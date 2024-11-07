Разработчики KCD2 запустили серию видеороликов по игре. Первый эпизод посвятили городу Куттенбергу

Как и было заявлено ранее, студия Warhorse выпустила на YouTube видеоролик с актерами Томом МакКеем и Люком Далом. Это будет целая серия роликов, в которых герои перенесут сюжетную линию между Генри и Джоном Бердом из 1403 года в современные реалии. В первом эпизоде в центре внимания оказался главный город Kingdom Come: Deliverance 2, Куттенберг.

Мужчины, бродя по улицам Куттенберга, любуются городом, а зрители, за счет переходов к кадрам из игры, могут сравнить его с аналогом из 15 века, созданным разработчиками. Все кадры выдержаны в юмористическом тоне. Разработчики также подчеркивают некоторые специфические элементы, такие как итальянский двор и языковое разнообразие жителей города.

В самом конце мы видим превью следующего эпизода, который будет посвящен боевым тренировкам. В нем мы сможем увидеть, как актеры сражаются на мечах или стреляют из арбалетов и многое другое.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC и консолях PS5 и Xbox Series X/S.