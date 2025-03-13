Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 показал забавную раскадровку одной из кат-сцен

Студия Warhorse вновь позволила фанатам заглянуть за кулисы создания Kingdom Come: Deliverance 2. На этот раз создатели представили создание кат-сцен от Петра Пекара, ведущего видеодизайнера чешской студии Warhorse. Глядя на рисунки, опубликованные на X, трудно поверить, что конечный результат настолько впечатляет.
Стоит добавить, что несколько недель назад Warhorse Studios выложила на YouTube материал, в котором представлен весь процесс создания кат-сцен — от первых набросков до финального эффекта. Так что если вы хотите увидеть, сколько труда было вложено в создание вступительного ролика, рекомендуется посмотреть это видео.