Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 похвастались высокими предзаказами игры, особенно на самое дорогое издание

В отличие от Dragon Age: The Veilguard, когда разработчики умалчивали о заинтересованности игроков в предзаказах, авторы Kingdom Come: Deliverance 2 готовы достаточно открыто поделиться результатами ранних продаж. На недавней прямой трансляции студии Warhorse представители команды подтвердили, что предзаказы на сиквел превосходят изначальные ожидания. Однако больше всего разработчиков удивило соотношение продаж стандартного издания и золотого.

Как оказалось, именно самое дорогое издание Kingdom Come: Deliverance 2 приобрели в наибольшем количестве. Разработчики пока не готовы раскрывать точные цифры, но отметили, что высокий спрос на предзаказы золотого издания наблюдается как в цифровых магазинах разных платформ, так и в крупных физических магазинах.

Золотое издание включает набор эксклюзивных предметов, а также сезонный абонемент на три сюжетных дополнения. При этом издание не предоставляет ранний доступ, как это сейчас стало популярным. Во время стрима в Warhorse даже пошутили на эту тему, подчеркнув, что "никаких ранних доступов или боевых пропусков" игроки не получат.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля для ПК и консолей PS5 и Xbox Series S/X.