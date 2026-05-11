Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 объяснили механику болтливости Индржиха в фоторежиме

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 уделили внимание мелким деталям, которые делают мир игры более живым. Интересной особенностью стала реакция главного героя Индржиха на использование фоторежима. При выходе из него персонаж произносит одобряющие фразы, например, Отлично! или Какой прекрасный вид!.

Как рассказал ведущий дизайнер и 1 из 2 творческих директоров студии Warhorse Прокоп Йирса, эта механика добавлена не только ради развлечения. По словам разработчика, во время обсуждения улучшенного фоторежима команда поняла, что игроки могут использовать его для мошенничества. В частности, во время скрытных миссий виртуальная камера позволяет безопасно заглядывать за углы.

Чтобы решить эту проблему, разработчики сделали комментарии Индржиха слышимыми для неигровых персонажей. Теперь, если геймер попытается использовать фоторежим для разведки рядом с врагами, громкий голос героя выдаст его позицию охранникам.

Прокоп Йирса отметил, что команда предвидела комичность таких ситуаций. Разработчики понимали, что подобное наказание за хитрость приведет к забавным моментам, которыми геймеры будут активно делиться в сети. Подобный подход полностью соответствует философии студии, которая поощряет нестандартные игровые ситуации. В качестве примера творческий директор также привел знаменитую боевую фразу Я очень проголодался, которая тоже была добавлена в проект ради забавы.