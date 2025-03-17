Разработчики Kingdom Come Deliverance 2 подтвердили исправление ошибки, которая ломает игру

В главном квесте "В подземелье" в настоящее время наблюдается глюк, нарушающий игровой процесс, но Warhorse Studios подтвердила, что исправление скоро появится. Пока эта ошибка в Kingdom Come: Deliverance 2 затрагивает лишь небольшое количество игроков, но, по понятным причинам, будет обидно, если придется отложить игру до тех пор, пока проблема не будет решена.

Хотя Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на рынок с отличными отзывами еще в феврале, она все равно страдает от того же, что и любая игра такого масштаба и амбиций. В ней есть множество глюков, которые не дают покоя. Недавно Warhorse Studios выпустила масштабное обновление 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, в котором было исправлено огромное количество ошибок. Однако одна проблема, мешающая игре, все еще доставляет игрокам проблемы.

Отвечая на сообщение фаната на сайте X, глобальный PR-менеджер Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг подтвердил, что в Kingdom Come: Deliverance 2 в квесте "В подземелье" есть ошибка, которая не позволяет игрокам продвигаться вперед. Одна из задач - найти персонажа по имени Козятин, но многие игроки сообщают, что NPC не появляется. Так как это основной квест, это мешает игрокам продвигаться по сюжетной линии.

Временное решение проблемы можно найти здесь:

Штольц-Цвиллинг подтвердил, что ошибка будет исправлена в течение недели, начинающейся 17 марта, так что надеемся, что в ближайшие несколько дней она будет устранена.