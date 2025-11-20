Разработчик Mafia и Kingdom Come: Deliverance открыто выступил за защиту Анджея Сапковского и Дж. К. Роулинг от хейтеров

Известный геймдизайнер Даниэль Вавра, создатель культовой первой части Mafia и реалистичной средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance, опубликовал в социальных сетях пост в поддержку знаменитых писателей. Разработчик высказался о волне критики, с которой регулярно сталкиваются автор «Ведьмака» Анджей Сапковский и создательница вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.
Вавра прокомментировал расхожее мнение сообщества об Анджее Сапковском. Фанаты игр часто упрекают польского писателя в жадности, грубости и пренебрежительном отношении к игровым адаптациям его книг. Геймдизайнер, однако, встал на сторону коллеги по творческому цеху.
Мне он нравится. Это мой типаж честного, смешного, саркастичного славянского мужика, которому плевать на чужое мнение. И это довольно нелепо — ненавидеть человека, создавшего то, что вы любите, и думать, что кто-то другой сделал бы это лучше.
— написал Вавра.
Он также добавил, что «Гуситская трилогия» (Сага о Рейневане) Сапковского является одной из лучших книг, которые он читал, и именно она послужила одной из причин появления на свет игры Kingdom Come: Deliverance.
Отдельно Вавра провел параллель с ситуацией вокруг Джоан Роулинг, отметив, что «то же самое касается и её». Разработчик считает нападки на писательницу необоснованными, называя попытки её «отмены» в социальных сетях глупым решением. Напомним, что Роулинг на протяжении последних лет преследуют недоброжелатели из-за её личных взглядов на вопросы смены пола. Вавра подчеркнул, что, несмотря на разногласия во взглядах с частью аудитории, это не отменяет её заслуг как автора одной из лучших фэнтези-серий для детей и подростков в истории.
В данный момент студия Warhorse, возглавляемая Ваврой, завершает этот год крайне успешным релизом сиквела своего хита. Kingdom Come: Deliverance 2 участвует в голосовании за престижную награду The Game Awards в категории «Игра года». Ознакомиться с полным списком номинантов можно в нашей прошлой новости.
Только вот позиции Роулинг и Сапковского относительно их миров, мягко скажем, не одинаковые. И Роулинг хейт заслужила только за своё желание усидеть сразу на 2 стульях, тогда как пан просто жадная старикашка.
Помоему у Вавры беда с башкой и он перестал отделять тёплое от мягкого. Прошлые заслуги Сапковский давно перечеркнул своей двуличностью.
Все правильно сказал Вавра, поддерживаю
Вавра базанул как обычно
Аминь! Белое человечество Европы на пути к выздоровлению. Все громче звучат дряхлые дребезжащие голоса его лучших представителей. Дед Сапковский, почтенный скуф Вавра, старушка Роулинг подарили нам множество незабываемых часов в своих волшебных фантазиях. Они не боятся говорить, что думают, они честны и не продажны, они мечтают о мире без мерзкой повестки, они часто произносят слова "правда", "свобода" и "справедливость" - настоящие титаны, вышедшие из давних счастливых времён, на которых следует равняться каждому здоровому уберменшу.
Так не дадим же ордам юных троцкистов и сжвшников перекраивать франшизу Ведьмака, внедрять в KCD аисторичный, пропагандистский и l g b t k+ элемент, ущемлять игроков по нац признаку, менять цвет кожи героям Гарри Поттера, чего никогда не допустили бы сами создатели! Однако их время уходит, и будущее нашего лебенсраума в опасности.
Очень рад был найти свободную минутку, дорогие друзья, чтобы поделиться с вами наболевшими мыслями. Надеюсь, моя соседка по социальному жилью, фрау Крише, по привычке не подслушивала за стенкой и не предоставит записи социальным службам. Тогда вас ждут ещё не раз мои заметки о возрождении здорового человечества здесь в Гамбурге и близлежащих хаймах.
Я всем рекомендую прочитать трилогию о Рейневане. На голову выше того же "Ведьмака".