Разработчик Kingdom Come: Deliverance II рассказал, как удержать внимание игроков в длинных кат-сценах

В Warhorse Studios уверены: чтобы игрок не нажимал кнопку пропуска катсцен, вовсе не обязательно лишать его такой возможности. По словам кинематографического директора Kingdom Come: Deliverance II Петра Пакара, секрет заключается в том, чтобы сами сцены были настолько интересными, что их просто не хотелось проматывать.
Разработчик отмечает, что команда относится к катсценам как к награде для игрока. Они должны развлекать, удивлять, держать в напряжении или вызывать улыбку — тогда внимание сохраняется само собой. Именно поэтому в сиквеле делают ставку на живые диалоги, юмор, атмосферу и драматические моменты.
При этом Пакар не считает, что катсцены обязательно должны быть короткими. В Kingdom Come: Deliverance II встречаются и продолжительные эпизоды, но, как подчеркивает режиссёр, каждый из них тщательно проработан, чтобы избежать скуки. Постоянное развитие событий, выверенные реплики и визуальная выразительность позволяют удерживать интерес даже в длинных сценах.
В студии также любят использовать продолжительные планы и медитативные, атмосферные кадры, особенно в важных сюжетных моментах. По мнению разработчиков, длительность не является проблемой сама по себе — решающим фактором остаётся качество подачи и смысловая нагрузка.
катсцены здесь и правда на высоте, особенно при осаде сухдола, будто голливудское кино посмотрел
собственно, таких катсцен я больше не видел. может самые главные сцены из Last of Ass. один монолог Маркварта чего стоит.
Я помню в якудззе катсцена длилась минут 20 я аж забыл что играл пока смотрел)
Те самые кат-сцены с леттербоксингом для придания кинематографичности, как в прошлом веке. Благо скачал фикс и убрал нафиг эти черные полосы, за которыми треть картинки не видно.
К постановке особых претензий нет, она на хорошем уровне. Есть харизматичные занятные герои, которых никак не раскрыли, а ведь было три ДЛС. Один Сухой Черт чего стоит. Но вместо этого навалили рутины, там не то что ролики хотелось перемотать, но и большую часть геймплея.
