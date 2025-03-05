Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли правду, скрывающуюся за сценами с собакой

Тот, кто играл в обе части Kingdom Come: Deliverance, наверняка заметил, что в плане анимации вторая часть находится на более высоком уровне, чем первая. В основном благодаря трудоемким сессиям захвата движений, фрагмент которых недавно представили создатели из Warhorse Studios.

В этом, конечно, нет ничего необычного, если бы не тот факт, что на кадрах видно участие одного из актеров в изображении... пса Барбоса.

Мужество проявляется во многих формах - некоторые из них включают в себя даже лай на съемочной площадке. Познакомьтесь с самоотверженным актером, играющим роль Барбоса в Kingdom Come: Deliverance 2.