком Kingdom Come: Deliverance II. Расширенный OST содержит всю музыку из игры, которая не была включена в «Soundtrack Essentials». Насладитесь отмеченной наградами музыкой, включая треки из дополнительных кат-сцен, и полностью погрузитесь в мир Kingdom Come: Deliverance II. Содержит 394 трека. Общее время: 10:00:10

Художественное оформление Kingdom Come: Deliverance II предлагает глубокое погружение в процесс создания такой монументальной игры, демонстрируя сотни эскизов, концепций и закулисных подробностей.

Иллюстрации передают Средневековье таким, каким оно могло быть на самом деле — аутентичным, живым и полным жизни, не только замков и полей сражений, но и того, как люди работали, одевались и взаимодействовали с окружающей природой в этот захватывающий период. Хотя воображение по-прежнему играет свою роль, каждый визуальный элемент был создан на основе тщательных исторических исследований, консультаций с экспертами и изучения источников того времени.

На сотнях страниц артбук рассказывает о создании средневековых пейзажей, дизайне исторически достоверного Куттенберга и окрестных деревень, а также о разработке многих любимых персонажей.