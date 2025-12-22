Разработчик Kingdom Come: Deliverance II рассказал, как удержать внимание игроков в длинных кат-сценах

В Warhorse Studios уверены: чтобы игрок не нажимал кнопку пропуска катсцен, вовсе не обязательно лишать его такой возможности. По словам кинематографического директора Kingdom Come: Deliverance II Петра Пакара, секрет заключается в том, чтобы сами сцены были настолько интересными, что их просто не хотелось проматывать.

Разработчик отмечает, что команда относится к катсценам как к награде для игрока. Они должны развлекать, удивлять, держать в напряжении или вызывать улыбку — тогда внимание сохраняется само собой. Именно поэтому в сиквеле делают ставку на живые диалоги, юмор, атмосферу и драматические моменты.

При этом Пакар не считает, что катсцены обязательно должны быть короткими. В Kingdom Come: Deliverance II встречаются и продолжительные эпизоды, но, как подчеркивает режиссёр, каждый из них тщательно проработан, чтобы избежать скуки. Постоянное развитие событий, выверенные реплики и визуальная выразительность позволяют удерживать интерес даже в длинных сценах.

В студии также любят использовать продолжительные планы и медитативные, атмосферные кадры, особенно в важных сюжетных моментах. По мнению разработчиков, длительность не является проблемой сама по себе — решающим фактором остаётся качество подачи и смысловая нагрузка.