Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 показал концепт-арты игры

Джири Горацек, художник из студии Warhorse, поделился концепт-артами из Kingdom Come: Deliverance 2.
На артах изображены различные локации, которыми вдохновлялись разработчики при создании игры. На них представлены как городские локации при различном освещении, так и природа - с великолепными чешскими лесными массивами.
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Круто прям.
C освещением офигенно нарисовал. Красиво
Ахеренные!!! я прям кайфую от артов на загрузочном экране, сразу как-то в эпоху эту погружаешься
Это конечно не Скалица, но тоже ничего!
похоже на кляксы ребёнка