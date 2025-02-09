Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 боялись выхода Assassin's Creed: Shadows, но теперь хотят побить Starfield

Студия Warhorse изначально планировала выпустить Kingdom Come: Deliverance 2 в конце 2024 года, но в итоге перенесла игру на 2025-й. Разработчики объясняли это необходимостью дополнительной полировки, оптимизации и доработки контента, но настоящая причина оказалась гораздо проще — они боялись конкуренции, особенно со стороны Assassin's Creed Shadows.
Ubisoft обладает значительно большими маркетинговыми ресурсами, и даже на фоне критики новой части Assassin's Creed она могла бы серьезно навредить продажам Kingdom Come: Deliverance 2. Однако теперь кажется, что решение о переносе оказалось правильным.
Хотя Ubisoft намного больше Warhorse, и то, что мы считаем успехом, для них - небольшие цифры. В любом случае, перенос - отличная новость для нас.
— сообщил Даниэль Вавра, творческий руководитель Kingdom Come: Deliverance 2.
После выхода Kingdom Come: Deliverance 2 не только моментально разошлась тиражом более миллиона копий, но и несколько раз побила собственные рекорды по числу активных игроков. Согласно SteamDB, на пике в игре находилось 256 206 человек, и Warhorse не собирается останавливаться.
Геймдиректор Даниэль Вавра поделился в соцсетях, что студия нацелена побить рекорд Starfield, чей пик составлял 330 723 игрока. Вавра признал, что достичь этого уровня будет непросто, но отметил, что он любит вызовы. Даже если сейчас этот рубеж взять не удастся, разработчики рассчитывают достичь цели с помощью будущих контентных обновлений.
побить старфилд? но старфилд сам сдох в луже мочи.. чо там бить то
Обосуную старфилд хорошо продали
продали то хорошо, сам купил, сделали плохо :(
Половина купила из за большого кредита доверия додика(не понятно какого он уже на четвертом фолаче скурвился) , вторая половина терпилы со стокгольмским синдром покупающим ранний доступ за фуллпрайс, а потом чинящие всем миром.
🤣🤣🤣
Ну вот 4й фолл мне кстати понравился, и новый вид силовой брони и мир и геймплей, старфилд в разы беднее не смотря на безразмерность мира.
Чего там боятся... Высер воок долб××× о черножопом билмусере в китайской Японии...
То ли дело средневековая Чехия с гей сценами
которые ты никогда не увидишь если в диалоге не выбирать флиртовать с мужиками)
Малыш мой,что тебя так завело в этой сцене и как ты ее нашел,мне за 5 дней игры что то не повстречалась.
Я бы даже не узнал об этом, если бы про это везде не писали.
это ты не нашел, а вот он - нашел.
возможно ради этого и играл :)
Графика супер! Диалоги убойные, а вот боёвка убожество 🤮
А что не так? Она гораздо лучше чем в первой, хотя на первый взгляд не скажешь.
А мне нравится боевка.Надоели уже такие как в ведьмаке гове и елденринге.Что то новое да и при прокачке все больше открывается возможностей и вариативности в бою.
Это дурацкое переключение между противниками... а бой с волками просто мозг взрывает и я выхожу с игры альт + ф4
Самое забавное что диалони на анг языке обычные, субтитры на русском доставляют)
Я на чешском играю и зашибись)) куча русских и украинских слов
В это время Ubisoft переносли релиз теней чтобы не конкурировать с кк2🤣🤣🤣
Лол. Это калфилд должен был боятся. Его предпоследняя зельда на мобильном железе уделала.
Так весь наплыв "игроков" стралфилда на старте, это все благодаря тестерам железок, блогерам, и даже сейчас в старфилда есть аудитория, только лишь потому что вышла 5к серия видеокарт, они ж не поиграть зашли :D
Че там бояться то ,опять конвейер выйдет от корпоратов с квестами принеси-подай, это априори уже мертвая игра там нового и интересного не будет)))
а юбики испугались релиза kcd 2 (причем не напрасно :D)
за Старфильд давно все забыли. а KCD2 будуть играть и играть ещё долго.
ЦА Ассасинов никогда бы не купила КДС, у них аллергия на настоящий геймплей и сюжет в играх.
ну как то ты слишком предвзято относишься
куплено и то и то
LoU2 - прям нет слов...
и там и там копипаст своих старых частей, просто доработанных, и там и там повестка, чтобы не говорил гл*номес вавра п*дорасович
Не совсем понял
Лишние деньги на акке были, а в апреле из ААА выходит только Тлоу2
Тогда ладно, на безрыбье и LoU 2 рыба) Просто слишком сильно выбивается из того списка на скрине)