Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 намеренно отступали в некоторых моментах от исторической достоверности

Kingdom Come: Deliverance выделяется на фоне других ролевых игр прежде всего тем, что в ней сделан упор на реализм. Правдоподобное изображение средневековой Богемии и отсутствие фэнтезийных элементов, таких как магия или драконы, - вот те элементы, которые покорили игроков. Однако иногда разработчики намеренно отказывались от реализма, чтобы максимально сохранить погружение. Один из примеров - рыцари на лошадях.

По признанию старшего дизайнера Ондржея Биттнера, в те времена посадка в седло была скорее всего не такой, как сегодня. Ноги были не согнуты, а вытянуты вперед. По словам разработчика, для игроков это выглядело бы «нелепо», все-таки рыцари должны вызывать уважение. Поэтому в игру внесли небольшие исторические неточности.

Есть вещи, которые, несмотря на свою историческую достоверность, были представлены в более удобном виде, потому что в конечном итоге мы не хотели, чтобы это выбивало вас из погружения. Наша цель - показать все так, чтобы погружение было более полным. И это самое главное.

Стоит отметить, что иногда в поисках реализма Warhorse Studios помогало само сообщество. Более того, историчность KCD привлекает экспертов по очень нишевым темам. Например, Биттнер рассказал, как после выхода первой части один из игроков объяснил разработчикам, что куры в XV веке были другого цвета, чем те, что показаны в игре.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля этого года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.