Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 хотят "заявить о себе как о новых королях RPG"

Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2, Warhorse Studios, планирует закрепить за собой звание короля RPG, обещая, что его будущее — в «захватывающих ролевых играх».
На недавней пресс-конференции пере запуском дополнения Mysteria Ecclesiae, ведущий дизайнер Прокоп Йирса и руководитель отдела коммуникаций Тоби Штольц-Цвиллинг поблагодарили игроков и журналистов за поддержку, которая началась в 2014 году на Kickstarter. Благодаря этому им удалось создать полноценную средневековую RPG и выпустить вторую часть. Теперь они хотят заявить о себе как о королях RPG. Их цель — продолжать создавать захватывающие ролевые игры, в которых игрок не является «избранным», а ощущает себя частью живого, дышащего мира.
Мы, в Warhorse Studios, чувствуем себя в жанре RPG как дома. Мы хотим зарекомендовать себя как новые короли RPG. Мы верим, что у нас есть своя формула, и мы определяем её особым образом, и наш следующий проект будет развиваться в том же направлении. Это определённо будут захватывающие RPG.
Kingdom Come: Deliverance 2 имела огромный успех, было продано почти четыре миллиона копий. Warhorse Studios чувствует себя свободной в своих силах, даже несмотря на то, что пока нет подтверждения о новом приключении. Но, как намекнули сами создатели, «было бы глупо отказываться от такого успешного бренда».
Это действительно так или очень близко к этому. По крайней мере других студий которые могли бы более лучше справится с жанром рпг я не знаю.
Ларианы?пошли мы нахер
За, "короли" РПГ...В эту их фигню поиграл от силы часов 10 и дропнул от неимоверной скуки и убогой боёвки. Я вам скажу кто настоящий король РПГ, начинается на "Скай", заканчивается на "рим"))
ну в скайриме самого рпг довольно мало
Есть много готовых сборок на тему отыгрыша какого-то другого, помимо Драконорожденного.
Каким образом моды относятся к оригинальной игре?
Учитывая что качественных рпг за десять лет было почти ноль, то определенно короли.
ну куда уж там ларианам каким-нибудь,шутеры делают наверное
Ролевая игра это когда ты роль отыгрываешь. Например спасителя хайрула в зельде.
я за, они молодцы!
слижком уж духотные у них игры получаются..((
Они молодцы, конечно. Но потом такие громкие заявления или слова могут припомнить, и за небольшие косяки вам будут вспоминать
На любителя ихние игры. Мне не нравится.
В мире соевых RPG, где нельзя обижать NPC, быть королём не сложно.
Ребята и вправду мастера своего дела… Вторая часть есть в библиотеке, но пока не запускал, а вот первая шедевр если не брать в расчет такую себе боёвку которая неплохо себя показывает в боях один на один, но скатывается в замесах где больше двух противников в нелепейший цирк.
Скромнее надо быть))