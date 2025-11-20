Разработчик Mafia и Kingdom Come: Deliverance открыто выступил за защиту Анджея Сапковского и Дж. К. Роулинг от хейтеров

Известный геймдизайнер Даниэль Вавра, создатель культовой первой части Mafia и реалистичной средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance, опубликовал в социальных сетях пост в поддержку знаменитых писателей. Разработчик высказался о волне критики, с которой регулярно сталкиваются автор «Ведьмака» Анджей Сапковский и создательница вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Вавра прокомментировал расхожее мнение сообщества об Анджее Сапковском. Фанаты игр часто упрекают польского писателя в жадности, грубости и пренебрежительном отношении к игровым адаптациям его книг. Геймдизайнер, однако, встал на сторону коллеги по творческому цеху.

Мне он нравится. Это мой типаж честного, смешного, саркастичного славянского мужика, которому плевать на чужое мнение. И это довольно нелепо — ненавидеть человека, создавшего то, что вы любите, и думать, что кто-то другой сделал бы это лучше.

— написал Вавра.

Он также добавил, что «Гуситская трилогия» (Сага о Рейневане) Сапковского является одной из лучших книг, которые он читал, и именно она послужила одной из причин появления на свет игры Kingdom Come: Deliverance.

Отдельно Вавра провел параллель с ситуацией вокруг Джоан Роулинг, отметив, что «то же самое касается и её». Разработчик считает нападки на писательницу необоснованными, называя попытки её «отмены» в социальных сетях глупым решением. Напомним, что Роулинг на протяжении последних лет преследуют недоброжелатели из-за её личных взглядов на вопросы смены пола. Вавра подчеркнул, что, несмотря на разногласия во взглядах с частью аудитории, это не отменяет её заслуг как автора одной из лучших фэнтези-серий для детей и подростков в истории.

В данный момент студия Warhorse, возглавляемая Ваврой, завершает этот год крайне успешным релизом сиквела своего хита. Kingdom Come: Deliverance 2 участвует в голосовании за престижную награду The Game Awards в категории «Игра года». Ознакомиться с полным списком номинантов можно в нашей прошлой новости.