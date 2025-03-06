Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 показал концепт-арты игры

Джири Горацек, художник из студии Warhorse, поделился концепт-артами из Kingdom Come: Deliverance 2.

На артах изображены различные локации, которыми вдохновлялись разработчики при создании игры. На них представлены как городские локации при различном освещении, так и природа - с великолепными чешскими лесными массивами.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.