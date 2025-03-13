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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 987 оценок

Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 показал забавную раскадровку одной из кат-сцен

monk70
Новости

Студия Warhorse вновь позволила фанатам заглянуть за кулисы создания Kingdom Come: Deliverance 2. На этот раз создатели представили создание кат-сцен от Петра Пекара, ведущего видеодизайнера чешской студии Warhorse. Глядя на рисунки, опубликованные на X, ​​трудно поверить, что конечный результат настолько впечатляет.

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Стоит добавить, что несколько недель назад Warhorse Studios выложила на YouTube материал, в котором представлен весь процесс создания кат-сцен — от первых набросков до финального эффекта. Так что если вы хотите увидеть, сколько труда было вложено в создание вступительного ролика, рекомендуется посмотреть это видео.

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