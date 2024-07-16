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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 222 оценки

Разработчики анонсировали крупное мероприятие, на котором могут объявить дату выхода Kingdom Come: Deliverance 2

Procy_on
Новости

Kingdom Come: Deliverance 2 - безусловно, одна из самых долгожданных новинок этого года среди поклонников жанра RPG. Первая часть приключений Генри завоевала множество поклонников по всему миру и разошлась тиражом в 6 миллионов копий. Грядущее продолжение имеет все шансы побить эту цифру, но точная дата ее выхода пока неизвестна. Однако не исключено, что в скором времени ситуация изменится.

В конце этого месяца мы проведем крупное мероприятие для прессы и СМИ в Куттенберге. Я с нетерпением жду возможности наконец-то показать миру KCD2.

Именно такое сообщение опубликовал в своем профиле Sir Tobi, занимающий должность PR-менеджера в Warhorse Studios. Он подтвердил, что на мероприятии будут показаны новые кадры из игры. Фанаты в комментариях также спросили о дате выхода KCD2, но остались без ответа.

Интересно, однако, что новость была "перепощена" в профиле студии и прокомментирована гифкой со словами "Я действительно не могу сказать, но да". Возможно, таким образом разработчики намекают, что точная дата выхода игры действительно будет объявлена на июльском мероприятии.

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