Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 455 оценок

Разработчик Kingdom Come: Deliverance II рассказал, как удержать внимание игроков в длинных кат-сценах

IKarasik IKarasik

В Warhorse Studios уверены: чтобы игрок не нажимал кнопку пропуска катсцен, вовсе не обязательно лишать его такой возможности. По словам кинематографического директора Kingdom Come: Deliverance II Петра Пакара, секрет заключается в том, чтобы сами сцены были настолько интересными, что их просто не хотелось проматывать.

Разработчик отмечает, что команда относится к катсценам как к награде для игрока. Они должны развлекать, удивлять, держать в напряжении или вызывать улыбку — тогда внимание сохраняется само собой. Именно поэтому в сиквеле делают ставку на живые диалоги, юмор, атмосферу и драматические моменты.

При этом Пакар не считает, что катсцены обязательно должны быть короткими. В Kingdom Come: Deliverance II встречаются и продолжительные эпизоды, но, как подчеркивает режиссёр, каждый из них тщательно проработан, чтобы избежать скуки. Постоянное развитие событий, выверенные реплики и визуальная выразительность позволяют удерживать интерес даже в длинных сценах.

В студии также любят использовать продолжительные планы и медитативные, атмосферные кадры, особенно в важных сюжетных моментах. По мнению разработчиков, длительность не является проблемой сама по себе — решающим фактором остаётся качество подачи и смысловая нагрузка.

Комментарии:  13
vertehwost

В первую очередь озвучка нужна тогда и длинные кат сцены не утомляют

6
nicomedes

В каких играх, кроме совсем дешевых инди, нет озвучки во время катсцен?

7
vertehwost nicomedes
2
Константин335

В KCD 2 и без озвучки катсцены не утомляют

kohopeyka

катсцены здесь и правда на высоте, особенно при осаде сухдола, будто голливудское кино посмотрел

5
BigusDickus

собственно, таких катсцен я больше не видел. может самые главные сцены из Last of Ass. один монолог Маркварта чего стоит.

5
jax baron

если кат сцены ставятся на паузу то проблема решается сома собой

4
нитгитлистер
, секрет заключается в том, чтобы сами сцены были настолько интересными, что их просто не хотелось проматывать.

да ладно? ахренеть бащу выдал о которой ни кто ни в жизь не догадывался! бл*аааааааааааааа хваит на сегодня ПГ

3
Horrifing

Тоже проиграл с этого удивительного секрета.

1
-zotik-

Я помню в якудззе катсцена длилась минут 20 я аж забыл что играл пока смотрел)

2
maximus388

Те самые кат-сцены с леттербоксингом для придания кинематографичности, как в прошлом веке. Благо скачал фикс и убрал нафиг эти черные полосы, за которыми треть картинки не видно.

К постановке особых претензий нет, она на хорошем уровне. Есть харизматичные занятные герои, которых никак не раскрыли, а ведь было три ДЛС. Один Сухой Черт чего стоит. Но вместо этого навалили рутины, там не то что ролики хотелось перемотать, но и большую часть геймплея.

1
Renslayer
1
Константин335

Все верно, в KCD 2 интересные катсцены которые и пропускать не хочется