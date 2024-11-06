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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 320 оценок

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 похвастались высокими предзаказами игры, особенно на самое дорогое издание

Gutsz
Новости

В отличие от Dragon Age: The Veilguard, когда разработчики умалчивали о заинтересованности игроков в предзаказах, авторы Kingdom Come: Deliverance 2 готовы достаточно открыто поделиться результатами ранних продаж. На недавней прямой трансляции студии Warhorse представители команды подтвердили, что предзаказы на сиквел превосходят изначальные ожидания. Однако больше всего разработчиков удивило соотношение продаж стандартного издания и золотого.

Как оказалось, именно самое дорогое издание Kingdom Come: Deliverance 2 приобрели в наибольшем количестве. Разработчики пока не готовы раскрывать точные цифры, но отметили, что высокий спрос на предзаказы золотого издания наблюдается как в цифровых магазинах разных платформ, так и в крупных физических магазинах.

Золотое издание включает набор эксклюзивных предметов, а также сезонный абонемент на три сюжетных дополнения. При этом издание не предоставляет ранний доступ, как это сейчас стало популярным. Во время стрима в Warhorse даже пошутили на эту тему, подчеркнув, что "никаких ранних доступов или боевых пропусков" игроки не получат.

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали новый скриншот из игры, намекающий на возвращение механики охоты

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля для ПК и консолей PS5 и Xbox Series S/X.

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38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Wolfenstein

изумительная первая часть, без сомнения, и вторая будет не хуже а скорее даже лучше. Спасибо Вавра за вклад в индустрию

4
PeaceDuke72

Странно. Вчера отказались от денуво... Сегодня хвастаются предзаказами.
Денуво, что скажете на это?

4
TastelessGerman

Это всё фотошоп, не правда😁

2
ilyakingcud

Ты думаешь за 1 день резко предзаказали подскачили?
Скорее всего с момента анонса набиралось и вот накопилось
В независимости есть денуво или нет

1
PeaceDuke72 ilyakingcud

Ну по статистикам можно увидеть, подскочили или упали. Денуво небось уверяет, что вырежи их защиту, и все отменят предзаказы чтобы скачать с торрентов.
.
P.S. Напоминаю, что предзаказы- кот в мешке.

0
ilyakingcud PeaceDuke72

не не, денуво точно неправы, денуво слишком боготворят свою защиту, игроки слишком все разные, кто то покупает тупо ради коллекции и ачивок даже если без денуво
а где статистику можно глянуть?

0
PeaceDuke72 ilyakingcud

Денуво не боготворят свою защиту. А рекламируют её.
Сами они то как-раз знают, что это всё фигня.

0
Paramezan

все из за того в игре не будет денуво)

3
TastelessGerman

Как узнал, сразу пошол предзаказал. Правда обычное издание)

5
Shadow B I G TastelessGerman

Хех, то есть можно кинуть человека на деньги, просто убрав защиту, мдя что с людьми не так

-1
PeaceDuke72 Shadow B I G

Ну этим разрабам люди доверяют.
В роликах не видели негров, но был гетеро-секс.
А за качество игры ручаются те, кто играл в первую.

0
EazyDoo

Ну будем надеяться, что игра только приумножит в качестве, исправит свои былые минусы, и станет только лучше. Тогда все предзаказы голд мега пак эдишен про солюшен будут не зря.

Первая часть была в целом хорошей игрой и хотелось бы увидеть достойное продолжение.

3
Макс Макс 007

Вот такой вот Киндом Cumыч!

2
Kvizac Haderah

Игра вышла в 18 году, поиграл я в нее только в этом. Чую со второй частью будет так же.

2
K0t Felix

Первую часть выпустила инди студия. Сейчас студия разрослась, по идее не должно быть много багов

0
Kvizac Haderah K0t Felix

У меня флешбэки после киберпанка до сих пор =)

0
Ниалот Нзотович

KCD 2 предзаказывают самое дорогое издание, при том, что в игре нет инклюзивности.
Dragon age veilguard не покупают, не смотря на инклюзивность.
Дорогие разработчики из bioware, ubisoft и тд, может уже пора понять кое что?

1
PeaceDuke72

Что нужно требовать больше денег с BlackRock за внедрение DEI!

3
Ниалот Нзотович PeaceDuke72

А может не связываться с этим дерьмом?

1
PeaceDuke72 Ниалот Нзотович

Эффективные менеджеры из ЕА не тупые. Они умеют считать деньги.
Если они видя скандал перед релизом вейлгарда решили подкупать прессу и заметать пыль под ковёр, а не отложить релиз до исправления игры- то значит это было выгоднее.

0
Ниалот Нзотович PeaceDuke72

А в итоге игра не окупится, окей. Офигенный план, Уолтер, если я правильно понял, надежный, как швейцарские часы.

0
MunchkiN 616 PeaceDuke72

всю игру переделывать еще деньги тратить значит или отенить? не выгодно
они и так биовары вернулись денувы нет, онлайн првязок нет лутбоксов нет
и в ЕА такие хммм... можно было продавать сексуализироване скинчики

0
TastelessGerman

Это мы берём)

0
Shadow B I G

Вот это будет угар, когда выйдет игра с толстым слоем повестки, с кучей багов и фризами, будем угорать с вечно наивных любителей предзаказа и ботвы которая впаривает им предзаказ, к сожалению глупцы не меняются наступая на одни те же грабли как и те люди которые до сих пор, верят обещаниям власти

-3
PeaceDuke72

В рекламе повестки не было.
А вот фризы... тут уж не знаю. Но без денуво фпс всё равно будет выше и стабильней, чем у той же драгонс догмы.

0
askazanov

А народу лишь бы предзаказов набрать, что бы потом, если вдруг кака выйдет - было на что поплювать видимо !? )))))

-9
TastelessGerman

Не предзаказывай тогда, если не уверен в игре. Люди же не дураки и значит готовы на не очень хороший релиз при случае. Да и патчами всё равно поправят если что

-2
Shadow B I G TastelessGerman

Покупать кота в мешке, не зная что там находится, такое себе удовольствие

0
PeaceDuke72

Пока что предпосылок к провалу нет.
Повестку добавлять не станут, геймплей тоже вряд-ли испортят. Баги и фризы? Возмжно
Но всё равно, лучше брать до релиза.

0