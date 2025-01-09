Разработчики Kingdom Come 2 предоставили информацию о продолжительности игрового процесса

Вопрос может показаться слишком волнующим, но он вызывает беспокойство: как долго продлится Kingdom Come: Deliverance 2? Некоторые игроки хотят как можно дольше наслаждаться открытым средневековым миром, в то время как другие опасаются, что у них не будет достаточно свободного времени для нового приключения Генриха.
По оценкам разработчиков, в среднем игрокам потребуется от 80 до 100 часов, чтобы пройти игру до конца. Однако продолжительность игры может меняться в зависимости от количества дополнительных заданий, которые вы решите выполнить.
Наиболее эффективный способ пройти игру — следовать за основным сюжетом и не отвлекаться на дополнительные задания. В этом случае вы сможете завершить игру примерно за 50–60 часов. Конечно, время, необходимое для прохождения, может варьироваться в зависимости от уровня сложности и вашей способности ориентироваться в игре.
Если вы стремитесь выполнить все задания, насладиться дополнительными активностями и исследовать два обширных мира в свое удовольствие, то вам предстоит провести в игре около 120 часов или даже больше.
Для сравнения: в предыдущей части игры можно было провести около 40 часов в режиме ускоренного прохождения, тогда как для полного прохождения требовалось около 80 часов. Это говорит о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 гораздо более продолжительная, чем её предшественница. И это неудивительно, учитывая, насколько расширился игровой мир.
Конечно, вы можете ускорить прохождение игры, используя руководства. Это поможет вам не тратить время на поиски редких компонентов и обдумывание заданий. Однако не рекомендуется пропускать диалоги, так как они являются неотъемлемой частью сюжета Kingdom Come: Deliverance 2.
Если судить по первой части,игру как раз таки и не нужно быстро пробегать.Весь сок именно в самом процессе прохождения.
Именно. А самый кайф был на макс. сложности (без GPS, быстрых путешествий и т.п.) со всеми включёнными отрицат. свойствами, когда ты с глистами, клаустрофобией и пр. просыпался посреди ночи на крыше какого-нибудь сарая в миле от места, где лёг спать :)
Ток времени столько нет на одну игру тратить
Ахеренно, жду предзагрузку уже!!!! С 4 попытки влился в 1 часть и зашло на ура.
Длс надеюсь интересные будет и не слишком далеко от релиза игры, хотя бы в этом году
В сравнении с 1 частью
О, прикольно. Я первую часть за 150 часов прошел, тут получается, примерно за столько же. В начале брал все квесты какие есть, а под конец так заманался, что только по сюжету пробежался. Но игра капец какая разнообразная, если б взялся закрыть все активности на 100% думаю, ушло бы часов 200-250.
Я так в АК Одиссею играю. :) 160 часов набегал, а сюжет не прошёл и на половину, наверное. Нравится исследовать мир и делать красивые скринчики. :)
Одиссея топ, но реально затянута. Как и вальхалла.
Две части явно отличаются по продолжительности от других.
О каких "мирах" идёт речь? Напомнит кто?) Помню про Кутна-Гору только.
Слишком длинная
Технически - бесконечно :) Можно запустить игру и сразу поставить на паузу или не выходить из меню. Игра запущена, идет, но не кончается :)