Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили трейлер "The Devil's Pack"

В новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2 под названием The Devil’s Pack разработчики показали группу изгоев и авантюристов, готовых бросить вызов королевской власти. Судьба снова втягивает главного героя Генри в водоворот событий, и на этот раз он не один.
В ролике представлены колоритные персонажи, которые станут союзниками Генри в его непростом пути. Несмотря на то, что он не был рожден для войны, обстоятельства вынудили его взять в руки меч и вступить в борьбу.
Kingdom Come: Deliverance 2 уже доступна на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Это какое-то длс или что?
Просто еще один трейлер)
Я просто смотрю, что все сцены знакомые, думал что-то новое выкатили, а оно вон чё
нет, просто кадры из игры, в основном на второй карте, и после титров
(видимо много кто задушился от гринда на первой карте и забросил прохождение)
40 часов только Барбоса нашел, пока не надоела)
Где ты гринд здесь нашёл? Чего чего, но гринда в этой игры точно НЕТ. Точка.
Не понял. Ролик состоит из нарезки событий основной игры. Ничего нового не показали. Ничего не пояснили. Хмм.
Сначала решил, что это продолжение DLC "Банда ублюдков", из первой части. А это просто трейлер в духе то ли Робин Гуда, то ли Тарантиновщины вроде "Бесславных ублюдков", или даже Оушена.
Я чет не понял, что значит пак? Это не длс же, тогда что?
просто трейлер Чертовой Банды. А пак- просто типо сборище, сброд и тд.
Это зачем?
Подскажите пожалуйста, как вернуть обратно барбоса себе? Я его однажды отправил обратно в Чертову корчму, она там ходит, бродит, но когда я к нему подходу и нет никаких активных кнопок, чтобы снова его с собой позвать и кнопка Х (ч) на клавиатуре не призывает его. Было у кого такое? Что делать?
Поговори с корчмарем там, отдаст собаку)
Спасибо
Трейлер выглядит многообещающе, ждём подробностей.
Весь трейлер целиком и полностью нарезка заставок из игры.
Мне кажется это дело вкуса)))
Мне понравилось😁😁😁
Шедевр кинематографа! Жалко, что это всё всего лишь кадры из игры, а не из супер пупер крутого исторического сериала... Трейлер очень уж хорошо смахивает на заставку лучших старых сериалов из 90-ых. Даниэл Вавра, не устану это повторять, прям гений уровня Кодзимы. Всё на высшем уровне у него всегда. Молодец!
Когда это длс?
Вот уже и бабы с мечом в средневековой Чехии. И-историчность
Ну вот тебе женщина в средневековой франции с мечом , буквально через 20-30 лет после событий игры. Или Эмма Нормандская с мечом , аж за 400 лет до событий в игре Или не исторично ? Или это не то ?
Где ты бабу с мечом увидел ? Если ты про Катерину, то это кинжал, и она не воин, а шпион. В том время женщин в нечто ставили и особого внимания на них не обращали.
В очередной раз любитель файтингов оподливился и расписался в своей глупости. Стандарт.
Че за игра?
Дока 2