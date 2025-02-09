Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 боялись выхода Assassin's Creed: Shadows, но теперь хотят побить Starfield

Студия Warhorse изначально планировала выпустить Kingdom Come: Deliverance 2 в конце 2024 года, но в итоге перенесла игру на 2025-й. Разработчики объясняли это необходимостью дополнительной полировки, оптимизации и доработки контента, но настоящая причина оказалась гораздо проще — они боялись конкуренции, особенно со стороны Assassin's Creed Shadows.

Ubisoft обладает значительно большими маркетинговыми ресурсами, и даже на фоне критики новой части Assassin's Creed она могла бы серьезно навредить продажам Kingdom Come: Deliverance 2. Однако теперь кажется, что решение о переносе оказалось правильным.

Хотя Ubisoft намного больше Warhorse, и то, что мы считаем успехом, для них - небольшие цифры. В любом случае, перенос - отличная новость для нас.

— сообщил Даниэль Вавра, творческий руководитель Kingdom Come: Deliverance 2.

После выхода Kingdom Come: Deliverance 2 не только моментально разошлась тиражом более миллиона копий, но и несколько раз побила собственные рекорды по числу активных игроков. Согласно SteamDB, на пике в игре находилось 256 206 человек, и Warhorse не собирается останавливаться.

Геймдиректор Даниэль Вавра поделился в соцсетях, что студия нацелена побить рекорд Starfield, чей пик составлял 330 723 игрока. Вавра признал, что достичь этого уровня будет непросто, но отметил, что он любит вызовы. Даже если сейчас этот рубеж взять не удастся, разработчики рассчитывают достичь цели с помощью будущих контентных обновлений.