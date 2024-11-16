Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 проведут еще один стрим по игре 19 ноября

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios проведут на следующей неделе новый стрим по игре.

Соответствующий анонс появилось в официальном Twitter компании. Ведущим стрима станет PR-директор проекта Тобиас Штольц-Цвиллинг. На стриме, по обещаниям разработчиков, они покажут еще больше живого геймплея из KCD2 с участием специального гостя

Трансляция состоится на официальном Twitch-канале разработчиков во вторник, 19 ноября, в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, что во время последнего стрима Warhorse Studios уже преподнесла игрокам приятный сюрприз, сообщив, что в Kingdom Come: Deliverance 2 не будет иметь никакой защиты, в том числе и Denuvo. Быть может, и в этот раз нас также порадуют хорошими новостями.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 назначен на 11 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.