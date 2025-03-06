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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 698 оценок

Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 показал концепт-арты игры

AceTheKing
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Джири Горацек, художник из студии Warhorse, поделился концепт-артами из Kingdom Come: Deliverance 2.

На артах изображены различные локации, которыми вдохновлялись разработчики при создании игры. На них представлены как городские локации при различном освещении, так и природа - с великолепными чешскими лесными массивами.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Круто прям.

2
Kentarou

C освещением офигенно нарисовал. Красиво

1
211186

Ахеренные!!! я прям кайфую от артов на загрузочном экране, сразу как-то в эпоху эту погружаешься

1
Шрек и осел vs CD Project

Это конечно не Скалица, но тоже ничего!

0
Кошачий комочек

похоже на кляксы ребёнка

-12