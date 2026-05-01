Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 ответили на слухи о замене сотрудников нейросетями

Недавно студия Warhorse Studios провела сессию вопросов и ответов на платформе Reddit, посвященную ролевой игре Kingdom Come: Deliverance 2. Как и ожидалось, разработчиков засыпали вопросами о возможной замене живых специалистов искусственным интеллектом. Поводом послужило заявление одного из бывших переводчиков игры, который сообщил, что его уволили, а его обязанности передали нейросетям. Творческий директор Прокоп Йирша отметил, что команда предвидела подобную реакцию, но решила встретить проблему лицом к лицу.

В своем сообщении переводчик Макс Хейтманек обвинил Warhorse в том, что его должность сократили ради экономии финансов, несмотря на коммерческий успех проектов студии. Он добавил, что его работа стала ненужной, поскольку студия якобы планирует использовать ИИ для всех будущих переводов.

Представители Warhorse отказались напрямую опровергать эти заявления, но подчеркнули, что человеческий творческий подход остается для них главным приоритетом. Прокоп Йирша признался, что в офисе шли жаркие споры о целесообразности проведения этой сессии, однако разработчики решили использовать шанс и прояснить ситуацию.

Один из пользователей поинтересовался, кого из 5 присутствующих разработчиков легче всего заменить ИИ и когда это случится. Йирша ответил: Надеюсь, никого и никогда. И это относится ко всей команде. Касаясь ситуации с Хейтманеком, он пояснил, что это относится к внутренним кадровым вопросам. По его словам, публично обсуждать статус нынешних или бывших сотрудников было бы крайне непрофессионально. При этом он заверил, что студия намерена нанять ровно такое же количество живых переводчиков, какое работало над Kingdom Come: Deliverance 2.

На вопрос другого пользователя о том, есть ли у него шанс устроиться переводчиком в Warhorse Studios, Йирша ответил: Определенно. В настоящее время мы находимся в процессе найма новых переводчиков. Да, настоящих людей.

Официальный аккаунт Warhorse также опубликовал общее заявление по итогам дискуссии. В тексте указано: Мы слышим вас и ваши опасения. Надеемся, это немного прояснит ситуацию. Мы не рассматриваем ИИ как замену человеческому труду и в настоящее время стремимся расширить компанию, включая нашу команду переводчиков. Некоторые члены команды находят ИИ полезным на ранних стадиях производства. Однако мы не используем контент, созданный ИИ, в финальной версии игры, и не планируем менять это в будущем.

Таким образом, конкретные обстоятельства увольнения Хейтманека остаются без детального ответа. Ранее студия уже комментировала этот скандал, заявив: Warhorse Studios всегда была студией, ориентированной на таланты, и мы глубоко ценим людей, которые формируют нашу работу. Из уважения к частной жизни и достоинству как нынешних, так и бывших коллег, мы не будем публично обсуждать индивидуальные ситуации.