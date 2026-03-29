Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 объяснили, почему сиквел во всем оказался лучше оригинала

Вряд ли кто-то будет спорить, что Kingdom Come: Deliverance 2 получился намного лучше своего предшественника. Главный дизайнер Warhorse Studios Прокоп Ирса объяснил, почему вторая часть вышла на новый уровень. В интервью журналу Edge Ирса рассказал, что разработка первой Kingdom Come: Deliverance во многом была процессом проб и ошибок.

Многое в первой игре было совершенно новым. Мы экспериментировали и учились на ходу. Если пытаешься сделать что-то по-настоящему новое, шансы, что все получится идеально гладко с первого раза, крайне малы.

К моменту работы над сиквелом студия уже точно знала, какие механики работают, а какие нет, и где именно игроки ждут повышения планки. К тому же, в промежутке между первой и второй частью Warhorse Studios пережила важные изменения: студию приобрела дочерняя компания Embracer Group. Это дало разработчикам существенно больший бюджет и возможность быстро расти. К релизу Kingdom Come: Deliverance 2 в команде работало около 250 человек - примерно на 100 больше, чем при создании первой игры.

Появились новые конвейеры производства и структуры. Благодаря этому у нас была гораздо более четкая картина состояния проекта и того, как все системы взаимодействуют друг с другом. Только так можно было удержать под контролем такую сложную игру.

Таким образом, Kingdom Come: Deliverance 2 стала не просто продолжением, а результатом осознанной работы над ошибками и опытом, накопленным за годы после дебюта оригинала.