Разработчики KCD 2 осознавали, что огнестрельное оружие в игре будет очень плохим, но в этом и вся прелесть

Несмотря на то что действие Kingdom Come: Deliverance 2 начинается в 1403 году, в игре практически нет огнестрельного оружия, которое все-таки вошло в обиход в XV веке. Впрочем, отсутствие этого элемента очень легко объяснить - пистолеты в то время были очень непрактичны, а их точность оставляла желать лучшего, и зачастую они представляли опасность даже для самого стрелка.

Такое оружие подходит только для ведения крупномасштабных войн, а это не главное в Kingdom Come: Deliverance. Вместо этого большую часть игрового процесса занимают одиночные путешествия и эпизодические сражения с другими рыцарями или разбойниками.

Впрочем, в KCD2 разработчики из Warhorse Studios решили рискнуть и добавить в игру огнестрельное оружие. Пусть даже ценой потенциальных шуток со стороны сообщества.

Сама идея о том, что кто-то идет по лесу, на него нападают бандиты, а он достает дробовик - звучит нелепо. Поэтому мы знали, что это оружие станет предметом мемов, но не возражали, - рассказал старший гейм-дизайнер Warhorse Studios Ондрей Биттнер в интервью PCGamer.

Разработчик признался, что звук, который издает пистолет в KCD2, позаимствовал из пистолета своего друга. И хотя это реплика, созданная в современную эпоху, что делает ее гораздо безопаснее, по его мнению, она все равно вызывает не самые приятные ощущения.

Вероятно, огнестрельное оружие будет редко использоваться игроками в схватках «лицом к лицу», но оно, безусловно, доставит немало удовольствия и улыбок - как и многие другие забавные ситуации, коими изобилует серия Kingdom Come: Deliverance.