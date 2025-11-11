Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 хотят "заявить о себе как о новых королях RPG"

Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2, Warhorse Studios, планирует закрепить за собой звание короля RPG, обещая, что его будущее — в «захватывающих ролевых играх».

На недавней пресс-конференции пере запуском дополнения Mysteria Ecclesiae, ведущий дизайнер Прокоп Йирса и руководитель отдела коммуникаций Тоби Штольц-Цвиллинг поблагодарили игроков и журналистов за поддержку, которая началась в 2014 году на Kickstarter. Благодаря этому им удалось создать полноценную средневековую RPG и выпустить вторую часть. Теперь они хотят заявить о себе как о королях RPG. Их цель — продолжать создавать захватывающие ролевые игры, в которых игрок не является «избранным», а ощущает себя частью живого, дышащего мира.

Мы, в Warhorse Studios, чувствуем себя в жанре RPG как дома. Мы хотим зарекомендовать себя как новые короли RPG. Мы верим, что у нас есть своя формула, и мы определяем её особым образом, и наш следующий проект будет развиваться в том же направлении. Это определённо будут захватывающие RPG.

Kingdom Come: Deliverance 2 имела огромный успех, было продано почти четыре миллиона копий. Warhorse Studios чувствует себя свободной в своих силах, даже несмотря на то, что пока нет подтверждения о новом приключении. Но, как намекнули сами создатели, «было бы глупо отказываться от такого успешного бренда».