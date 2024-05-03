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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 163 оценки

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 опубликовали одну из композиций саундтрека

monk70
Новости

Студия Warhorse подготовила к вечеру пятницы приятный сюрприз. Создатели недавно анонсированной исторической ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2 опубликовали музыкальную композицию Saint Barbara, которую мы услышим в игре.

Саундтрек снова находится под управлением Яна Валты, который сочинил, оркестровал и дирижировал музыку. Сведение и мастеринг выполнил Ондржей Урбан.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
SoRaS3

В Стиме продают саундтрек по Дискам с 2 по 5.

Жаль что Диск 1 был выпущен только для издания Theresa Edition.

Обидно..

-1
SoRaS3

Может у кого-то остался такой?!

-1
Unicorling

Интересно они боёвку переработают или нет, сейчас выучил идеальный удар или как то так, и вся игра превратилась в затыкивание кнопки Q, или удар после клинча. Если пытатся как то там комбухи крутить, то враг сам тебе этот идеальный удар сделает )

-2
Пользователь ВКонтакте

Да, говорили что оставят 4 направления и оказуалят немного. Думаю в целом всех аспектов каснётся это. // Константин Мульганов

-2
вадим1298

Да они писали что как-то переработали этот момент, стало по проще, но не прям совсем

-1
Unicorling Пользователь ВКонтакте

Ну сейчас это и так максимально казуально, когда весь бой на одну кнопку тыкать

0
Kartonkratos Пользователь ВКонтакте

О... по пробуй узнать мое имя и фамилию! раз уж ты принялся всех вычислять.

-1
Пользователь ВКонтакте Kartonkratos

Пользователь, чего? // Пользователь

-1