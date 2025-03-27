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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 617 оценок

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили трейлер "The Devil's Pack"

IKarasik IKarasik

В новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2 под названием The Devil’s Pack разработчики показали группу изгоев и авантюристов, готовых бросить вызов королевской власти. Судьба снова втягивает главного героя Генри в водоворот событий, и на этот раз он не один.

В ролике представлены колоритные персонажи, которые станут союзниками Генри в его непростом пути. Несмотря на то, что он не был рожден для войны, обстоятельства вынудили его взять в руки меч и вступить в борьбу.

Kingdom Come: Deliverance 2 уже доступна на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

75
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Jayne Cobb
11
Haranis

Это какое-то длс или что?

8
Goodvini

Просто еще один трейлер)

8
Haranis Goodvini

Я просто смотрю, что все сцены знакомые, думал что-то новое выкатили, а оно вон чё

11
Mitya Architect

нет, просто кадры из игры, в основном на второй карте, и после титров
(видимо много кто задушился от гринда на первой карте и забросил прохождение)

-11
avhell Mitya Architect

40 часов только Барбоса нашел, пока не надоела)

5
Janekste Mitya Architect

Где ты гринд здесь нашёл? Чего чего, но гринда в этой игры точно НЕТ. Точка.

5
Emperor77

Не понял. Ролик состоит из нарезки событий основной игры. Ничего нового не показали. Ничего не пояснили. Хмм.

5
Pavlissimus

Сначала решил, что это продолжение DLC "Банда ублюдков", из первой части. А это просто трейлер в духе то ли Робин Гуда, то ли Тарантиновщины вроде "Бесславных ублюдков", или даже Оушена.

4
211186

Я чет не понял, что значит пак? Это не длс же, тогда что?

3
EgridzeHah

просто трейлер Чертовой Банды. А пак- просто типо сборище, сброд и тд.

1
sa1958

Это зачем?

2
Lefty2012

Подскажите пожалуйста, как вернуть обратно барбоса себе? Я его однажды отправил обратно в Чертову корчму, она там ходит, бродит, но когда я к нему подходу и нет никаких активных кнопок, чтобы снова его с собой позвать и кнопка Х (ч) на клавиатуре не призывает его. Было у кого такое? Что делать?

1
evilkx

Поговори с корчмарем там, отдаст собаку)

0
Lefty2012 evilkx

Спасибо

0
oleg21412

Трейлер выглядит многообещающе, ждём подробностей.

0
pilko

Весь трейлер целиком и полностью нарезка заставок из игры.

4
oleg21412 pilko

Мне кажется это дело вкуса)))
Мне понравилось😁😁😁

0
Janekste

Шедевр кинематографа! Жалко, что это всё всего лишь кадры из игры, а не из супер пупер крутого исторического сериала... Трейлер очень уж хорошо смахивает на заставку лучших старых сериалов из 90-ых. Даниэл Вавра, не устану это повторять, прям гений уровня Кодзимы. Всё на высшем уровне у него всегда. Молодец!

-1
brutaliskus

Когда это длс?

-1
Diablonos

Вот уже и бабы с мечом в средневековой Чехии. И-историчность

-6
IntolerantVolkan

Ну вот тебе женщина в средневековой франции с мечом , буквально через 20-30 лет после событий игры. Или Эмма Нормандская с мечом , аж за 400 лет до событий в игре Или не исторично ? Или это не то ?

7
Hitrus6

Где ты бабу с мечом увидел ? Если ты про Катерину, то это кинжал, и она не воин, а шпион. В том время женщин в нечто ставили и особого внимания на них не обращали.

0
QuadrupedalDon

В очередной раз любитель файтингов оподливился и расписался в своей глупости. Стандарт.

0
Real Slim Shady

Че за игра?

-8
Kuesh02

Дока 2

8