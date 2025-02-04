Разработчики KCD 2 осознавали, что огнестрельное оружие в игре будет очень плохим, но в этом и вся прелесть

Несмотря на то что действие Kingdom Come: Deliverance 2 начинается в 1403 году, в игре практически нет огнестрельного оружия, которое все-таки вошло в обиход в XV веке. Впрочем, отсутствие этого элемента очень легко объяснить - пистолеты в то время были очень непрактичны, а их точность оставляла желать лучшего, и зачастую они представляли опасность даже для самого стрелка.
Такое оружие подходит только для ведения крупномасштабных войн, а это не главное в Kingdom Come: Deliverance. Вместо этого большую часть игрового процесса занимают одиночные путешествия и эпизодические сражения с другими рыцарями или разбойниками.
Впрочем, в KCD2 разработчики из Warhorse Studios решили рискнуть и добавить в игру огнестрельное оружие. Пусть даже ценой потенциальных шуток со стороны сообщества.
Сама идея о том, что кто-то идет по лесу, на него нападают бандиты, а он достает дробовик - звучит нелепо. Поэтому мы знали, что это оружие станет предметом мемов, но не возражали, - рассказал старший гейм-дизайнер Warhorse Studios Ондрей Биттнер в интервью PCGamer.
Разработчик признался, что звук, который издает пистолет в KCD2, позаимствовал из пистолета своего друга. И хотя это реплика, созданная в современную эпоху, что делает ее гораздо безопаснее, по его мнению, она все равно вызывает не самые приятные ощущения.
Вероятно, огнестрельное оружие будет редко использоваться игроками в схватках «лицом к лицу», но оно, безусловно, доставит немало удовольствия и улыбок - как и многие другие забавные ситуации, коими изобилует серия Kingdom Come: Deliverance.
В самом-то начале 15 века вроде как только-только начали появляться прообразы пушек и ружей. Пистолеты там даже если какие-то и были, то наверняка совсем уж маломощные, годившиеся только как последнее средство защиты, когда противник был у тебя уже перед самым носом. Да и стоили они, и порох к ним, наверняка не мало.
В Европе да. В Азии раньше появилось.
Я бы сказал, что это лишнее, но если есть такое оружие оно должно быть применено на соответствующем иностранном аристократе своеобразной внешности и сомнительной истории :D
Игра нормальная. Прохождение недавно закончил. Концовка порадовала.
Нужен мод на современное оружие)
такие моды портят атмосферу представь калаш в 1400х годах
Будут отыгрывать попаданцев.
так музыка в игре симфонический оркестр, которого не было в 15 веке, вот она действительно портит атмосферу.
музыка как раз задает атмосферу а такие моды как раз ее портят
Ага, или гаусску в начале XV века
"В январе 2025 года в сети появились слухи о том, что в игре будет непропускаемая сцена с представителями запрещённой в России организации ЛГБТ. Ситуацию усугубило и то, что игру запретили в Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен"