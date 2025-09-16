Разработчики KCD2 переработали почти всю игру ради добавления всего одной функции

Не так давно (9 сентября) Warhorse Studios выпустила обновление 1.4 для Kingdom Come: Deliverance 2. Одним из нововведений стало поддержка технологии HDR.
И вот Филипп Шторх, один из разработчиков, опубликовал в сети X пост, посвященный закулисным подробностям реализации этой функции. Как выяснилось, для HDR потребовалось значительно переработать движок CryEngine.
Большинство игровых движков изначально не были разработаны с учетом HDR, в том числе и CryEngine. (…) Некоторые функции работают хорошо только в SDR, например, цветовая градуировка LUT, солнечные лучи и другие. Безусловно, можно переназначить выход SDR на 10-bit (так делают во многих играх), но так вы никогда не достигнете всех возможностей HDR. Тогда за дело взялись наши программисты и попытались извлечь из игрового движка столько необходимых вычислений, чтобы рассчитывать все с большей точностью. Многие эффекты пришлось переделывать и настраивать заново — даже глобальное освещение и погоду. Прежде оттенки и значения были ограничены узким спектром SDR. Используя HDR, мир стал выглядеть совершенно по-другому.
Разработчики делали все возможное, чтобы «сохранить оригинальный стиль игры», что было обусловлено не только художественной концепцией, но и требованием «сохранить целостность с заранее прорисованными сценами». По словам Шторха, «несмотря на все усилия и тесты, возможно, HDR понравится не всем», хотя, по его мнению, «игра выглядит великолепно». В подтверждение своих слов он выложил сравнительный скриншот с использованием SDR и HDR.
sdr это стандарт, а hdr это баговые костыли которые каждый разраб делает как хочет и выглядит в каждой игре по разному и настраивается по разному, сколько новостей уже было что в какой то игре hdr сломан и картинка выглядит неправильно, плюс смысл сидеть с красными глазами смотря в прожектор на экран со 100% яркостью? чтобы сосуды в глазах полопались и ощущения песка в глазах было?
Так он хреново работает и его настроить нельзя, игра очень тёмной становится.
Калибровку в винде настрой, игра оттуда настройки тянет.
Не похоже, в винде нормально настроен и в остальных играх норм.
