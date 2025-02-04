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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 609 оценок

Разработчики KCD 2 осознавали, что огнестрельное оружие в игре будет очень плохим, но в этом и вся прелесть

Gruz_
Новости

Несмотря на то что действие Kingdom Come: Deliverance 2 начинается в 1403 году, в игре практически нет огнестрельного оружия, которое все-таки вошло в обиход в XV веке. Впрочем, отсутствие этого элемента очень легко объяснить - пистолеты в то время были очень непрактичны, а их точность оставляла желать лучшего, и зачастую они представляли опасность даже для самого стрелка.

Такое оружие подходит только для ведения крупномасштабных войн, а это не главное в Kingdom Come: Deliverance. Вместо этого большую часть игрового процесса занимают одиночные путешествия и эпизодические сражения с другими рыцарями или разбойниками.

Впрочем, в KCD2 разработчики из Warhorse Studios решили рискнуть и добавить в игру огнестрельное оружие. Пусть даже ценой потенциальных шуток со стороны сообщества.

Сама идея о том, что кто-то идет по лесу, на него нападают бандиты, а он достает дробовик - звучит нелепо. Поэтому мы знали, что это оружие станет предметом мемов, но не возражали, - рассказал старший гейм-дизайнер Warhorse Studios Ондрей Биттнер в интервью PCGamer.

Разработчик признался, что звук, который издает пистолет в KCD2, позаимствовал из пистолета своего друга. И хотя это реплика, созданная в современную эпоху, что делает ее гораздо безопаснее, по его мнению, она все равно вызывает не самые приятные ощущения.

Вероятно, огнестрельное оружие будет редко использоваться игроками в схватках «лицом к лицу», но оно, безусловно, доставит немало удовольствия и улыбок - как и многие другие забавные ситуации, коими изобилует серия Kingdom Come: Deliverance.

9
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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Gords

В самом-то начале 15 века вроде как только-только начали появляться прообразы пушек и ружей. Пистолеты там даже если какие-то и были, то наверняка совсем уж маломощные, годившиеся только как последнее средство защиты, когда противник был у тебя уже перед самым носом. Да и стоили они, и порох к ним, наверняка не мало.

2
Рикочико

В Европе да. В Азии раньше появилось.

1
Max Rolens

Я бы сказал, что это лишнее, но если есть такое оружие оно должно быть применено на соответствующем иностранном аристократе своеобразной внешности и сомнительной истории :D

0
Чебурешник

Игра нормальная. Прохождение недавно закончил. Концовка порадовала.

0
MadPyramus
Сама идея о том, что кто-то идет по лесу, на него нападают бандиты, а он достает дробовик - звучит нелепо.

Нужен мод на современное оружие)

-3
Ely Maze

такие моды портят атмосферу представь калаш в 1400х годах

-1
Gords Ely Maze

Будут отыгрывать попаданцев.

2
Friedrich Woltmann Ely Maze

так музыка в игре симфонический оркестр, которого не было в 15 веке, вот она действительно портит атмосферу.

0
Ely Maze Friedrich Woltmann

музыка как раз задает атмосферу а такие моды как раз ее портят

1
K0t Felix Ely Maze

Ага, или гаусску в начале XV века

1
Koyaniskaci

"В январе 2025 года в сети появились слухи о том, что в игре будет непропускаемая сцена с представителями запрещённой в России организации ЛГБТ. Ситуацию усугубило и то, что игру запретили в Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен"

-4