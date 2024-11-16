Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 проведут еще один стрим по игре 19 ноября

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios проведут на следующей неделе новый стрим по игре.
Соответствующий анонс появилось в официальном Twitter компании. Ведущим стрима станет PR-директор проекта Тобиас Штольц-Цвиллинг. На стриме, по обещаниям разработчиков, они покажут еще больше живого геймплея из KCD2 с участием специального гостя
Трансляция состоится на официальном Twitch-канале разработчиков во вторник, 19 ноября, в 18:00 по центральноевропейскому времени.
Напомним, что во время последнего стрима Warhorse Studios уже преподнесла игрокам приятный сюрприз, сообщив, что в Kingdom Come: Deliverance 2 не будет иметь никакой защиты, в том числе и Denuvo. Быть может, и в этот раз нас также порадуют хорошими новостями.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 назначен на 11 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Игру ждём
Жду с нетерпением. Единственная игра этого года, которую действительно интересно мониторить. Первую часть сейчас прохожу, так - боже, сколько же там всего! Глаза разбегаются, новые квесты сыпятся быстрее, чем успеваю старые выполнять, аж на истерический хохот пробивает и все ведь интересные, не знаю за что хвататься. Вот как игры надо делать!
Скорей бы уже релиз, и так всё понятно. А то эти пиар компании с сиськомятельством.