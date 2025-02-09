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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 519 оценок

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 боялись выхода Assassin's Creed: Shadows, но теперь хотят побить Starfield

Gutsz
Новости

Студия Warhorse изначально планировала выпустить Kingdom Come: Deliverance 2 в конце 2024 года, но в итоге перенесла игру на 2025-й. Разработчики объясняли это необходимостью дополнительной полировки, оптимизации и доработки контента, но настоящая причина оказалась гораздо проще — они боялись конкуренции, особенно со стороны Assassin's Creed Shadows.

Ubisoft обладает значительно большими маркетинговыми ресурсами, и даже на фоне критики новой части Assassin's Creed она могла бы серьезно навредить продажам Kingdom Come: Deliverance 2. Однако теперь кажется, что решение о переносе оказалось правильным.

Хотя Ubisoft намного больше Warhorse, и то, что мы считаем успехом, для них - небольшие цифры. В любом случае, перенос - отличная новость для нас.

— сообщил Даниэль Вавра, творческий руководитель Kingdom Come: Deliverance 2.

После выхода Kingdom Come: Deliverance 2 не только моментально разошлась тиражом более миллиона копий, но и несколько раз побила собственные рекорды по числу активных игроков. Согласно SteamDB, на пике в игре находилось 256 206 человек, и Warhorse не собирается останавливаться.

Геймдиректор Даниэль Вавра поделился в соцсетях, что студия нацелена побить рекорд Starfield, чей пик составлял 330 723 игрока. Вавра признал, что достичь этого уровня будет непросто, но отметил, что он любит вызовы. Даже если сейчас этот рубеж взять не удастся, разработчики рассчитывают достичь цели с помощью будущих контентных обновлений.

20
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
BewitchingBaron

побить старфилд? но старфилд сам сдох в луже мочи.. чо там бить то

17
FrankPank

Обосуную старфилд хорошо продали

2
BewitchingBaron FrankPank

продали то хорошо, сам купил, сделали плохо :(

4
Pravdarub FrankPank

Половина купила из за большого кредита доверия додика(не понятно какого он уже на четвертом фолаче скурвился) , вторая половина терпилы со стокгольмским синдром покупающим ранний доступ за фуллпрайс, а потом чинящие всем миром.

5
Punisher1

🤣🤣🤣

1
BewitchingBaron Pravdarub

Ну вот 4й фолл мне кстати понравился, и новый вид силовой брони и мир и геймплей, старфилд в разы беднее не смотря на безразмерность мира.

3
Max Rolens

Чего там боятся... Высер воок долб××× о черножопом билмусере в китайской Японии...

7
chaospaladin

То ли дело средневековая Чехия с гей сценами

1
ogtruepac chaospaladin

которые ты никогда не увидишь если в диалоге не выбирать флиртовать с мужиками)

5
SteadyMorgathus chaospaladin

Малыш мой,что тебя так завело в этой сцене и как ты ее нашел,мне за 5 дней игры что то не повстречалась.

0
Dark1994 ogtruepac

Я бы даже не узнал об этом, если бы про это везде не писали.

5
BewitchingBaron SteadyMorgathus

это ты не нашел, а вот он - нашел.
возможно ради этого и играл :)

1
Naughty Dоg
Kingdom Come: Deliverance 2

Графика супер! Диалоги убойные, а вот боёвка убожество 🤮

4
Dark1994

А что не так? Она гораздо лучше чем в первой, хотя на первый взгляд не скажешь.

1
SteadyMorgathus

А мне нравится боевка.Надоели уже такие как в ведьмаке гове и елденринге.Что то новое да и при прокачке все больше открывается возможностей и вариативности в бою.

-1
Naughty Dоg Dark1994

Это дурацкое переключение между противниками... а бой с волками просто мозг взрывает и я выхожу с игры альт + ф4

1
pyw

Самое забавное что диалони на анг языке обычные, субтитры на русском доставляют)

0
Naughty Dоg pyw

Я на чешском играю и зашибись)) куча русских и украинских слов

3
Punisher1

В это время Ubisoft переносли релиз теней чтобы не конкурировать с кк2🤣🤣🤣

2
Pravdarub

Лол. Это калфилд должен был боятся. Его предпоследняя зельда на мобильном железе уделала.

0
Unmuted

Так весь наплыв "игроков" стралфилда на старте, это все благодаря тестерам железок, блогерам, и даже сейчас в старфилда есть аудитория, только лишь потому что вышла 5к серия видеокарт, они ж не поиграть зашли :D

0
Денис Сидоров 5

Че там бояться то ,опять конвейер выйдет от корпоратов с квестами принеси-подай, это априори уже мертвая игра там нового и интересного не будет)))

0
yanmetkiy

а юбики испугались релиза kcd 2 (причем не напрасно :D)

0
Edward Amons

за Старфильд давно все забыли. а KCD2 будуть играть и играть ещё долго.

-1
GayFish

ЦА Ассасинов никогда бы не купила КДС, у них аллергия на настоящий геймплей и сюжет в играх.

-3
My life is a game

ну как то ты слишком предвзято относишься
куплено и то и то

0
Gangsta_Dan My life is a game

LoU2 - прям нет слов...

8
TheCalvariam

и там и там копипаст своих старых частей, просто доработанных, и там и там повестка, чтобы не говорил гл*номес вавра п*дорасович

2
My life is a game Gangsta_Dan

Не совсем понял
Лишние деньги на акке были, а в апреле из ААА выходит только Тлоу2

-2
Gangsta_Dan My life is a game

Тогда ладно, на безрыбье и LoU 2 рыба) Просто слишком сильно выбивается из того списка на скрине)

0