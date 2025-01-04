Разработчики KCD 2 показали новый концепт-арт Генриха в стиле эпохи Возрождения

Warhorse Studios поделилась в своих социальных сетях невероятным промо-материалом к игре Kingdom Come Deliverance 2. Вдохновленное произведениями художников эпохи Возрождения, концепт-арт демонстрирует главного героя приключения, Генри из Скальца, кузнеца из Центральной Богемии.

На арте, представленном разработчиками, Генри изображен верхом на лошади и в полной боевой готовности. В руках у него - меч и щит, а сам он всматривается в горизонт, на фоне окружающих его местных замков и бескрайних равнин.

Напомним, релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. По словам пиар-директора Warhorse Studios Тобиаса Штольц-Цвиллинга, на следующей неделе следует ожидать финальных превью от рецензентов, а в течение нескольких дней начнется рассылка ревью-копии. Так что у журналистов будет достаточно времени, чтобы изучить игру до ее выхода.