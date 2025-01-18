Разработчики Kingdom Come 2 ограничили общение и пригласили на концерт

Студия Warhorse выпустила новое видео, посвящённое Kingdom Come: Deliverance 2. В нём актёры Том Маккей и Люк Дейл, озвучившие Индржиха и Яна Птачека, побывали на записи музыки к сиквелу в концертном зале «Рудольфинум» в Праге. Композитор — Ян Валта.

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Возможная причина ужесточения правил — грядущий релиз игры Kingdom Come: Deliverance II, запланированный на 4 февраля для РС и консолей.