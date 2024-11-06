Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 похвастались высокими предзаказами игры, особенно на самое дорогое издание

В отличие от Dragon Age: The Veilguard, когда разработчики умалчивали о заинтересованности игроков в предзаказах, авторы Kingdom Come: Deliverance 2 готовы достаточно открыто поделиться результатами ранних продаж. На недавней прямой трансляции студии Warhorse представители команды подтвердили, что предзаказы на сиквел превосходят изначальные ожидания. Однако больше всего разработчиков удивило соотношение продаж стандартного издания и золотого.
Как оказалось, именно самое дорогое издание Kingdom Come: Deliverance 2 приобрели в наибольшем количестве. Разработчики пока не готовы раскрывать точные цифры, но отметили, что высокий спрос на предзаказы золотого издания наблюдается как в цифровых магазинах разных платформ, так и в крупных физических магазинах.
Золотое издание включает набор эксклюзивных предметов, а также сезонный абонемент на три сюжетных дополнения. При этом издание не предоставляет ранний доступ, как это сейчас стало популярным. Во время стрима в Warhorse даже пошутили на эту тему, подчеркнув, что "никаких ранних доступов или боевых пропусков" игроки не получат.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля для ПК и консолей PS5 и Xbox Series S/X.
изумительная первая часть, без сомнения, и вторая будет не хуже а скорее даже лучше. Спасибо Вавра за вклад в индустрию
Странно. Вчера отказались от денуво... Сегодня хвастаются предзаказами.
Денуво, что скажете на это?
Это всё фотошоп, не правда😁
Ты думаешь за 1 день резко предзаказали подскачили?
Скорее всего с момента анонса набиралось и вот накопилось
В независимости есть денуво или нет
Ну по статистикам можно увидеть, подскочили или упали. Денуво небось уверяет, что вырежи их защиту, и все отменят предзаказы чтобы скачать с торрентов.
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P.S. Напоминаю, что предзаказы- кот в мешке.
не не, денуво точно неправы, денуво слишком боготворят свою защиту, игроки слишком все разные, кто то покупает тупо ради коллекции и ачивок даже если без денуво
а где статистику можно глянуть?
Денуво не боготворят свою защиту. А рекламируют её.
Сами они то как-раз знают, что это всё фигня.
все из за того в игре не будет денуво)
Как узнал, сразу пошол предзаказал. Правда обычное издание)
Хех, то есть можно кинуть человека на деньги, просто убрав защиту, мдя что с людьми не так
Ну этим разрабам люди доверяют.
В роликах не видели негров, но был гетеро-секс.
А за качество игры ручаются те, кто играл в первую.
Ну будем надеяться, что игра только приумножит в качестве, исправит свои былые минусы, и станет только лучше. Тогда все предзаказы голд мега пак эдишен про солюшен будут не зря.
Первая часть была в целом хорошей игрой и хотелось бы увидеть достойное продолжение.
Вот такой вот Киндом Cumыч!
Игра вышла в 18 году, поиграл я в нее только в этом. Чую со второй частью будет так же.
Первую часть выпустила инди студия. Сейчас студия разрослась, по идее не должно быть много багов
У меня флешбэки после киберпанка до сих пор =)
KCD 2 предзаказывают самое дорогое издание, при том, что в игре нет инклюзивности.
Dragon age veilguard не покупают, не смотря на инклюзивность.
Дорогие разработчики из bioware, ubisoft и тд, может уже пора понять кое что?
Что нужно требовать больше денег с BlackRock за внедрение DEI!
А может не связываться с этим дерьмом?
Эффективные менеджеры из ЕА не тупые. Они умеют считать деньги.
Если они видя скандал перед релизом вейлгарда решили подкупать прессу и заметать пыль под ковёр, а не отложить релиз до исправления игры- то значит это было выгоднее.
А в итоге игра не окупится, окей. Офигенный план, Уолтер, если я правильно понял, надежный, как швейцарские часы.
всю игру переделывать еще деньги тратить значит или отенить? не выгодно
они и так биовары вернулись денувы нет, онлайн првязок нет лутбоксов нет
и в ЕА такие хммм... можно было продавать сексуализироване скинчики
Это мы берём)
Вот это будет угар, когда выйдет игра с толстым слоем повестки, с кучей багов и фризами, будем угорать с вечно наивных любителей предзаказа и ботвы которая впаривает им предзаказ, к сожалению глупцы не меняются наступая на одни те же грабли как и те люди которые до сих пор, верят обещаниям власти
В рекламе повестки не было.
А вот фризы... тут уж не знаю. Но без денуво фпс всё равно будет выше и стабильней, чем у той же драгонс догмы.
А народу лишь бы предзаказов набрать, что бы потом, если вдруг кака выйдет - было на что поплювать видимо !? )))))
Не предзаказывай тогда, если не уверен в игре. Люди же не дураки и значит готовы на не очень хороший релиз при случае. Да и патчами всё равно поправят если что
Покупать кота в мешке, не зная что там находится, такое себе удовольствие
Пока что предпосылок к провалу нет.
Повестку добавлять не станут, геймплей тоже вряд-ли испортят. Баги и фризы? Возмжно
Но всё равно, лучше брать до релиза.