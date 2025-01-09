Разработчики Kingdom Come 2 предоставили информацию о продолжительности игрового процесса

Вопрос может показаться слишком волнующим, но он вызывает беспокойство: как долго продлится Kingdom Come: Deliverance 2? Некоторые игроки хотят как можно дольше наслаждаться открытым средневековым миром, в то время как другие опасаются, что у них не будет достаточно свободного времени для нового приключения Генриха.

По оценкам разработчиков, в среднем игрокам потребуется от 80 до 100 часов, чтобы пройти игру до конца. Однако продолжительность игры может меняться в зависимости от количества дополнительных заданий, которые вы решите выполнить.

Наиболее эффективный способ пройти игру — следовать за основным сюжетом и не отвлекаться на дополнительные задания. В этом случае вы сможете завершить игру примерно за 50–60 часов. Конечно, время, необходимое для прохождения, может варьироваться в зависимости от уровня сложности и вашей способности ориентироваться в игре.

Если вы стремитесь выполнить все задания, насладиться дополнительными активностями и исследовать два обширных мира в свое удовольствие, то вам предстоит провести в игре около 120 часов или даже больше.

Для сравнения: в предыдущей части игры можно было провести около 40 часов в режиме ускоренного прохождения, тогда как для полного прохождения требовалось около 80 часов. Это говорит о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 гораздо более продолжительная, чем её предшественница. И это неудивительно, учитывая, насколько расширился игровой мир.

Конечно, вы можете ускорить прохождение игры, используя руководства. Это поможет вам не тратить время на поиски редких компонентов и обдумывание заданий. Однако не рекомендуется пропускать диалоги, так как они являются неотъемлемой частью сюжета Kingdom Come: Deliverance 2.