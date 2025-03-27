Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили трейлер "The Devil's Pack"

В новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2 под названием The Devil’s Pack разработчики показали группу изгоев и авантюристов, готовых бросить вызов королевской власти. Судьба снова втягивает главного героя Генри в водоворот событий, и на этот раз он не один.

В ролике представлены колоритные персонажи, которые станут союзниками Генри в его непростом пути. Несмотря на то, что он не был рожден для войны, обстоятельства вынудили его взять в руки меч и вступить в борьбу.

Kingdom Come: Deliverance 2 уже доступна на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.