Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 показал забавную раскадровку одной из кат-сцен

Студия Warhorse вновь позволила фанатам заглянуть за кулисы создания Kingdom Come: Deliverance 2. На этот раз создатели представили создание кат-сцен от Петра Пекара, ведущего видеодизайнера чешской студии Warhorse. Глядя на рисунки, опубликованные на X, ​​трудно поверить, что конечный результат настолько впечатляет.

Стоит добавить, что несколько недель назад Warhorse Studios выложила на YouTube материал, в котором представлен весь процесс создания кат-сцен — от первых набросков до финального эффекта. Так что если вы хотите увидеть, сколько труда было вложено в создание вступительного ролика, рекомендуется посмотреть это видео.