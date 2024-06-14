Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 рассказали о модах и DLC

Kingdom Come: Deliverance 2 - одна из самых долгожданных игр 2024 года, поэтому любая свежая информация о проекте воспринимается с большим интересом. Самые свежие подробности были раскрыты в интервью с сэром Тоби, который, помимо прочего, отвечает за связи со СМИ в студии Warhorse. В числе самых интересных тем для обсуждения был вопрос о модах. Как оказалось, официально поддерживать фанатские творения на консолях разработчики не планируют. Также сэр Тоби не смог однозначно подтвердить, планируется ли выпуск соответствующих инструментариев на PC.
Впрочем, если разработчики все же решат это сделать, то постараются сделать это раньше, по сравнению с первой частью (где официальной поддержки мы ждали полтора года). Это связано с тем, что разработчики понимают: чем раньше они это сделают, тем больше и активнее будет моддинг-сообщество вокруг Kingdom Come: Deliverance 2.
- Также в игре появится крафтинг и бой с использованием спарринг-оружия. Правда, разработчикам не удалось реализовать в игре сражения на лошадях во время турниров.
- В отличие от первой части, в сиквеле для каждого вида оружия разработали отдельные анимации, что увеличит разнообразие боевой системы.
- Kingdom Come: Deliverance 2 на 99% получит расширения, так как это залог более долгой жизни игры. Но на данный момент внимание разработчиков полностью сосредоточено на создании базовой версии игры, и у них есть лишь общие идеи относительно DLC.
- Studio Warhorse получила полный творческий контроль над игрой, поэтому издатель Deep Silver не вмешивается в производство. Так что все, что мы найдем в игре, будет там потому, что так захотели сами разработчики.
Кроме того, в интервью сэр Тоби сообщил, что студия Warhorse не планирует выпускать next-gen-обновление для первой Kingdom Come: Deliverance, поскольку у разработчиков нет для этого возможностей. Такой патч мог бы выйти только в том случае, если бы разработчики заручились поддержкой какой-нибудь другой команды, но, по крайней мере, на данный момент на это нет никаких указаний.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Релиз игры ожидается в этом году. Впрочем, пока Warhorse не может сообщить конкретную дату. В одном из интервью сэр Тоби заверил, что разработка идет очень хорошими темпами и должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы игру отложили до 2025 года.